با قطع فایبر نوری، خدمات تلیفونی و مخابراتی نیز در افغانستان مختل شده است

پس از قطع انترنت فایبر نوری، خدمات تلیفونی و مخابراتی نیز در افغانستان مختل شده است.

براساس خبرگزرای رویترز گزارش، حکومت طالبان تا هنوز در مورد هیچ توضیحی نداده، اما پیش از این در مورد فحشا از طریق آنلاین، ابراز نگرانی کرده بود.

یک نهاد بین المللی دیده بان انترنت موسوم به"نت بلاکس" گفته که دسترسی به انترنت در افغانستان در چندین مرحله قطع شده و طالبان به فکر خود به سوی تطبیق اقدامات اخلاقی در حرکت اند.

‏شبکۀ خبری طلوع نیوز پس از حدود پانزده ساعت، امروز(سه شنبه 30 سپتمبر) توانست که در صفحۀ فیسبوک خود بنویسد که خدمات انترنت در افغانستان از ساعت ۵ بعد از ظهر روز دوشنبه(29 سپتمبر) قطع شده است.

همزمان با قطع انترنت در افغانستان، پروازهای بین‌المللی به کابل اختلال و تاخیر مواجه شده است.

ویب‌سایت "فلایت‌رادار۲۴" گزارش داده که امروز سه‌شنبه ورود پنج پرواز به کابل لغو شده که سه پرواز از دوبی و دو پرواز دیگر از استانبول و مسکو بودند. همچنین دو پرواز از کابل به دبی و یک پرواز به استانبول نیز لغو شده است.

بیشترین پروازها مربوط به شرکت‌های خارجی از جمله «ترکیش ایرلاینز» و «فلای دبی» بوده است.

اما، پروازهایی به شهرهای خارجی مانند دهلی نو، استانبول، جده و ریاض همچنان طبق برنامه توسط شرکت‌های داخلی "کام‌ایر" و "آریانا" انجام می‌شود.

پروازهای داخلی به شهرهای بزرگ افغانستان نیز بدون مشکل ادامه دارند.