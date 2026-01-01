افغانستان
حکومت طالبان دو هنرمند محلی تیاتر را در هرات برای چند ساعت بازداشت کرد
یک منبع در هرات تأیید میکند که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این ولایت دو هنرمند محلی را بازداشت کرده بود.
یک منبع آگاه از موضوع به رادیو آزادی گفت که ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات امروز (پنجشنبه) غلام فاروق سرخوش و فیروز ملایکه، دو هنرمند تیاتر این ولایت را برای چند ساعت بازداشت کرد.
این منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست هویتش فاش شود، میگوید که این دو هنرمند به دلیل اعتراض به ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان بازداشت شده بودند که پس از چند ساعت در بند بودن، آزاد شدند.
حکومت طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفته، اما این موضوع را برخی رسانههای داخلی هم گزارش کردند.
ادارۀ محلی طالبان چندی پیش به رسانهها و یوتیوبرهای هرات دستور داد که مطابق فرمان هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان انتشار تصاویر زندهجانها ممنوع شود.
ادارۀ امر به معروف طالبان به تاریخ ۷ دسمبر نیز ۴ جوان هراتی را به اتهام آنچه که تلاش برای ترویج "فرهنگ بیگانه" عنوان کرده، بازداشت کرده بود.
این جوانان اعضای گروه موسوم به "توماس شلبی" که به گفتۀ خودشان علاقمند به سریال انگلیسی "پیکی بلایندرز" بودند، در شهرک جبرئیل ولایت هرات بازداشت شدند.
حکومت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر و آزادی بیان است، در بیش از چهار سال حاکمیتاش افراد زیادی را به دلیل انتقاد از سیاستها و قوانینشان بازداشت کرده اند.
حکومت طالبان: در پی سرازیر شدن سیلابها در ۱۱ ولایت ۱۲ تن جان باختند
در پی بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها در ۱۱ ولایت، در سه روز گذشته دستکم ۱۲ تن جان باخته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدهاند.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز در بیانیهای گفت که این تلفات در ولایتهای کاپیسا، پروان، دایکندی، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فراه وارد شده است.
در ادامه آمده است که در نتیجه بارندگیها و سیلابها، ۲۷۴ خانه بهگونه کامل و نزدیک به یکهزار و ۵۶۰ خانه بهگونه جزئی تخریب شدهاند.
بارندگیها در سه روز گذشته در افغانستان سبب خسارات مالی نیز شده و گزارشهایی از تلف شدن حدود یکهزار و ۲۰۰ راس مواشی هم منتشر شده است.
شاهراه سالنگ بهروی موترهای مسافربری باز شد
شاهراه سالنگ بهروی موترهای مسافربری باز شد.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در شبکۀ ایکس نوشته است که در نتیجه تلاشهای مسئولان حفظ و مراقبت، یک خط سرک این شاهراه بازگشایی شده و به موترهای مسافربری که در دو سوی سالنگ متوقف بودند، اجازه داده شده است تا تردد کنند.
حقشناس افزوده است که تلاشها برای پاکسازی کامل این مسیر ادامه دارد تا راه بهگونه کامل باز و سپس زمینه عبور و مرور برای همه موترها فراهم شود.
به گفتۀ او، اگر برفباری و توفان متوقف شود، این شاهراه فردا بهطور کامل باز خواهد شد.
شاهراه سالنگ از روز دوشنبه به اینسو به دلیل برفباری شدید و توفان بهروی ترافیک بسته شده بود.
قزاقستان صادرات گندم به افغانستان را افزایش داده
قزاقستان میگوید در حدود سه ماه اخیر ۲۶۰ هزار تُن گندم به افغانستان صادر کرده است. مقامهای قزاقستان روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کردند که از سپتمبر تا ۱۹ دسمبر سال ۲۰۲۵ صادرات گندم این کشور به افغانستان ۳۶،۸ درصد افزایش یافته و از ۱۹۰ هزار تُن به ۲۶۰ هزار تُن رسیده است.
آنها میگویند افغانستان همچنان یک مسیر مهم ترانزیتی برای صادرات غله قزاقستان به شمار میرود.
در مجموع، قزاقستان در همین مدت ۳،۹ میلیون تُن غله به کشورهای مختلف صادر کرده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی ۳،۴ میلیون تُن بود.
در حال حاضر، قزاقستان به ۴۵ کشور جهان غله صادر میکند.
وزیر زراعت قزاقستان، ایداربیک ساپاروف، گفته است که ظرفیت مجموعی صادرات غله این کشور حدود ۱۳ میلیون تُن میباشد.
پولیس بریتانیا یک جوان افغان را دستگیر کرد
پولیس بریتانیا می گوید که یک جوان ۲۰ ساله افغان دستگیر شده است.
بر اساس گزارش پولیس، این حادثه شب سهشنبه در شفاخانۀ نیوتن لی ویلوز در شمال غرب بریتانیا رخ داد و پنج تن دیگر زخمی شدهاند.
پولیس گفته که فرد مظنون برای ملاقات با داکتر به شفاخانه آمده بود، اما زمانیکه درخواست او رد شد، او عصبانی شده، یک میز را شکست و سپس به مردم حمله کرد.
تا هنوز در مورد هویت این جوان معلومات ارائه نشده است.
تعدادی از افراد گیرمانده در سیلاب در ولایت فراه، نجات داده شدهاند
در ولایت فراه شماری از افراد گیرمانده در جریان سیلابها نجات داده شدهاند.
مقامهای محلی طالبان در فراه امروز گفتند که در ساحات قرغزرد و دزدک مرکز این ولایت، حدود ۲۰۰ تن را نجات داده و به مکانهای امن انتقال دادهاند.
شب سهشنبه بر اثر سرازیر شدن سیلابها در ولایت فراه، یک تن جان باخته، چهار تن دیگر زخمی شده و خسارات مالی به مردم وارد شده است.
همچنین گزارشهایی از وارد شدن خسارات جانی و مالی در مناطق دورافتاده فراه نیز منتشر شده، اما تا کنون آمار دقیق آن با رسانهها شریک نشده است.
سخنگوی طالبان میگوید که روابط حکومت آنها با جامعۀ جهانی گسترش یافته است
سخنگوی طالبان میگوید که در سال ۲۰۲۵ میلادی روابط حکومت آنها با جامعۀ جهانی گسترش یافته است.
ذبیحالله مجاهد روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر)، در آخرین روز سال ۲۰۲۵ میلادی در در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که در جریان این سال، روسیه حکومت آنها را به رسمیت شناخت و اعضای کابینۀ حکومت طالبان، بهشمول معاونان ریاستالوزرا، ۹۹ سفر خارجی را انجام دادهاند که باعث گسترش روابط دیپلوماتیک شده است.
حکومت طالبان در بیش از چهار سال گذشته از زمان تسلط بر کابل، تلاش کرده تا روابط خود را با کشورهای خارجی تقویت کند، اما جامعه جهانی تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و از طالبان بهدلیل نقض حقوق بشر، بهویژه حقوق دختران و زنان افغان، انتقاد میکند.
طالبان این ادعاها را رد کرده، تأکید میکنند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت کردهاند.
آی او ام: افزایش بلایای طبیعی، نیاز به کمکهای بشردوستانه در افغانستان را بیشتر کرده است
سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) اعلام کرد که درسال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۷ هزار خانواده آسیبدیده از حوادث طبیعی در افغانستان کمک کرده است.
این سازمان روز سهشنبه ۹ جدی در صفحهٔ ایکس خود نوشت که این کمکها شامل سرپناه اضطراری، اقلام غیرخوراکی، پول نقد و خدمات آب و صحت میشود
آی او ام می گوید که ازین میان ۱۵ هزار و ۳۰ خانواده کمکهای اضطراری شامل پول نقد و خیمه دریافت کردند.
این سازمان افزوده که افغانستان هر سال با حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله روبهرو است و تغییرات اقلیمی این مشکلات را شدیدتر کرده است.
آی او ام هشدار داده است که با افزایش حوادث طبیعی و تأثیر تغییرات اقلیمی، نیاز به کمکهای بشردوستانه در افغانستان همچنان زیاد است.
این سازمان پیشتر نیز اعلام کرده بود که در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۳۰۰ هزار افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای بیثباتیهای گذشته، در داخل کشور آواره شده یا از خارج بازگشتهاند.
بازداشت سه خبرنگار افغان در پاکستان
پولیس پاکستان در منطقهٔ فیصلتاون اسلامآباد سه خبرنگار افغان را بازداشت کرده است.
نورالله اکبری، خبرنگار افغان مقیم اسلامآباد به رادیو آزادی گفت: «عاشقالله جلالزی، خبرنگار پیشین صدای امریکا، ذکریاالله یزدانی خبرنگار پیشین تلویزیون آریانا و عتیقالله رحیمی،کارمند یک رادیوی محلی صبح امروز سهشنبه ۹ جدی، توسط پولیس بازداشت و به حاجی کمپ منتقل شدهاند.»
هرچند تاکنون دلیل بازداشت این خبرنگاران روشن نشده است، اما پولیس پاکستان اغلب افغانهای مقیم این کشور را به دلیل نداشتن ویزه بازداشت و به افغانستان اخراج میکند.
دولت پاکستان در ماههای اخیر هزاران افغان را به به اتهام نداشتن اسناد قانونی، به افغانستان بازگردانده است.
حادثه ترافیکی در مایمی بدخشان جان ۷ تن را گرفت
در یک حادثهٔ ترافیکی در ولسوالی مایمی ولایت بدخشان، ۷ تن جان باخته و دو تن دیگر زخمی شدهاند.
احسانالله کامگار، سخنگوی قوماندانی امنیهٔ طالبان در این ولایت، امروز سهشنبه به رسانهها گفت: «این حادثه در منطقهٔ ورفک ولسوالی مایمی، بر اثر واژگون شدن یک موتر نوع فیلدر رخ داده است.»
به گفتهٔ کامگار، زخمیان به شفاخانه منتقل شدهاند.
خرابی جادهها و رعایتنشدن قوانین ترافیکی در افغانستان از عوامل اصلی بروز بسیاری از حوادث ترافیکی دانسته میشود.