این نهاد در تازه ‌ترین بیانیه خود یک‌شنبه ۵ اکتوبر، در صفحه ایکس، توییتر سابق نوشته که بیشتر بازگشت‌ کنندگان افغان پس از ورود به کشور، در مناطق شهری ساکن می‌شوند.

برنامهٔ اسکان بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که این روند باعث رشد سریع شهرها و فشار بر« خدمات شکننده» شده است.

(UN-Habitat) از همهٔ شرکایش خواسته است تا در زیر ساخت‌ های حیاتی و خدمات اساسی سرمایه‌ گذاری کنند تا شهرهای افغانستان بتوانند با این شرایط سازگار شوند و رشد پایدار داشته باشند

براساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یوان‌اچ‌سی‌آر) از آغاز سال جاری میلادی تا اواخر ماه سپتمبر، ۲.۸ میلیون افغان از ایران و پاکستان بازگشته ‌اند.

مشکل مسکن، اشتغال و دسترسی به خدمات صحی و آموزشی نیز از چالش ‌های عمده بازگشت‌ کنندگان عنوان می‌شود.

یکی از افغان ها که اخیرا از پاکستان به افغانستان بازگشته و اکنون در یکی از نواحی کابل زندگی می‌کند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:

"یک ماه می‌شود از پاکستان برگشتیم به کابل. چندین‌بار به شهر رفتیم کار پیدا نمی‌شود، شدیدا با کمبود مواد خوراکی روبرو هستیم، مشکلات آب داریم. زندگی ما در اینجا بسیار به سختی سپری می‌شود، ما توقع داریم که از سوی حکومت «طالبان» یا موسسات برای ما کمک شود، در کنار مواد خوراکی برای ما زمینه کار را فراهم کنند، بخاطر که ما مشکلات بسیار زیاد داریم."

برخی متخصصان امور شهری هشدار می‌دهند که اگر برنامه‌ های مشخص برای مدیریت افزایش جمعیت شهری بازگشت‌ کنندگان و تأمین نیازهای آنان وجود نداشته باشد، کمبود مسکن، فشار بر خدمات عمومی و بیکاری می‌تواند به بحران بزرگی تبدیل شود.

خالده توکلی، مسئول پیشین پلان و انجنیری ریاست ساختمانی شرکت انکشاف ملی و عضو انجمن شهر سازی و مهندسی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که سرمایه گذاری در زیربنا ها و خدمات اساسی برای کاهش این مشکلات ضرورت اساسی است.

"سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی مثل مسکن، آب آشامیدنی ،فاضلاب و سرک سازی بسیار مهم، بنیادی و اساسی برای شهرها است تا شهر ها بتوانند پایدار بمانند و بازگشت کنندگان زندگی آرام تر را تجربه کنند."

این در حالیست که سازمان بین المللی مهاجرت «آی‌اوام» در ماه ثور سال گذشته گفت افغانستان در حالی که نفوس آن به سرعت در حال افزایش است، با سطح بلند بیکاری، شهرنشینی، کمبود منابع و افزایش تقاضا برای خدمات، مواجه است.

برخی از آگاهان نیز پیش از این به رادیو آزادی گفته اند که بدون حمایت جهانی و برنامه ‌ریزی حکومت طالبان برای مدیریت شهرنشینی، خطر تشدید فقر و بی ‌ثباتی اجتماعی در مناطق شهری افغانستان بیشتر خواهد شد.