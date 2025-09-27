بعد از اینکه طیارات بی پیلوت روسی در ماه جاری حریم هوایی پولند و رومانیا را نقض کرده اند و میدان های هوایی دنمارک و ناروی مجبور به تعطیل شدند، چندین وزیر دفاع کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا ، به طور عاجل در مورد ایجاد یک "دیوار طیارات بی پیلوت" گفتگو کردند.

این وزرا در کنفرانس ویدیویی که روز جمعه(26 سپتمبر) از سوی اندریوس کوبیلیوس کمشنر دفاع اتحادیه اروپا دایر شده بود و چندین کشور در جناح شرقی ناتو و همچنان دنمارک و اوکراین را شامل می شد در مورد پاسخگویی سریع به طیارات بی پیلوت و ایجاد یک"دیوار مانع" در برابر آنها گفتگو کردند.

بر اساس گزارش ها در نهم و دهم سپتمبر، حدود 20 طیارۀ بی پیلوت روسی در جریان حملات بالای اوکراین بر فضای هوایی پولند عبور کردند که باعث بسته شدن میدان های هوایی و و ره گیری از سوی طیارات نظامی ناتو شد.