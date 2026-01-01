حکومت طالبان دو هنرمند محلی تیاتر را در هرات برای چند ساعت بازداشت کرد

شاهراه سالنگ به‌روی موترهای مسافربری باز شد.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در شبکۀ ایکس نوشته است که در نتیجه تلاش‌های مسئولان حفظ و مراقبت، یک خط سرک این شاهراه بازگشایی شده و به موترهای مسافربری که در دو سوی سالنگ متوقف بودند، اجازه داده شده است تا تردد کنند.

حق‌شناس افزوده است که تلاش‌ها برای پاک‌سازی کامل این مسیر ادامه دارد تا راه به‌گونه کامل باز و سپس زمینه عبور و مرور برای همه موترها فراهم شود.

به گفتۀ او، اگر برف‌باری و توفان متوقف شود، این شاهراه فردا به‌طور کامل باز خواهد شد.

شاهراه سالنگ از روز دوشنبه به این‌سو به دلیل برف‌باری شدید و توفان به‌روی ترافیک بسته شده بود.