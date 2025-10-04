جهان
در شهر نیس فرانسه دو تن کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند
مقامهای فرانسوی میگویند دو تن در شهر ساحلی نیس در جنوب فرانسه به ضرب گلوله کشته شده و پنج تن دیگر زخمی شده اند.
وضعیت شماری از آنان وخیم است. این رویداد روز شنبه در حالی گزارش شد که جستوجو برای بازداشت عاملان آن ادامه دارد.
به گفتهٔ مقامها، بررسیها در پیوند به «قتل عمد توسط یک گروه سازمانیافته» آغاز شده است.
کریستیان استروزی، شاروال نیس، گفته است تیراندازی شب جمعه با جرایم مرتبط به مواد مخدر ارتباط داشته و در آن از سلاحهای خودکار استفاده شده است.
او خواستار افزایش دائمی حضور نیروهای پولیس در این منطقه شده است.
بر بنیاد اعلام مقامهای محلی، نیروهای کمکی پس از رویداد برای تأمین امنیت در محل اعزام شدهاند. این منطقه پیش از این نیز از نقاط مشکلدار و مستعد جرایم خشونتبار شناخته میشد.
به گزارش رسانههای فرانسوی، عاملان تیراندازی پس از رویداد از محل گریختهاند و هنوز تحت پیگرد پولیس قرار دارند.
یک زن برای اولین بار در تاریخ جاپان در مسیر صدراعظم شدن قرار گرفت
حزب حاکم جاپان با انتخاب سانائه تاکایچی به عنوان رهبر تازهاش، او را در مسیری قرار داده تا به نخستین صدراعظم زن این کشور مبدل شود.
حزب لیبرال دموکرات جاپان، که تقریباً در تمام دوران پس از جنگ جهانی دوم قدرت را در دست داشته، روز شنبه ۱۲ میزان، تاکایچی ۶۴ ساله را به هدف بازگرداندن اعتماد مردم، که از افزایش قیمتها ناراضاند، به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد.
سرنوشت نهایی مقام صدراعظمی جاپان در رأیگیری پارلمانی در پانزدهم اکتوبر مشخص خواهد شد.
رهبر حزب حاکم جاپان تنها در صورتی ممکن است به مقام صدراعظمی نرسد که احزاب مخالف بتوانند متحد شده و بر سر نامزد واحدی به توافق برسند؛ اتحادی که رسانههای عمدهٔ جاپان شکلگیری آن را بعید دانستهاند.
بانو تاکایچی یک سیاستمدار ملیگرای محافظهکار است که مارگارت تاچر، صدراعظم پیشین بریتانیا، را از الگوهای خود میداند. او همچنان از نزدیکان شینزو آبه، صدراعظم پیشین جاپان، است که ترور شد و طولانیترین دورهٔ رهبری را در تاریخ معاصر این کشور داشت.
تاکایچی، که پیشتر وزیر امنیت اقتصادی و امور داخلی بوده و طرحهای اقتصادی توسعهطلبانهای برای چهارمین اقتصاد بزرگ جهان دارد، در یکی از دشوارترین دورههای سیاسی رهبری این حزب را به عهده گرفته است.
حملۀ گستردهای روسیه بر زیربناهای انرژی اوکراین
روسیه حملۀ گستردهای را بر زیربناهای انرژی در بخشهای مختلف اوکراین در طول شب انجام داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی اوکراین امروز گفت که روسیه برای هدف قرار دادن تاسیسات انرژی در مناطق خارکیف و پولتاوا ۳۸۱ طیارۀ بیسرنشین و ۳۵ راکت پرتاب کرد.
در این مناطق واقع در شرق اوکراین مراکز اصلی تولید گاز اوکراین موقعیت دارد.
مقامات در بارۀ این حمله یا میزان خسارات وارد شده هیچ جزئیاتی ارائه نکردهاند.
اوکراین بخاطر ترس از اختلال در تدارکات داخلی، پیشاپیش واردات گاز را افزایش داده است.
حکومت اوکراین تصمیم دارد تا نیمۀ ماه اکتوبر ۱۳.۲ میلیارد متر مکعب گاز را ذخیره کند.
همزمان با نزدیک شدن زمستان مسکو حملاتش را بر بخش انرژی اوکراین افزایش داده است.
پنج افسر پولیس سویس در ژینو زخمی شدند
پولیس سویس امروز گفت در این درگیریها پولیس بر معترضانی که در حمایت از کاروان بحری غزه راهپیمایی میکردند، گاز اشکآور و آبپاش شلیک کرد.
این کاروان از سوی اسرائیل متوقف شده است.
به گزارش رویترز، تظاهرات در آغاز بهگونۀ مسالمتآمیز با حضور حدود سه هزار نفر آغاز شد.
اما تظاهرات در حالی که رفتوآمد را در مرکز شهر ژینو متوقف ساخته بود، شام پنجشنبه هنگام نزدیک شدن معترضان به یک پل، به خشونت گرایید.
پولیس روز جمعه در بیانیهای گفت که برای مهار تظاهرات به گاز اشکآور و آبپاش نیاز بود، زیرا تظاهرکنندگان اشیا پرتاب میکردند و به ملکیتها آسیب میرساندند.
نیروهای اسرائیل در این هفته حدود ۴۰ کشتی را که هدفش شکستن محاصره غزه و ارسال کمکها به آنجا بود، را متوقف کردند.
بیش از ۴۵۰ فعال خارجی بشمول شهروندان سویس و گرتا تونبرگ، فعال سویدنی توسط این کشتیها منتقل میشدند.
در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده در شهر پشاور ۹ نفر بهشمول ۴ سرباز پولیس زخمی شدند
در شهر پشاور روز پنجشنبه در نتیجهٔ انفجار یک بمب کنار جاده بر موتر پولیس ۹ نفر بهشمول ۴ سرباز پولیس زخمی شدند.
پولیس پشاور در یک اعلامیه گفته است که این انفجار ناشی از یک ماین کارگذاریشده در کنار جاده بود که در نتیجهٔ آن ۴ پولیس و ۵ غیرنظامی زخمی شدهاند.
روزنامه انگلیسیزبان «دان» پاکستان به نقل از داکتر میا سعید رئیس پولیس پشاور نوشته که هدف انفجار ماین موتر پولیس بوده که در منطقه در حال گزمه است.
او در گفتوگو با این روزنامه افزوده که وضعیت یکی از زخمیان وخیم است.
این مقام پولیس گفته است که تحقیقات در مورد این حمله آغاز شده است.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
در روزهای اخیر، سلسلهای از انفجارهای بمبی در پاکستان رخ داده است.
بازداشت دو مظنون پس از حمله تروریستی در منچستر توسط پولیس بریتانیا
پولیس بریتانیا اعلام کرده است که مهاجم حمله روز پنجشبه در شهر منچستر شهروند بریتانیا و با اصل سوری بوده که هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد و سه نفر دیگر در اتباط به این رویداد بازداشت شدند.
روز پنجشنبه در شهر منچستر بریتانیا و همزمان با تعطیلات یهودیان، یک مهاجم ابتدا با موتر به جمعیتی مقابل یک کنیسه که مردم برای مراسم مذهبی گردهم آمده بودند، زیر گرفت سپس با چاقو به آنان حمله کرد؛ در این حادثه دو نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.
مأموران ضدتروریسم این حادثه را «حمله تروریستی» اعلام کردهاند.
صدراعظم بریتانیا، کی یر استارمر، از افزایش تدابیر امنیتی در کنیسههای سراسر کشور خبر داده و گفته است که همه تلاش خود را برای تضمین امنیت جامعه یهودی به کار خواهد گرفت.
حکومت جرمنی: نمایندگان قنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج پذیرفتهایم
استیفن کورنیلیوس سخنگوی حکومت جرمنی میگوید این کشور دو نماینده قنسولی طالبان را برای هماهنگی در روند اخراج افغانهای محکوم به جرم پذیرفته است.
او روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت این اظهارات پس از آن مطرح شد که دیپلماتهای قونسلگری افغانستان در بن روز دوشنبه ۷ میزان در واکنش به معرفی نماینده طالبان بهطور دستهجمعی استعفا دادند.
حکومت جرمنی در ماه جولای گذشته اعتبارنامههای دو نماینده قنسولی طالبان را صادر کرد؛ بر اساس برنامه، یکی در سفارت افغانستان در برلین و دیگری در قونسلگری بن مأموریت انجام میدهد.
جرمنی از ماه آگست ۲۰۲۴ روند اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرم را از سر گرفت و تاکنون دو گروه را با پروازهای ویژه به کابل بازگردانده است.
به گفته رویترز هماکنون حدود ۴۵۰ هزار افغان در جرمنی زندگی میکنند.
پولیس بریتانیا کشته شدن سه نفر از جمله مظنون حمله به کنیسه یهودیان را تایید کرد
در حملهای روز پنجشنبه (۱۰ میزان) در نزدیکی یک کنیسه یهودیان در منچستر بریتانیا، سه نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.
خبرگزاری رویترز به نقل پولیس بریتانیا گزارش داده که مهاجم با موتر عابران را زیر گرفت و سپس یک نگهبان امنیتی را با چاقو زد.
فرد سوم که مظنون به ارتکاب این حمله بوده، هدف گلوله پولیس قرار گرفته است.
این حمله در روز «یوم کیپور»، مقدسترین روز تقویم یهودی، رخ داد.
کییر استارمر صدراعظم بریتانیا گفت نیروهای اضافی در کنیسههای سراسر بریتانیا مستقر میشوند و تأکید کرد که جامعه یهودی باید احساس امنیت کند.
سفارت اسرائیل در بیانیهای با ابراز نگرانی از این حمله اعلام کرد که با جامعه یهودی در منچستر و مقامهای بریتانیایی در تماس نزدیک است تا اوضاع را از نزدیک دنبال کند.
اسرائیل کشتیهای فعالان حامی فلسطین را در دریای مدیترانه توقیف کرد
نیروهای اسرائیلی در دریای مدیترانه مانع کشتیهای حامل کمک های بشردوستانه به سمت غزه شده اند.
سازمان خیریهای که این برنامه را بهمنظور همدردی با ساکنان غزه ترتیب داده، اقدام اسرائیل را غیرقانونی خوانده و از دولت یونان خواسته امنیت این کشتیها را تضمین کند.
دولت بریتانیا اعلام کرده که از این اقدام اسرائیل بسیار نگران است. وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیهای روز پنجشنبه گفته است که این موضوع را بهطور مستقیم با مقامات اسرائیل در میان گذاشته و خواستار حل مناسب آن شده است.
اسپانیا در واکنش سفیر اسرائیل را احضار کرد و استرالیا از تمامی طرفهای درگیر خواسته است که با مسئولیت و مطابق قوانین بینالمللی رفتار کنند.
اسرائیل نیز گفته است که این کشتیها را به اروپا باز خواهد فرستاد.
سازندگان این طرح که محمولههای کمک و دوا را به کشتیها بار کردهاند اعلام کردهاند که برخی دیگر از کشتیهای آنها هنوز در مسیر حرکت به سوی قلمرو فلسطینی هستند.
تنظیمکنندگان این طرح که کشتیها را با محمولههای کمکی و دوا بار کردهاند، گفتهاند شماری دیگر از کشتیهایشان هنوز در راه قلمرو فلسطین در حرکتاند.
زیلینسکی: روسیه میتواند حریم هوایی هر کشور اروپایی را نقض کند
رییسجمهور اوکراین امروز به رهبران اروپایی هشدار داد که روسیه توانایی زیر پا گذاشتن حریم هوایی هر کشور در این قاره را دارد.
ولودیمیر زیلینسکی در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه اروپا در کوپنهاگن گفت که کارشناسان اوکراینی آمادهاند تا در جلوگیری از نقضهای احتمالی روسیه با کشورهای اروپایی همکاری کنند.
زیلینسکي اضافه کرد که اگر روسیه جرات کند علیه پولند حمله موشکی کند یا وارد حریم هوایی کشورهای شمال اروپا شود، میتواند همین کار را علیه هر کشور دیگری هم انجام دهد.
رییسجمهور اوکراین گفت که رهبران اروپا در غرب و در جنوب قاره به یک واکنش سریع و مؤثر و نیروی دفاعی نیاز دارند که توانایی مقابله با حملات طیاره های بی پیلوت را داشته باشد.