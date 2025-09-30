امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌‎شناسند.

آقای ترامپ روز دوشنبه، هفتم میزان، یک طرح ۲۰ ماده‌ای برای پایان جنگ میان اسرائیل و حماس و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ‌زدهٔ فلسطینی ارائه کرد.

این طرح شامل استقرار یک «نیروی موقت ثبات‌بخش بین‌المللی» و ایجاد یک هیئت حاکمهٔ موقت به ریاست ترامپ است که در آن تونی بلر، صدراعظم پیشین بریتانیا، نیز حضور خواهد داشت.

طرح یادشده خواستار خروج ساکنان غزه نیست و در صورت پذیرش آن از سوی هر دو طرف، پایان فوری جنگ را در پی خواهد داشت. همچنان آزادی تمامی گروگان‌های باقی‌مانده ظرف ۷۲ ساعت پس از پذیرش طرح در آن گنجانیده شده است.

این توافق، شامل خلع‌سلاح کامل افراد مسلح حماس و کنار گذاشتن آنان از نقش‌های آینده در حکومت است. با این حال، کسانی که به «همزیستی مسالمت‌آمیز» تن دهند، مورد عفو قرار خواهند گرفت. پس از خروج ارتش اسرائیل از نوار غزه، مرزها برای کمک‌ها و سرمایه‌گذاری باز خواهد شد.

این چهارمین سفر نتانیاهو به قصر سفید از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ماه جنوری است.

ترامپ در یک نشست خبری مشترک با نتانیاهو گفت که اگر حماس توافق صلح پیشنهادی را نپذیرد، اسرائیل از «حمایت کامل» امریکا برای اقدام علیه این گروه برخوردار خواهد بود. او افزود: «فکر می‌کنم ما خیلی به توافق نزدیک شده‌ایم. هنوز کار ما تمام نشده است و باید موافقت حماس را به دست بیاوریم.»

نتانیاهو نیز هشدار داد: «اگر حماس این طرح را رد کند، یا به‌ظاهر بپذیرد و سپس علیه آن عمل کند، اسرائیل خودش کار را تمام خواهد کرد؛ چه به روش آسان و چه به روش دشوار.»

ترامپ از فلسطینی‌ها خواست سرنوشت خود را به دست گیرند و پیشنهاد صلح او را بپذیرند.

پیش از این نشست خبری، نتانیاهو در تماس تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدراعظم قطر، بابت حملهٔ نظامی اخیر اسرائیل در دوحه معذرت خواست. این حمله که رهبران عرب را خشمگین ساخت و انتقاد امریکا را نیز در پی داشت، شش کشته و ۱۸ زخمی برجا گذاشت، از جمله یک افسر امنیتی قطری.

قصر سفید در اعلامیه‌ای گفت: «نتانیاهو تأسف عمیق خود را از حملهٔ موشکی اسرائیل به اهداف حماس در قطر ابراز کرد و تعهد سپرد که چنین حمله‌ای تکرار نخواهد شد.»