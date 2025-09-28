بحث وضعیت حقوق بشر افغانستان فردا در حاشیهٔ مجمع عمومی سازمان ملل

نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در نیویارک در شبکۀ ایکس خود نوشته که این نشست تحت عنوان «حذف ‌شده اما فراموش ‌نشده: صدا ها برای عدالت و پاسخگویی در افغانستان» روز دوشنبه، ۲۹ سپتمبر، ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویارک برگزار خواهد شد.

در این نشست ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در این سازمان، نیز اشتراک خواهند کرد.

این برنامه از سوی نماینده‌گان شماری از کشورها در سازمان ملل متحد، از جمله استرالیا، کانادا، یونان، چیلی، هالند، لوکزامبورگ، آلبانیا و برخی سازمان‌ های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی حمایت می‌شود.

شماری از زنان و دختران افغان می‌گویند که انتظار دارند این نشست تنها به بیانیه‌ها محدود نشود، بلکه به اقدامات عملی برای حمایت از حقوق آنان منجر شود.

می‌خواهم که این نشست فقط برای بیان مشکلات نباشد بلکه راه های عملی برای حمایت واقعی از زنان افغان مدنظر گرفته شود

یکی از دختران افغان که به دلیل محدودیت‌های طالبان از حق آموزش محروم شده و نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: "دانستن اینکه هنوز هم مردم بیرون از افغانستان بخاطر عدالت و حقوق زنان تلاش می‌کنند برای ما یک امید بزرگ است، من می‌خواهم که این نشست فقط برای بیان مشکلات نباشد بلکه راه های عملی برای حمایت واقعی از زنان افغان مدنظر گرفته شود و آرزو دارم تصامیمی که گرفته شود که نتیجه اش در زندگی ما دیده شود."

قابل یادآوری است که این برنامه پس از دو نشست دیگر برگزار می‌شود که روز جمعه، ۲۶ سپتمبر، در حاشیه ۸۰ مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک با عنوان های «استفادۀ ابزاری طالبان از دین و پیامد های آن بر افغانستان و فراتر از آن» و «تقویت رویکرد موزائیک سازمان ملل متحد برای آینده‌ ای فراگیر در افغانستان» برگزار شد.

آگاهان امور بین‌ المللی بر این باورند که این نشست‌ های حاشیه‌ای برای وضعیت افغانستان موثر اند، اما به دلیل انزوا و محدودیت‌ های افغانستان در جامعه بین ‌المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد، احتمالا تأثیر آنها محدود باقی خواهد ماند.

"در این شک نیست که این مفید است و کار خوب است که این نوع نشست‌ها ادامه یابد، تا افغانستان از سوی جهان فراموش نشود

حکمت الله اعظمی، آگاه امور بین المللی و پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت: "در این شک نیست که این مفید است و کار خوب است که این نوع نشست‌ها ادامه یابد، تا افغانستان از جهان فراموش نشود ولی این را هم باید قبول کنیم که نتیجه آن را نمی توانیم حداقل در آینده نزدیک ببینیم که تغیری ایجاد خواهد شد."

این در حالی است که ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در یکی از نشست های در حاشیه مجمع سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۶ سپتمبر هشدار داد که سیاست‌ های طالبان در زمینه سرکوب جنسیتی، سلطه و کنترل زنان و دختران، احتمالاً به یک ایدئولوژی خطرناک و افراطی در میان نسل ‌های مختلف افغان ‌ها، به‌ ویژه مردان و پسران، دامن خواهد زد.

شرکت ‌کنندگان آن نشست که فعالان افغان، سیاستمداران پیشین و شماری از دیپلوماتان خارجی بودند، از طالبان خواستند تا ممنوعیت آموزش دختران را لغو کنند و گفتند که جامعه جهانی باید طالبان را وادار سازد تا به حقوق اساسی و انسانی افغان‌ ها احترام بگذارد.

خواستیم نظر ذبیح‌ الله مجاهد، سخنگوی طالبان، را درباره برگزاری این نشست‌ ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بپرسیم، اما او به پرسش‌ های رادیو آزادی پاسخ نداد.

حکومت طالبان همواره از سوی نهاد های بین‌ المللی به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان متهم شده است، اما آنان با رد این اتهامات گفته ‌اند که حقوق همه شهروندان افغان، به شمول زنان در چهارچوب شریعت اسلامی تأمین می‌ شود، ادعایی که برای جامعه جهانی و مردم افغانستان قابل قبول نیست.