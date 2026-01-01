خبر ها
کشته و زخمی شدن دهها تن در نتیجۀ آتشسوزی در جریان محفل شب سال نو در سوئیس
پولیس سویس گمان میکند که حدود ۴۰ نفر در اثر آتشسوزی در جریان محفل شب سال نو در شهر تفریحی کرانـمونتانا جان باخته و حدود ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گمان نمیرود این آتشسوزی ناشی از عمل عمدی بوده باشد.
گفته شده است که به دلیل شدت سوختگیها، شناسایی قربانیان در حال حاضر امکانپذیر نیست.
این رویداد حوالی ساعت یکونیم شب گذشته رخ داد.
نیروهای امنیتی محل را محاصره کردهاند، پروازها بر فراز این منطقه متوقف شده است.
حکومت طالبان: در پی سرازیر شدن سیلابها در ۱۱ ولایت ۱۲ تن جان باختند
در پی بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلابها در ۱۱ ولایت، در سه روز گذشته دستکم ۱۲ تن جان باخته و ۱۱ تن دیگر زخمی شدهاند.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان امروز در بیانیهای گفت که این تلفات در ولایتهای کاپیسا، پروان، دایکندی، ارزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فراه وارد شده است.
در ادامه آمده است که در نتیجه بارندگیها و سیلابها، ۲۷۴ خانه بهگونه کامل و نزدیک به یکهزار و ۵۶۰ خانه بهگونه جزئی تخریب شدهاند.
بارندگیها در سه روز گذشته در افغانستان سبب خسارات مالی نیز شده و گزارشهایی از تلف شدن حدود یکهزار و ۲۰۰ راس مواشی هم منتشر شده است.
زلنسکی: میخواهیم جنگ پایان یابد، اما نه به هر قیمتی
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفته است که تلاشها برای دستیابی به یک توافق صلح با روسیه جهت پایان دادن به جنگ ادامه خواهد یافت، اما او تاکید کرد که توافق به هر قیمتی ممکن نیست.
او به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی در یک سخنرانی بیستویک دقیقهای خطاب به ملت گفت که توافق صلح با میانجیگری ایالات متحده «۹۰ درصد» تکمیل شده است.
اما زلنسکی هشدار داد که ۱۰ درصد باقیمانده دشوار خواهد بود و این بخش «سرنوشت صلح، اوکراین و اروپا» را تعیین خواهد کرد.
رئیسجمهور اوکراین همچنان گفت که کشورش خواهان صلح است، اما نه به هر قیمت.
زلنسکی افزود که طرفدار پایان جنگ است، اما نه نابودی اوکراین.
کشته شدن یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضها تایید شد
یکی از اعضای نیروهای امنیتی ایران در جریان اعتراضها کشته شد.
این را تلویزیون دولتی ایران روز پنجشنبه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد.
این شبکه به نقل از سعید پورعلی، معاون والی لرستان، گفت: «یک عضو ۲۱ ساله بسیج از شهر کوهدشت شب چهارشنبه در حالی که به گفته اش از نظم عمومی دفاع میکرد، کشته شد.
پورعلی، مدعی شده که این مرد از سوی آشوبگران کشته شده است.
این نخستین بارست که کشته شدن یک فرد در جریان این اعتراضها بهگونه رسمی تایید میشود.
مظاهرۀ مردم در اعتراض به افزایش قیمت دالر در بازار آزاد، امروز پنجشنبه وارد پنجمین روزش شد.
این اعتراضها روز یکشنبه ابتدا بهصورت مسالمتآمیز از تهران آغاز شد و به چند شهر دیگر گسترش یافت.
بسیج، نیروی داوطلب شبهنظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که بازوی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود.
شاهراه سالنگ بهروی موترهای مسافربری باز شد
شاهراه سالنگ بهروی موترهای مسافربری باز شد.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در شبکۀ ایکس نوشته است که در نتیجه تلاشهای مسئولان حفظ و مراقبت، یک خط سرک این شاهراه بازگشایی شده و به موترهای مسافربری که در دو سوی سالنگ متوقف بودند، اجازه داده شده است تا تردد کنند.
حقشناس افزوده است که تلاشها برای پاکسازی کامل این مسیر ادامه دارد تا راه بهگونه کامل باز و سپس زمینه عبور و مرور برای همه موترها فراهم شود.
به گفتۀ او، اگر برفباری و توفان متوقف شود، این شاهراه فردا بهطور کامل باز خواهد شد.
شاهراه سالنگ از روز دوشنبه به اینسو به دلیل برفباری شدید و توفان بهروی ترافیک بسته شده بود.
اعتراضات در ایران روز چهارشنبه هم ادامه داشت
دیروز (چهارشنبه) در ایران چهارمین روز اعتراضات بود.
این دور تازه اعتراضات در واکنش به افزایش بیسابقه ارزش دالر در برابر پول ایران در بازار آزاد آغاز شده است.
روز چهارشنبه از ولسوالی فسا در ولایت فارس ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی نشر شده که در آن معترضان در برابر دفتر ولسوال تجمع کردهاند.
گفته میشود نیروهای امنیتی در این شهر بر ضد معترضان از گاز اشکآور استفاده کردهاند و در برخی تصاویر دیده میشود که معترضان به سوی ساختمان دفتر ولسوال سنگ پرتاب میکنند.
همزمان گزارشهایی منتشر شده که گویا معترضان بر ساختمان ولسوالی فسا حمله کردهاند.
در نتیجه برفباری شاهراه هرات - تورغندی به روی موترهای باربری مسدود شده
شاهراه هرات–تورغونډی روز گذشته (چهارشنبه) به دلیل برفباری و لغزش جاده به روی موترهای باربری و وسایط سنگین بسته شده.
دفتر والی طالبان در هرات گفته که در منطقه «بقرچر» این شاهراه، جاده لغزیده است.
طالبان افزودهاند که تنها موترهای مسافربری تیزرفتار میتوانند با استفاده از زنجیر از این مسیر رفتوآمد کنند.
در اعلامیه منتشر شده از رانندگان موترهای باربری و وسایط سنگین خواسته شده که تا اطلاع بعدی از رفتوآمد در این مسیر خودداری کنند.
در چند روز اخیر در بسیاری از ولایتهای افغانستان برف و باران باریده است.
به دلیل این بارشها در برخی مناطق، بهویژه در ولایت فراه، سیلاب جاری شده و خسارات جانی و مالی بهوجود آورده است.
قزاقستان صادرات گندم به افغانستان را افزایش داده
قزاقستان میگوید در حدود سه ماه اخیر ۲۶۰ هزار تُن گندم به افغانستان صادر کرده است. مقامهای قزاقستان روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کردند که از سپتمبر تا ۱۹ دسمبر سال ۲۰۲۵ صادرات گندم این کشور به افغانستان ۳۶،۸ درصد افزایش یافته و از ۱۹۰ هزار تُن به ۲۶۰ هزار تُن رسیده است.
آنها میگویند افغانستان همچنان یک مسیر مهم ترانزیتی برای صادرات غله قزاقستان به شمار میرود.
در مجموع، قزاقستان در همین مدت ۳،۹ میلیون تُن غله به کشورهای مختلف صادر کرده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی ۳،۴ میلیون تُن بود.
در حال حاضر، قزاقستان به ۴۵ کشور جهان غله صادر میکند.
وزیر زراعت قزاقستان، ایداربیک ساپاروف، گفته است که ظرفیت مجموعی صادرات غله این کشور حدود ۱۳ میلیون تُن میباشد.
ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان به رهبری راشد خان برای جام جهانی اعلام شد
کرکت بورد افغانستان، روز چهارشنبه(۳۱ دسمبر) ترکیب تیم ملی کرکت این کشور را به رهبری راشد خان برای جام جهانی اعلام کرد.
در این تیم، عبدالله احمدزی و اسحق رحیمی چهرههایی هستند که تاکنون کمتر در تیم ملی کرکت افغانستان بازی کردهاند.
قرار است جام جهانی کرکت بیست آوره از تاریخ هفتم فبروری به میزبانی هند و سریلانکا آغاز شود و به مدت یک ماه ادامه یابد.
در این جام، بیست تیم از سراسر جهان در چهار گروه رقابت میکنند و افغانستان با تیم های نیوزیلند، افریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا، همگروه است.
در راستای آمادگی برای جام جهانی، تیم کرکت افغانستان پس از تاریخ بیستم جنوری با تیم ویست اندیز سه بازی بیست اووره، برگزار خواهد کرد.
پولیس بریتانیا یک جوان افغان را دستگیر کرد
پولیس بریتانیا می گوید که یک جوان ۲۰ ساله افغان دستگیر شده است.
بر اساس گزارش پولیس، این حادثه شب سهشنبه در شفاخانۀ نیوتن لی ویلوز در شمال غرب بریتانیا رخ داد و پنج تن دیگر زخمی شدهاند.
پولیس گفته که فرد مظنون برای ملاقات با داکتر به شفاخانه آمده بود، اما زمانیکه درخواست او رد شد، او عصبانی شده، یک میز را شکست و سپس به مردم حمله کرد.
تا هنوز در مورد هویت این جوان معلومات ارائه نشده است.