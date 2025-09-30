لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۸ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۳۵

افغانستان

قطع انترنت در افغانستان پروازهای بین‌المللی را مختل کرده

تصویر آرشیف:میدان هوایی بین المللی کابل
تصویر آرشیف:میدان هوایی بین المللی کابل

همزمان با قطع انترنت در افغانستان، پروازهای بین‌المللی به کابل با اختلال و تاخیر مواجه شده است. 

وب‌سایت «فلایت‌رادار۲۴» گزارش داده که امروز سه‌شنبه پنج پرواز ورودی به کابل لغو شده که سه پرواز از دوبی و دو پرواز دیگر از استانبول و مسکو بودند.

همچنین دو پرواز از کابل به دبی و یک پرواز به استانبول لغو شده است.

بیشترین پروازها مربوط به شرکت‌های خارجی از جمله «ترکیش ایرلاینز» و «فلای دبی» بوده است.

در عین حال، پروازهایی به شهرهای خارجی مانند دهلی نو، استانبول، جده و ریاض همچنان طبق برنامه توسط شرکت‌های داخلی «کام‌ایر» و «آریانا» انجام می‌شود.

پروازهای داخلی به شهرهای بزرگ افغانستان نیز بدون مشکل ادامه دارند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

استعفای جمعی دیپلمات‌های کنسولگری افغانستان در بن آلمان

دیپلمات‌های کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان دوشنبه ۷ میزان استعفای جمعی خود را اعلام کردند.

حامد ننگیالی کبیری، سرپرست این کنسولگری، به رادیو آزادی گفت دلیل این استعفا معرفی یکی از دیپلمات‌های طالبان به نمایندگی در این کنسولگری از سوی کشور میزبان بوده است.

کبیری افزود که هم‌زمان با این اعلام استعفا، دارایی‌های منقول و غیرمنقول، تجهیزات و وسایل کنسولگری را به وزارت خارجه آلمان تحویل داده‌اند.

دیپلمات‌های وابسته به نظام جمهوری مخلوع گفته‌اند که چون حکومت طالبان مشروعیت بین‌المللی ندارد، گماشته شدن دیپلمات‌های آن در کنسولگری‌ها برایشان پذیرفتنی نیست.

طالبان حدود دو ماه پیش با موافقت دولت آلمان دو کارمند کنسولی به برلین فرستادند که یکی از آنان در سفارت و دیگری در کنسولگری بن معرفی شد.

ادامه خبر ...

«قطع گسترده» انترنت فایبر نوری در کابل و چند ولایت دیگر

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

به اساس گزارش‌ها، از عصر دوشنبه هفتم میزان دسترسی به انترنت فایبر نوری در کابل و شماری از مناطق دیگر به‌طور گسترده قطع شده است.

وب‌سایت «نت‌بلاکس» که جریان اینترنت را در جهان رصد می‌کند، گزارش داده است که در حال حاضر دسترسی به مخابرات تا بیشتر از ۷۰ درصد محدود شده و این اختلال در کابل بیشتر محسوس است.

از سوی دیگر، برخی رسانه‌های داخلی افغانستان از جمله طلوع‌نیوز نیز گزارش‌های مشابهی منتشر کرده‌اند.

طلوع‌نیوز نوشته است که با قطع انترنت فایبر نوری، پخش تلویزیونی و رادیویی شبکه‌های «موبی گروپ» نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

این اختلال در انترنت پس از آن رخ داده که بر اساس گزارش‌ها، رهبری حکومت طالبان از شرکت‌های عرضه‌کننده انترنت خواسته بود این محدودیت را اعمال کنند.

پیشتر الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، چهارشنبه ۲۴ سپتمبر در مصاحبه با رادیو آزادی از نیویارک، گزارش‌ها در پیوند به وضع محدودیت حکومت طالبان بر دسترسی به انترنت فایبر نوری را بسیار نگران کننده خوانده گفت که این محدودیت بر مردم و اقتصاد افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت.

ادامه خبر ...

منابع طالبان: محمد رحیم الافغانی، «آخرین زندانی افغان» گوانتانامو، به‌زودی به قطر منتقل می‌شود

زندان گوانتانامو، عکس از آرشیف
زندان گوانتانامو، عکس از آرشیف

دو منبع مطلع در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته‌اند که محمد رحیم الافغانی، «آخرین زندانی افغان» در زندان گوانتانامو، به‌زودی به قطر منتقل خواهد شد.

منابع که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام‌شان فاش شود، دوشنبه هفتم میزان گفتند خانواده الافغانی در قطر منتظر او هستند.

بر اساس گزارش‌ها، او در سال ۲۰۰۷ میلادی در شهر لاهور پاکستان بازداشت و مدتی بعد به زندان گوانتانامو در کیوبا فرستاده شد.

یکی از منابع افزود که در این مورد خبرنامه‌ای رسمی منتشر خواهد شد.

مسئولان امریکایی در آن زمان گفته‌ بودند که الافغانی شخصی نزدیک به شبکه القاعده است.

این در حالی است که حکومت طالبان دیروز، یک‌شنبه، امیر امیری شهروند امریکایی را از زندان آزاد و به قطر فرستاد.

ادامه خبر ...

وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی یک شهروند امریکا از زندان طالبان استقبال کرد

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده

به دنبال پخش خبر رهایی امیر امیری، شهروند امریکا از زندان طالبان، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده از آزادی او استقبال کرد.

آقای روبیو در بیانیه‌ای در شبکۀ ایکس نوشت که امیری «به‌ناحق در افغانستان زندانی شده بود.»

او همچنین از نقش قطر در آزادی امیری قدردانی کرده است.

وزارت خارجۀ حکومت طالبان ناوقت یک‌شنبه اعلام کرد که امیری را آزاد کرده‌اند.

ادامه خبر ...

قرار است نهادی در اسلام‌آباد دوشنبه میزبان نشست رهبران ضد طالبان باشد

عکس از آرشیف: چهارمین نشست چهره‌های ضد طالبان در ویانا
عکس از آرشیف: چهارمین نشست چهره‌های ضد طالبان در ویانا

قرار است پاکستان روز دوشنبه هفتم میزان میزبان کنفرانسی دو روزه با حضور رهبران ضد طالبان افغانستان باشد؛ نشستی که با هدف آغاز «گفت‌وگوی منطقه‌ای» برگزار می‌شود.

به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، این رویداد به ابتکار «مؤسسه ثبات راهبردی آسیای جنوبی» (SASSI) و در همکاری با نهاد «زنان برای افغانستان» (WFA) به رهبری فوزیه کوفی عضو سابق پارلمان جمهوری مخلوع افغانستان برگزار خواهد شد.

بر اساس دعوت‌نامه ارسالی به شرکت‌کنندگان، روز نخست به دیدار میان رهبران افغان اختصاص یافته و در روز دوم نمایندگان پاکستانی نیز به جمع آنان خواهند پیوست.

موضوع محوری کنفرانس «به سوی وحدت و اعتماد: نخستین گفت‌وگوی منطقه‌ای» عنوان شده است. این نشست ابتدا قرار بود ۲۵ و ۲۶ اگست ۲۰۲۵ برگزار شود، اما به دلایلی نامشخص به تعویق افتاد.

نام‌های شرکت‌کنندگان افغان تاکنون اعلام نشده است. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده‌اند.

ادامه خبر ...

در روز جهانی دسترسی به اطلاعات، مرکز خبرنگاران افغانستان: طالبان به محدودیت‌های رسانه‌ای پایان دهند

Media Afghanistan
Media Afghanistan

در روز جهانی دسترسی به اطلاعات، مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواست تا به محدودیت‌های رسانه‌ای پایان دهند و به حق اساسی مردم برای دسترسی به اطلاعات احترام بگذارند.

این نهاد روز یکشنبه ششم میزان هشدار داد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد ۱۴۰۰، بیش از ۲۲ دستورالعمل صادر شده که به‌طور سیستماتیک آزادی بیان، استقلال رسانه‌ها و دسترسی عمومی به اطلاعات را محدود ساخته است.

بسیاری از خبرنگاران افغان هم می‌گویند که که نبود دسترسی به اطلاعات، کار رسانه‌ای را دشوارتر کرده و شفافیت در حکومت‌داری را از میان برده است.

مقام‌های طالبان قبلاً گفته‌اند که از فعالیت رسانه‌ها در چهارچوب «ارزش‌های اسلامی و منافع ملی» پشتیبانی می‌کنند، اما نهادهای رسانه‌ای و ناظران بین‌المللی می‌گویند فشارها بر رسانه‌ها باعث سانسور گسترده در افغانستان شده است.

روز جهانی دسترسی به اطلاعات هر سال در ۲۸ سپتمبر بزرگداشت می‌شود و سازمان ملل متحد آن را فرصتی برای تاکید بر حق بنیادین دسترسی شهروندان به اطلاعات و نقش کلیدی آن در دموکراسی و پاسخگویی می‌داند.

ادامه خبر ...

وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا بر گفت‌وگو میان حکومت مرکزی پاکستان و حکومت طالبان تاکید کرد

علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا
علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا

علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبرپختونخوا پاکستان بار دیگر پیشنهاد گفت‌وگو با حکومت طالبان را برای جلوگیری از ناامنی‌ها در پاکستان مطرح کرده است.

به گزارش رسانه‌های پاکستان، گنداپور گفته است که حکومت ایالتی از عملیات تازه اردوی پاکستان علیه گروه‌های تروریستی که به گفته او در نتیجه آن شمار زیادی از غیرنظامیان بی‌جا خواهند شد، حمایت نمی‌کند.

او افزوده است، به حکومت مرکزی پاکستان پیشنهاد می‌کند که بجای عملیات، با حکومت طالبان در افغانستان گفت‌وگو کند.

گنداپور شنبه در شهر پشاور در گردهمایی هواداران حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان‌ حکومت مرکزی پاکستان را متهم کرد که به خواسته‌های مردم خیبرپختونخوا توجه نمی‌کند.

او تاکید کرد که اجازه نخواهد داد عملیات اردوی پاکستان اجرا شود.

حکومت پاکستان در روزهای اخیر عملیات گسترده‌ای را علیه طالبان پاکستان در مناطق مربوط به ایالت خیبرپختونخوا آغاز کرده است.

ادامه خبر ...

وزیر داخلۀ جرمنی خواستار "گفت‌وگوهای مستقیم" با طالبان در مورد اخراج مهاجران شد

الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی
الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی

الکسندر دوبرینت، وزیر داخلۀ جرمنی گفته است که برای اخراج مهاجران افغان که مجرم شناخته شده اند، خواستار عملی شدن اقدامات منظم است.

او در صحبت با روزنامۀ جرمنی راینیشه پوست گفت که اخراج این افغانها باید به طور منظم انجام شود و این کار تنها به کمک دولت قطر ممکن است.

در گزارشی که امروز نشر شد، آقای دوبرینت همچنان گفته است که در این خصوص باید با حکومت طالبان گفت‌وگو های مستقیم صورت گیرد.

او افزوده که مهم است بین افرادی که با جامعۀ جرمنی سازگار میشوند و کارمیکنند و کسانی که بدون حق مهاجرت در جرمنی زندگی میکنند و وابسته به کمکهای دولت اند، فرق قایل شد.

وزیر داخلۀ جرمنی در این مصاحبه همچنان گفته است که کشورش می‌خواهد با سوریه به توافقی برسد که به اساس آن مهاجران سوری که مجرم شناخته می‌شوند نیز به کشور شان فرستاده شوند.

ادامه خبر ...

ملل متحد: سیاست‌های طالبان علیه زنان خشونت در افغانستان را گسترش می‌دهد

ریچارد بنیت نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که سیاست‌های طالبان در زمینه زنان نه تنها به زنان افغان آسیب می‌زند، بلکه خشونت در این کشور را نیز گسترش می‌دهد.

بنیت روز جمعه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نشست ویژه‌ای گفت که او نگران سرکوب زنان، سلطه و کنترل طالبان بر آنان است.

بنت افزود که این سیاست می‌تواند ایدئولوژی خشونت‌آمیز خطرناکی را در چند نسل افغان‌ها، به‌ویژه در میان مردان و پسران، گسترش دهد.

شرکت‌کنندگان این نشست که شامل فعالان افغان، سیاستمداران سابق و شماری از دیپلمات‌های خارجی بودند، از حکومت طالبان خواستند تا ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند و تأکید کردند که جامعه بین‌المللی باید بر طالبان فشار آورد تا به حقوق اساسی و انسانی افغان‌ها احترام بگذارند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG