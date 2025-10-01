به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، اظهارات قطر بهعنوان یکی از میانجیگران اصلی جنگ غزه نشان میدهد که کشورهای عربی چندان با متن بیست مادهای این طرح که به نفع اسرائیل تغییر یافته، موافق نیستند.
قصر سفید این طرح را پس از آن علنی کرد که ترمپ و صدراعظم اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، روز دوشنبه بر سر آن توافق کردند.
سه مقام کشورهای عربی که نخواستند نامشان فاش شود، به اسوشیتدپرس گفتهاند در متنی که پیشتر کشورهای عربی و اسلامی با ترمپ روی آن کار کرده بودند، تغییراتی به سود اسرائیل ایجاد شده است. با این حال، کشورهای عربی بهطور کلی از این طرح حمایت کردهاند، هرچند جزئیات دلایل نارضایتی آنان منتشر نشده است.
قطر در حالی بر لزوم گفتوگوی بیشتر دربارهٔ جزئیات این طرح تأکید میکند که ترامپ روز سهشنبه هشدار داد گروه حماس تنها سه یا چهار روز فرصت دارد تا به این طرح پاسخ دهد.
مجید الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، اعلام کرد که میانجیگران عرب و مقامهای ترکیه روز سهشنبه در دوحه با نمایندگان حماس دربارهٔ این طرح گفتوگو کردهاند، اما هنوز روشن نیست که این مذاکرات به نتیجهای رسیده یا خیر.
بر اساس این طرح، حماس باید همه گروگانهای باقیمانده را آزاد کند، از حاکمیت بر غزه دست بکشد و سلاحهای خود را تحویل دهد. در مقابل، اسرائیل زندانیان فلسطینی را آزاد خواهد کرد و جنگ در غزه پایان مییابد.
همچنین این طرح ارسال کمکهای بشردوستانه و بازسازی احتمالی غزه را تضمین میکند، اما هیچ مسیری برای تشکیل دولت فلسطین در نظر نگرفته است. افزون بر این، طرح یادشده خواستار ایجاد گروه کاری به نام «هیئت صلح» برای اداره غزه و بیش از دو میلیون ساکن آن تحت نظارت بینالمللی است؛ ریاست این هیئت بر عهده ترمپ و تونی بلر صدراعظم پیشین بریتانیا خواهد بود.
شیخ محمد بن ابراهیم آلثانی صدراعظم قطر در گفتوگو با شبکه الجزیره اظهار داشت که طرح بیست مادهای ترمپ صرفاً اصول کلی را بیان میکند و برای روشن شدن جزئیات و نحوهٔ اجرایی شدن آن به بحثهای بیشتری نیاز است.
او همچنین به موضوع خروج نیروهای اسرائیلی از غزه اشاره کرد و گفت این مسئله نیازمند توضیح و شفافیت است.
طبق متن طرح، نیروهای اسرائیلی تنها در صورتی از غزه خارج میشوند که نیروهای بینالمللی حافظ صلح در منطقه مستقر شوند. در متن همچنین ذکر شده است که اسرائیل کنترل مناطق اطراف غزه را همچنان در اختیار خواهد داشت.
ترمپ این طرح صلح را در شرایطی ارائه کرده است که به گفته مقامهای صحی، در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل در منطقه تاکنون بیش از ۶۶ هزار نفر کشته و نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر زخمی شدهاند. وزارت صحت غزه میان قربانیان غیرنظامی و نیروهای مسلح تمایز قائل نمیشود، اما میگوید نیمی از کشتهشدگان زنان و کودکان هستند.
حملات اسرائیل به غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حمله گستردهای به جنوب اسرائیل انجام داد که طی آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و نزدیک به ۲۵۰ نفر گروگان گرفته شدند.
بخش زیادی از گروگانها در چارچوب توافقهای پیشین آتشبس آزاد شدند، اما دهها نفر دیگر همچنان در اسارت حماس بهسر میبرند.