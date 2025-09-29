این نشست به میزبانی انستیتوت ثبات ستراتیژیک آسیای جنوبی (SASSI) و با همکاری نهاد زنان برای افغانستان (WFA) به رهبری فوزیه کوفی عضو سابق پارلمان جمهوری مخلوع افغانستان برگزار میشود.
شماری از مخالفان سیاسی حکومت طالبان که در تبعید بهسر میبرند، در آن حضور خواهند داشت.
بر اساس اعلامیهٔ مشترک این دو نهاد، هدف از برگزاری این نشست ترویج گفتوگوی فراگیر بین گروههای متنوعی از رهبران افغان، زنان و مردان، در کنار همتایان پاکستانی برای تقویت گفتوگوی فراگیر، درک متقابل و همکاری پایدار است.
بر اساس اعلامیه، روز نخست این نشست به سیاستمداران افغان اختصاص دارد که در آن اصول مشترک برای ثبات و حاکمیت قانون را تعریف و بر حمایت مجدد از حقوق زنان و مشارکت آنان تأکید میکنند.
در روز دوم نمایندگان پاکستانی نیز به جمع آنان میپیوندند که بحثها بههدف ایجاد اعتماد، شناسایی زمینههای مشترک و پیشبرد رویکرد مردممحور برای حل چالشهای منطقهای متمرکز خواهد بود.
اعلامیه تأکید کرده که صلح میان مردم میتواند به صلح میان ملتها و در نهایت به صلح میان کشورها منجر شود و با اولویتدادن به گفتوگو، مشارکت و همکاری، این ابتکار میتواند زمینهٔ روابط قویتر و سودمندتر میان مردم افغانستان و پاکستان را فراهم کند.
نام شرکتکنندگان افغان تاکنون اعلام نشده و طالبان نیز در این مورد واکنشی نداشتهاند.
نهادهای تحقیقی میخواهند بدانند که دیدگاه مخالفان طالبان به رویکرد پاکستان چه است.
سید اشرف سادات، فعال مدنی، میگوید که در چهار سال گذشته فرصتی برای گفتوگو میان سیاستمداران و کارشناسان افغان و پاکستانی وجود نداشته و نهادهای تحقیقی میخواهند دیدگاه مخالفان طالبان را بررسی کنند.
«در چهار سال گذشته فرصت گفتوگو میان سیاستمداران و کارشناسان افغان و پاکستان وجود نداشته. حالا نهادهای تحقیقی میخواهند بدانند که دیدگاه مخالفان طالبان به رویکرد پاکستان چه است و چه نگرانیهایی در دیدگاه آنان میتواند وجود داشته باشد که با افکار سیاسی پاکستان همسو است. شما میدانید که برخی از خواستهها و مطالبات پاکستان توسط طالبان برآورده نشده و یک نگرانی در میان سیاستمداران و جریانهای فکری و سیاسی پاکستان وجود دارد که طالبان نمیخواهند به آن پاسخگو باشند.»
قرار بود این نشست در اواخر ماه اگست برگزار شود، اما بر اساس گزارشها، آنچه مشکلات در اسناد سفر و صدور ویزه و اشتراککننده خوانده شد، به تأخیر افتاد.
شفقتعلی خان، سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، پیش از این گفته است که این موضوع مرتبط به حکومت آنان نیست و از سوی یک نهاد مستقل برگزار میشود.