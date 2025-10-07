جهان
پاکستان در نشست چهارجانبه مسکو درباره «حضور گروههای تروریستی» در افغانستان ابراز نگرانی کرد
پاکستان روز سهشنبه ۱۵ میزان در نشست چهارجانبهای با چین، روسیه و ایران در مسکو، بار دیگر بر حمایت خود از یک افغانستان «باثبات و صلحآمیز» تأکید کرد و نگرانیاش را از «حضور گروههای تروریستی» در این کشور ابراز داشت.
رسانههای پاکستانی امروز سهشنبه، ۱۵ میزان گزارش دادند که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان که در حال حاضر در روسیه حضور دارد در حساب ایکس (توییتر سابق) خود جزئیات این نشست را منتشر کرده و نوشته است:
«کشورهای شرکتکننده بهطور یکصدا بر تعهد خود نسبت به حمایت از یک افغانستان باثبات، مستقل و صلحآمیز تأکید کردند و گفتند که افغانستان باید کشوری عاری از تروریزم و مداخله خارجی باشد.»
پاکستان ادعا میکند که مخالفان مسلح این کشور از خاک افغانستان برای حمله به نیروهای امنیتی پاکستان استفاده میکنند.
با این حال، حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و میگوید به هیچکس اجازه نمیدهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
بحران سیاسی فرانسه؛ مکرون به صدراعظم مستعفی برای نجات حکومت دو روز مهلت داد
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز دوشنبه ۱۴ میزان چند ساعت بعد از استعفای صدراعظم سباستین لوکورنو، به او دو روز مهلت داد تا حکومتش را از فروپاشی نجات دهد.
استعفای صدراعظم کمتر از یک ماه پس از آغاز به کارش، فرانسه را بیش از پیش وارد بحران سیاسی کرده است.
سباستین لکورنو، سیاستمدار فرانسوی که ماه گذشته مأمور تشکیل کابینه شد، تنها ۱۴ ساعت پس از آنکه گفت ترکیب حکومت خود را نهایی کرده است، از مقامش کنارهگیری کرد.
در پی این اقدام بیسابقه، سهام بورس پاریس سقوط کرد و یورو، واحد پول اتحادیه اروپا، ارزش خود را در برابر دالر از دست داد.
دفتر ریاستجمهوری اعلام کرد که مکرون از لکورنو خواسته است تا عصر چهارشنبه مذاکرات نهایی را برای تعیین برنامهای از اقدامات و تضمین ثبات کشور انجام دهد.
حزب راست افراطی موسوم به «اجتماع ملی» با توجه به بحران سیاسی اخیر از مکرون خواست که سریعاً با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی موافقت کند.
سال ۲۰۲۵؛ «خونینترین» سال یک دههٔ اخیر در پاکستان
پاکستان در سال ۲۰۲۵ شاهد افزایش بیسابقهٔ خشونتها بوده و این سال تاکنون خونینترین سال دههٔ اخیر در این کشور توصیف شده است.
خبرگزاری فرانسپرس با استناد به گزارش تازهٔ «مرکز پژوهشها و مطالعات امنیتی» در اسلامآباد گزارش داده است که در ۹ ماه گذشته، دستکم ۲۴۱۴ نفر در رویدادهای امنیتی در سراسر پاکستان کشته شدهاند.
این آمار تقریباً برابر با شمار کل قربانیان در سال ۲۰۲۴ است که ۲۵۴۶ نفر اعلام شده بود.
در میان قربانیان امسال، هم غیرنظامیان و هم نیروهای نظامی حضور دارند.
با وجود آنکه حدود سه ماه از سال باقی مانده، این مرکز هشدار داده است که با تداوم خشونتها، احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد.
در گزارش همچنین آمده که امسال تعداد حملات تروریستی و عملیات نظامی مقابلهای هر دو افزایش یافته و همین امر باعث بالا رفتن میزان مرگومیر شده است.
ترامپ: طرح صلح غزه بهزودی اجرا میشود
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرد اطمینان دارد طرح صلح او برای پایان جنگ غزه بهزودی عملی خواهد شد.
ترامپ روز دوشنبه ۱۵ میزان در واشنگتن به خبرنگاران گفت این اظهارات را در حالی بیان میکند که نمایندگان گروههای درگیر در جنگ غزه روز گذشته در مصر گفتوگوهای غیرمستقیم دربارهٔ همین طرح را آغاز کردهاند.
خبرگزاریهای غربی گزارش دادهاند که این مذاکرات امروز سهشنبه نیز در مصر ادامه دارد.
این تلاشها همزمان با دومین سالگرد حملهٔ حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر جریان دارد؛ حملهای که در آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۰ تن گروگان گرفته شدند.
ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا، گروه حماس را سازمانی تروریستی میدانند.
پس از آن حمله، جنگ غزه آغاز شد و تاکنون دهها هزار نفر در این درگیریها کشته یا زخمی شدهاند. بخشهای زیادی از نوار غزه نیز به ویرانه تبدیل شده است.
ترمپ: امریکا میتوانست در افغانستان بهراحتی پیروز شود
دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز یکشنبه ۱۳ میزان گفت که ایالات متحده اگر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار نمیگرفت، «بهراحتی میتوانست در افغانستان پیروز شود».
ترمپ در مراسم گرامیداشت ۲۵۰مین سالگرد نیروی بحری امریکا در پایگاه نورفولک افزود که شکستهای گذشته امریکا نه به دلیل کمبود قدرت، بلکه به این دلیل بوده که کشور «جنگیدن برای پیروزی را متوقف کرده است» و تأکید کرد: «ما دیگر ملاحظات سیاسی را رعایت نمیکنیم. حالا ما پیروز میشویم.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که ترمپ اخیراً بارها بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام تأکید کرده و به طالبان هشدار داده است.
سکای نیوز روز دوشنبه ۱۴ میزان گزارش داد که ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، درباره بگرام گفت: «افغانها تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهند داد سرزمینشان به کسی واگذار شود.»
شورای حقوق بشر ملل متحد درباره «نقض جدی» قوانین بینالمللی در افغانستان بحث میکند
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۴ میزان، درباره ایجاد سازوکاری برای تحقیق در مورد نقض قوانین بینالمللی در افغانستان تصمیمگیری میکند.
به گزارش خبرگزاری فرانسپرس، این شورای مستقر در ژنو، امروز درباره پیشنویس قطعنامهای گفتوگو خواهد کرد که دنمارک از سوی اتحادیه اروپا آن را پیشنهاد کرده است.
در این پیشنویس، تشکیل هیأتی برای تحقیق نیز پیشبینی شده که مأموریت آن جمعآوری شواهد درباره جدیترین موارد نقض قوانین بینالمللی در افغانستان خواهد بود.
یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است: «پس از مشورتهای دقیق، اتحادیه اروپا امسال تصمیم گرفته است قطعنامهای درباره افغانستان صادر کند که شامل سازوکار پاسخگویی و تحقیقات مستقل باشد.»
قرار است گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، ریچارد بنیت، که ورودش به افغانستان ممنوع شده، یافتههای خود را در نشست امروز ارائه کند.
بنیت در گزارشهای خود بارها سیاستهای طالبان را محکوم کرده است؛ سیاستهایی که بر اساس آنها، حقوق اساسی افغانها، بهویژه زنان و دختران، نقض شده است.
روبیو: «اسرائیل باید بمباران غزه را متوقف کند تا گروگانها آزاد شوند»
مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، اعلام کرده است که اسرائیل باید بمباران غزه را متوقف کند تا گروگانهای باقیمانده در اختیار گروه حماس آزاد شوند.
حماس از سوی ایالات متحدهٔ امریکا و اتحادیهٔ اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
روبیو در مصاحبهای با شبکهٔ «سیبیاس نیوز» تأکید کرد که «آزادی گروگانهای باقیمانده در حالی که جنگ ادامه دارد، ممکن نیست.» او افزود که جنگ در غزه هنوز پایان نیافته است.
روبیو رهایی این گروگانها از سوی حماس را «گام نخست» برای پایان دادن به جنگ در غزه خواند و گفت که جزئیات مراحل بعدی بعداً تعیین خواهد شد.
وزیر خارجهٔ امریکا همچنان گفت که حماس بهگونهٔ مؤثر با طرح و چارچوب پیشنهادی رئیسجمهور ترمپ برای رهایی گروگانها موافقت کرده و نشستهایی برای تصمیمگیری دربارهٔ ترتیبات اجرایی آن جریان دارد.
حزب ANO به رهبری صدراعظم پیشین چک در انتخابات پارلمانی پیروز شد
حزب ANO یا «بلی» به رهبری آندری بابیش، صدراعظم پیشین جمهوری چک، در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شده است.
بابیش، میلیاردر و از منتقدان سیاستهای کنونی اتحادیهٔ اروپا و کمکهای گسترده به اوکراین، برای تشکیل حکومت نیاز به ائتلاف با یک حزب دیگر دارد، زیرا بهتنهایی اکثریت کرسیهای پارلمان را بهدست نیاورده است.
پتر فیالا، صدراعظم چک، روز شنبه ۱۲ میزان گفت که پس از پیروزی حزب آنو در انتخابات عمومی، پیروزی آندری بابیش، رهبر این حزب، را تبریک گفته است.
گزارشها حاکی است که او احتمالاً با حزب راستگرای SPD، که مخالف سیاستهای مهاجرتی اتحادیهٔ اروپا است، وارد ائتلاف خواهد شد.
آقای بابیش بارها حمایت و نزدیکی خود را به ویکتور اوربان، صدراعظم هنگری که مانع از تصویب بسیاری از اقدامات اتحادیه اروپا برای تحریم روسیه یا حمایت از اوکراین شده است، ابراز کرده است.
با این حال، ییری پههه، تحلیلگر باسابقه سیاست جمهوری چک، در گفتوگو با رادیو اروپای آزاد گفت که بابیش با وجود منافع اقتصادی گسترده در اروپای غربی، در دوران صدارت خود (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱) نشان داده بود که فردی عملگراست.
او افزود: «فکر نمیکنم بابیش تا حد (صدراعظم هنگری ویکتور) اوربان یا روبرت فیسکو، صدراعظم سلواکیا، پیش برود، دستکم به این دلیل که جمهوری چک دیگر به نفت و گاز روسیه وابسته نیست.»
رایگیری برای گزینش اعضای جدید پارلمان سوریه برگزار میشود
اعضای کالجهای انتخاباتی سوریه امروز یکشنبه گردهم میآیند تا برای انتخاب اعضای جدید پارلمان رای دهند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این، نشانۀ از فاصله گرفتن سوریه از رژیم برکنارشدهٔ بشار اسد و آزمون بزرگ برای همهشمول بودن زیر رهبری کنونی اسلامگرایان است.
در این رایگیری غیرمستقیم حدود ۶ هزار تن از ۹ صبح به وقت محلی در کالجهای انتخاباتی منطقهای رای خواهند داد و مراکز رایدهی ۵ شام بسته میشوند.
کمیسیون تعیین شده از سوی احمد شرع، رئیس جمهور سوریه، ۱۵۷۰ نامزد را تایید کرده است.
آنها در طول هفتهٔ جاری دیدگاهها و برنامههای خود را در سمینارها و مناظرهها ارائه کردند.
با رایگیری امروز دو سوم ۲۱۰ کرسی پارلمان تعیین خواهد شد و یک سوم را احمد شرع خواهد برگزید.
در شهر نیس فرانسه دو تن کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند
مقامهای فرانسوی میگویند دو تن در شهر ساحلی نیس در جنوب فرانسه به ضرب گلوله کشته شده و پنج تن دیگر زخمی شده اند.
وضعیت شماری از آنان وخیم است. این رویداد روز شنبه در حالی گزارش شد که جستوجو برای بازداشت عاملان آن ادامه دارد.
به گفتهٔ مقامها، بررسیها در پیوند به «قتل عمد توسط یک گروه سازمانیافته» آغاز شده است.
کریستیان استروزی، شاروال نیس، گفته است تیراندازی شب جمعه با جرایم مرتبط به مواد مخدر ارتباط داشته و در آن از سلاحهای خودکار استفاده شده است.
او خواستار افزایش دائمی حضور نیروهای پولیس در این منطقه شده است.
بر بنیاد اعلام مقامهای محلی، نیروهای کمکی پس از رویداد برای تأمین امنیت در محل اعزام شدهاند. این منطقه پیش از این نیز از نقاط مشکلدار و مستعد جرایم خشونتبار شناخته میشد.
به گزارش رسانههای فرانسوی، عاملان تیراندازی پس از رویداد از محل گریختهاند و هنوز تحت پیگرد پولیس قرار دارند.