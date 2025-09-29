این نشست به میزبانی انستیتوت ثبات ستراتژیک آسیای جنوبی (SASSI) و با همکاری بنیاد زنان برای افغانستان (WFA) به رهبری فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان برگزار شده است.

هرچند فوزیه کوفی در پاسخ نوشتاری به سوالات رادیو آزادی در مورد این نشست گفته است که درباره جزئیات آن اعلامیه مشترکی صادر خواهد شد، اما او دوشنبه ۲۹ سپتمبر، با آغاز این نشست در صفحه ایکس «توییترسابق» خود نوشت که «زنان و مردان شرکت کننده در این نشست مورد آینده افغانستان گفتگو خواهند کرد.»

او در ادامه نوشته است که وضعیت کنونی در افغانستان به ویژه برای زنان «غیرقابل تحمل» است.

فوزیه کوفی همچنین نوشته است که از شرکت در این نشست خرسند است و به گفته او این نشست زمینه را برای زنان و مردان افغان فراهم می‌کند تا دیدگاه‌های‌ شان را در مورد آینده کشور شریک کنند.

او بر لزوم ایجاد نظامی در افغانستان که حقوق مردم مصون بوده و آنان اجازه تصمیم گیری را داشته باشند، تأکید کرده افزوده که تلاش‌های پاکستان در ایجاد چنین نظام از اهمیت زیادی برخوردار است.

یکی از اشتراک کنندگان این نشست که نخواست نام و صدایش در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که در روز اول این نشست بیشتر روی چگونگی تسریع فعالیت‌های سیاسی علیه حکومت طالبان در افغانستان و این که سیاسیون مخالف طالبان چگونه منسجم شوند بحث صورت گرفته است.

این نشست در عقب دروازه های بسته جریان دارد و به خبرنگاران اجازه ورود به نشست داده نشده است.

هرچند وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته بود که این نشست یک نشست دولتی نبوده بلکه توسط مرکز تحقیقاتی انستیتوت ثبات ستراتژیک آسیای جنوبی برنامه‌ ریزی شده است، اما زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان پیش از این ادعا کرده بود که این نشست از سوی سازمان استخباراتی پاکستان فرا خوانده شده است.

هرچند در مورد شرکت کنندگان این نشست معلومات دقیق منتشر نشده، اما تصاویر که از این نشست در روزنامه ها و رسانه های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که علاوه بر فوزیه کوفی، مصطفی مستور، وزیر اقتصاد جمهوری پیشین افغانستان، احمدالله علی‌زی، معاون پیشین والی ننگرهار و رهبر حزب سیاسی بنیاد نو، شماری از اعضای ولسی جرگه جمهوری مخلوع و نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ژنیو از اشتراک کننده گان این نشست اند.

آقای اندیشه به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما صبح دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که در نیم دهه گذشته روابط افغانستان و پاکستان شاهد فراز و نشیب‌ های بوده است که راه را برای افراط‌گرایی در هر دو کشور هموار کرده و این افراط‌ گرایی دامنگیر منطقه و جهان است.

او افزوده که «باید از گذشته درس بگیریم و فصل جدیدی را باز کنیم که مبتنی بر منافع متقابل، تجارت و ترانزیت ایستاد بوده و بتواند راه را برای آینده‌ روشن‌تر هموار کند.»

او قبلاً در مورد این نشست به رادیو آزادی گفته بود که در هر نشست مدنی و دموکراتیک که به دنبال یافتن راه بیرون رفت از وضعیت کنونی باشد، شرکت خواهد کرد.

قرار بود این نشست در اواخر ماه اگست برگزار شود، اما گفته می‌شود که به دلیل مشکلات در اسناد سفر و ویزه شرکت کنندگان با تاخیر برگزار شد.

ذبیح ‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ‌های رادیو آزادی در مورد این نشست پاسخ نداد، اما امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در نشستی به مناسبت ۱۰۶مین سالگرد استقلال سیاسی افغانستان با اشاره به این نشست گفت که کشورهای همسایه باید بدانند که هنگامی که برای آنان مشکل ایجاد می‌کنند، آنان نمی‌توانند سکوت کنند.

شفقت علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پیش از این گفته بود که برگزاری این نشست مربوط به حکومت پاکستان نیست و از سوی یک سازمان مستقل میزبانی می‌شود.

این نشست در حالی راه اندازی شده است که ظاهراً روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان یکبار دیگر تیره شده است.

نخست وزیر پاکستان به تاریخ ۱۳ سپتمبر در یک نشست نظامی در بنو گفت که حکومت طالبان باید میان حمایت از مخالفان او و حکومت پاکستان یکی را انتخاب کند.

اما حکومت طالبان بارها گفته است که پاکستان نباید افغانستان را در ناکامی خود در تامین امنیت مقصر بداند.