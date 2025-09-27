با نزدیک شدن زمستان زندگی برای زلزله زده ها در کنر دشوار تر شده است

آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که زمستان نزدیک و ادامهٔ زندگی در خیمه‌ ها دشوار است.

سرتاج، یکی از زلزله‌ زدگان ولسوالی نورگل کنر که در یک خیمه زندگی می‌ کند، خواستار آبادی خانه اش است.

بسر بردن در خیمه‌ ها بسیار دشوار شده است

او به رادیو آزادی گفت: «خواست ما از تمام نهاد های خیریه، همه مؤسسات و همچنان دولت این است تا در بخش ساخت خانه‌ ها با این مردم نیازمند همکاری کنند. اکنون که زمستان در حال رسیدن است و هوا نیز سرد شده، بسر بردن در خیمه‌ ها بسیار دشوار شده است، زیرا شماری از زخمی‌ های زلزله نیز شب‌ ها را در همین خیمه‌ ها می‌ گذرانند، زنان و کودکان هم هستند و سپری کردن شب در هوای سرد برای آنان سخت است. اگر در بخش خانه‌ ها با ما آسیب‌ دیدگان کمک صورت گیرد، خیلی خوب خواهد بود.»

همچنان ابراهیم، باشندۀ ولسوالی چوکی ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت: «ما در خیمه‌ ها زندگی می‌ کنیم، امروز هم باران باریده و خیمه‌ ها همه تر شده ‌اند. در آینده نمی‌ توانیم در این مشکلات، در این سرما، در چنین خیمه‌ ها زندگی کنیم. ما می‌ خواهیم جامعهٔ جهانی توجه کند و برای ما خانه بسازد تا مردم باقی‌ مانده در امنیت باشند ،خواست و امید ما همین است.»

یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله از همین ولسوالی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی چنین گفت: «خزان است، هوا سرد است، زندگی در این خیمه‌ ها برای ما سخت می‌ گذرد. خانه‌ های ما ویران شده‌ اند. خواست ما از حکومت این است که برای ما خانه بسازند و ما را انتقال دهند. زمان کمی تا زمستان باقی مانده. با ما زخمی‌ ها اند، کودکان اند، کهنسالان اند. ما از جامعهٔ جهانی و از مؤسسات می‌ خواهیم که برای ما سرپناه بسازند. سرپناه ما ویران شده، می‌ خواهیم به جایی انتقال شویم.»

این در حالیست که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد «اوچا» در تازه ترین گزارش خود پنجشنبه ۲۵ سپتمبر گفته که حدود ۹۴ درصد خانواده‌ های آسیب دیده از زلزله در فضای باز یا سرپناه موقت بسر می برند و با نزدیک شدن زمستان، نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد.

در این گزارش آمده است که زلزلۀ شب ۳۱ اگست نزدیک به ۸۵۰۰ خانه را در شرق افغانستان ویران کرده است و بسیاری از زلزله ‌زدگان در دره‌ ها و مناطق دور افتاده با دسترسی دشوار زندگی می‌ کنند.

در ادامه آمده که از مجموع بیش از ۱۳۹ میلیون دالر درخواست شده برای حمایت از زلزله زدگان تا کنون حدود ۲۳ میلیون دالر دریافت شده و به بیش از ۱۱۵ میلیون دالر دیگر نیاز است .

«اوچا» پیش از این گفته که در صورت تامین منابع این بودجه از سوی جامعه جهانی، زمینه ارائهٔ خدمات چند بخشی مانند سر پناه، آب، غذا، حفاظت، آموزش و کمک ‌های زراعتی را تا پایان سال برای ۴۵۷ هزار متاثر از زلزله فراهم خواهد کرد.

خواستیم در بارۀ درخواست های زلزله‌ زدگان کنر از مقام‌ های محلی حکومت طالبان در این ولایت بپرسیم، اما نجیب‌ الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر، به پرسش‌ های رادیو آزادی پاسخ نداد.

آسیب دیدگان از زلزله در ولایت کنر که اکنون در خیمه‌ ها شب و روز خود را سپری می‌ کنند در حالی خواستار خانه برای حفاظت در برابر سرما و بارندگی‌ های خزان و زمستان شده‌ اند که صندوق نجات کودکان (سیف د چلدرن) روز چهارشنبه، ۲۴ سپتمبر، در وبسایت خود در گزارشی هشدار داده است که نبود سرپناه و سرمای زمستان زندگی مادران و نوزادان را با خطر جدی روبرو خواهد کرد.

به اساس این گزارش، سرمای شدید سبب تضعیف سیستم معافیت کودکان خواهد شد و آنان را در برابر عفونت های شدید تنفسی آسیب‌ پذیرتر خواهد ساخت.

بر بنیاد معلومات صندوق نجات کودکان، در ولسوالی‌ های زلزله ‌زده کنر از هر ۱۰ خانواده ۹ خانواده در خیمه ها پناه برده ‌اند و حدود ۳۹ هزار کودک با سرمای زمستان مواجه و در فضای باز زندگی می‌ کنند.