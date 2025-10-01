ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان می‌گوید اگر در افغانستان اینترنت به زودی دوباره وصل نشود، این موضوع نه تنها به‌ویژه زندگی روزمرهٔ زنان و دختران را آسیب می‌زند، بلکه همراه با آن زیان‌های تجاری، تضعیف بیشتر اقتصاد و پیامدهای گسترده برای حقوق بشر نیز خواهد داشت.

آقای بنیت روز سه‌شنبه هفتم میزان در صفحه ایکس خود بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل را درباره قطع خدمات اینترنتی در افغانستان بازنشر کرده است.

در این بیانیه آمده است که مسدود کردن اینترنت در سراسر کشور از سوی طالبان، تأثیرات بسیار جدی بر حقوق بشر در افغانستان دارد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید این اقدام، جریان آزاد اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت‌های روزمره، از خدمات صحی و آموزشی گرفته تا بانکداری را محدود می‌کند.

به گفتهٔ این دفتر، این وضعیت به‌ویژه زنانی و دخترانی را که پیش‌تر از زندگی عمومی کنار گذاشته شده‌اند، بیشتر متأثر می‌سازد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار وصل فوری اینترنت در افغانستان شده است.

حکومت طالبان تاکنون در این زمینه به‌طور رسمی اظهارنظر نکرده، اما پیش‌تر برخی مقام‌های آن گفته بودند که قطع شبکه‌های فایبر نوری در برخی ولایت‌های کشور برای جلوگیری از منکرات صورت گرفته است.