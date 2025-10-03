انگور اده؛ گذرگاه استراتژیک پس از دو سال دوباره گشوده شد

محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز پنجشنبه «دوم اکتوبر» در صفحه اکس (تویتر سابق) خود نوشته که بازگشایی این گذرگاه سبب تقویت فعالیت‌های اقتصادی و اتصال میان افغانستان و پاکستان می‌شود.

حکومت طالبان و پاکستان در ماه جولای امسال بر بازگشایی این گذرگاه توافق کرده بودند.

مرکز ملی لوجستیک پاکستان (ان ال سی) اعلام کرده که این گذرگاه اکنون با امکانات مدرن برای ترانزیت محموله‌ها و جابه‌جایی مسافران مجهز شده‌است.

بر اساس توافق میان طالبان و پاکستان، قرار بود این گذرگاه به تاریخ ۳۱ آگست دوباره باز شود، اما مرکز ملی لوجستیک گفته که فعال کردن گذرگاه به علت نبود یک جاده معیاری، تأمین آب و برق منظم و سیستم‌های ارتباطی، بیشتر طول کشید.

بر اساس معلومات این مرکز، گذرگاه انگور اده اکنون با امکاناتی از جمله محوطه‌ی برای پارک کردن کانتینرها و موترهای باربری، خدمات بانکی، اتصال انترنت فایبر نوری و سیستم‌های گمرکی مجهز شده است.

تاجران افغان؛ خوشحالی و انتقاد همزمان از بازگشایی

بازگشایی گذرگاه انگور اده با واکنش‌های مختلف تاجران افغان روبه‌رو شده‌است.

برخی‌ها از بازگشایی آن خوشحال اند، اما برخی دیگر می‌گویند اکنون که فصل صادرات افغانستان رو به ختم شدن است باز شدن این گذرگاه بیشتر به نفع پاکستان است.

حاجی عطاءاالله یکی از تاجران میوه از باز شدن این گذرگاه استقبال می‌کند: "به هر اندازه که بنادر بازگشایی می‌شوند همان‌قدر سهولت برای تاجران ایجاد می‌شود، صادراتی‌که از غزنی، کندهار و میدان وردک صورت می‌گیرد همه به همین گذرگاه نزدیک است، هم کرایه ارزان است هزینه کمتر می‌شود و دیگر این‌که گذرگاه انگور اده در یک محل وسطی پاکستان واقع شده که به پنجاب نزدیک است و باز شدن این گذرگاه تأثیر مثبت دارد."

واردات میوه خود پاکستان آغاز می‌شود چون که فصل رسیدن کینو، کیله و مالته است، از همین خاطر باز کرد

اما عبدالغفور یکی دیگر از تاجران میوه و سبزی نظر متفاوتی دارد: "اکثراً میوه و سبزی ما خراب و فاسد شد، در تورخم حتی تا پنج روز موترهای ما متوقف شد، حالا که فصل میوه ما در تمام شدن است، از این‌که واردات میوه خود پاکستان آغاز می‌شود چون که فصل رسیدن کینو، کیله و مالته است، از همین خاطر باز کرد که اگر تا ۲۰ روز دیگر جنس ما برود دیگر تمام است، از این به بعد اموال خود شان انتقال می‌شود، شاید برای ما تا یک اندازه خوب باشد، ولی زیادتر مفادش به خود پاکستان است."

در این حال اتاق مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و پاکستان هم می‌گوید که انگور اده بندر مهم برای تاجران افغان و پاکستان است.

داکتر مخلص احمد مشاور این اتاق در این مورد به رادیو آزادی گفت: "در گذشته مسدود شدن این بندر خسارات هنگفتی را به بخش تجارت وارد کرده بود، روند تجارت را با مشکل روبه‌رو کرده بود، دو ماه قبل زمانی‌که بندر غلام خان هم مسدود شد، دند پتان، انگور اده همه مسدود بودند، تمام ازدحام در بنادر تورخم و سپین بولدک بود."

وی گفت که این گذرگاه دو سال قبل به دلیل تنش‌های مرزی، اختلافات گمرکی و مسایل سیاسی و امنیتی از سوی پاکستان مسدود شده بود.

گذرگاه انگور اده در ولایت پکتیا و منطقه‌ی در جنوب وزیرستان موقعیت دارد.

این گذرگاه در حالی بازگشایی می‌شود که پیش از این تجارت میان پاکستان و افغانستان به خصوص در بخش صادرات و واردات با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌است.

تاجران افغان همواره شکایت کرده‌اند که به دلیل مسدود شدن گذرگاه‌ها به خصوص گذرگاه تورخم به بهانه‌های مختلف از سوی حکومت پاکستان، خسارات هنگفتی را متحمل شده و اموال‌شان فاسد شده‌اند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز پیش از این گفته است که حجم تجارت با پاکستان تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.