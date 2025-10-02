این سازمان روز پنجشنبه «دوم اکتوبر» در گزارش زیر نام «پس از زلزلهها، افغانستان گرسنه در آستانۀ زمستان قرار دارد» که در وبسایت خود نشر کرده، هشدار دادهاست که یک ماه پس از زلزلهٔ نیرومند در شرق افغانستان، این کشور هنوز هم از پیامدهای آن رنج میبرد.
بدون کمک غذایی، شاهد موج دوم مرگومیر خواهیم بود.
برنامه جهانی غذا به نقل از جان آیلیف، رئیس و نمایندهٔ این سازمان که به مناطق زلزلهزده رفته گفته است که «نمیتوانیم اجازه دهیم کسانیکه از این زلزلهٔ وحشتناک زنده ماندهاند، در زمستان پیشرو بر اثر گرسنگی از بین بروند. بدون کمک غذایی، شاهد موج دوم مرگومیر در اینجا (مناطق زلزلهزده در شرق افغانستان)، در واقع در سراسر کشور، خواهیم بود.»
آقای آیلیف با نگرانی در مورد اینکه گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان رو به افزایش است، میافزاید که مردم افغانستان در یک وضعیت دایمی بحران زندهگی میکنند و زلزله تنها یکی از چندین بحرانی است که امسال این کشور را ضربه زدهاست.
زلزلهزدهگان در شرق افغانستان در چه وضعیت استند؟
زلزلهزدهگان در شرق افغانستان نیز میگویند که هوا بارانی است و درحالیکه زندهگی برایشان دشوار شده، از رسیدن زمستان و نبود امکانات لازم زمستانی نگران هستند.
به وسایل زمستانی، کمپل، لباس گرم برای کودکان و زنان نیاز داریم.
فرید باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر و یکی از آسیب دیدهگان زلزلهی اخیر ماه اگست در این ولایت که سرپرست یک خانواده ۲۲ نفری است میگوید، با سرد شدن هوا در روزهای اخیر زندهگی زیر خیمه برای همه دشوار شده و به زمستان هیچ آمادهگی وامکانات لازم در دسترس ندارند.
او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت: «حالا هوا بسیار سرد شده و کودکان، زنان و مو سفیدان مریض میشوند و ما برای رسیدن زمستان به وسایل زمستانی، کمپل، لباس گرم برای کودکان و زنان نیاز داریم، به این خاطر که هوا روز به روز سرد میشود، خانه نداریم و اینجا در خیمه مشکلات بسیار زیاد است، ما میخواهیم که مؤسسات و نهادهای خیریه به این مشکل ما توجه کنند.»
عبدالباسط باشنده دره نور گل ولایت کنر نیز مشکل مشابهی را مطرح کرده و میگوید، هماکنون بارندهگی هم جریان دارد: «وضعیت خراب است زمستان هم نزدیک است، امروز هم اینجا باران میبارد، بعد از این هوا سرد شده میرود، ما که همه کودکان داریم و سیستم بخاری و گرمایش هم در خیمه وجود ندارد، خانههای ما همه از بین رفته و خانههای که باقی مانده همه تخریب شدهاند و در آن امکان زندهگی کردن نیست، این همه مشکلات ما است.»
در این حال برخی از رضاکاران که برای رساندن کمک به این آسیب دیده گان رفته اند نیز سرد شدن هوا و مشکلات آسیب دیدهگان را تأیید میکنند.
ناصر احمدی یکی از این رضاکاران در مورد به رادیو آزادی گفت: «در مناطقیکه زلزله شده اکثراً مناطق کوهستانی هستند و هوا بسیار سرد شدهاست، همین حالا زندهگی کردن در خیمهها دشوار شدهاست، بارندهگیها شروع شده و قرار است چند روز پس آنجا برف ببارد، اولین برف هم در همین ساحات میشود، با یک کمپل گذاره اینها نمیشود، نیازاست که در زمان کم برایشان سرپناه ساخته شود.»
بیش از ۹ میلیون تن با ناامنی «شدید» یا «بدتر» غذایی روبهرو اند
برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی) در گزارش خود همچنان افزوده که نیازها در افغانستان بسیار گسترده است، در سراسر این کشور بیش از نه میلیون افغان با ناامنی شدید یا بدتر غذایی روبهرو اند، سوء تغذیهٔ کودکان امسال به بالاترین سطح خود در تاریخ رسیده و حدود سهونیم میلیون کودک را تحت تأثیر قرار دادهاست.
«دبلیو اف پی» با تأکید بر اینکه خشکسالی شدید در بخشهای وسیعی از افغانستان و بازگشت اجباری نزدیک به دو میلیون افغان از کشورهای همسایه وضعیت گرسنگی را که پیشتر وخیم بود، بدتر ساخته است.
این سازمان هشدار میدهد که حتی با افزایش شدید نیاز به غذا، منابع مالی برای حمایت از فعالیتهای برنامهٔ جهانی غذا در افغانستان، رو به پایان است و بدون تأمین بودجهٔ بیشتر، در ماههای زمستان قادر خواهند بود که تنها بخش کوچکی از آسیبپذیرترین افغانها را با کمکهای غذایی و تغذیهای حمایت کنند.
برنامه جهانی غذا تأکید میکند که برای تأمین کمکهای غذایی نجاتبخش برای بیش از ۹ میلیون تن از آسیبپذیرترین مردم افغانستان در شش ماه آینده به طور عاجل به ۶۲۲ میلیون دالر امریکایی نیاز دارد.
این درحالیست که فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر (آی اف آر سی) نیز در یک گزارش تازۀ خود در مورد زلزلهزدهگان شرق افغانستان که روز چهارشنبه «اول اکتوبر» نشر کرده، هشدار دادهاست که بدون اقدامات فوری در هفتههای آینده، ممکن است هزاران خانواده افغان با زمستان سخت و افزایش مرگومیر روبهرو شوند.
به گفته این فدراسیون، بیش از ۱،۳ میلیون نفر بهطور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر این زلزله قرار گرفته اند.
زلزله مرگبار تاریخ ۳۱ اگست در ولایتهای شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد.
بر اساس گزارشهای رسمی، در این زلزله مرگبار بیش از ۲۲۰۰ تن کشته شده و نزدیک به ۴ هزار تن زخم برداشتند.