ین بار دو تیم در سلسله رقابت‌های پنجاه ‌اووره در مقابل هم قرار گرفته اند.

بازی نخست این سلسله، روز چهارشنبه ۱۶ میزان در ورزشگاه «شیخ زاید» دوبی عصر به وقت افغانستان برگزار شده است.

این سلسله مسابقات در حالی آغاز شده که تیم ملی افغانستان در رقابت ‌های بیست‌ اوره که پیش از این در امارات متحده عربی برگزار شد، هر سه بازی را به بنگله ‌دیش باخت.

پس از آن، عملکرد تیم ملی افغانستان در جام آسیا و دیدارهای اخیرش با بنگلادش با انتقادهای گستردهٔ هواداران روبه‌رو شد.

این انتقادها بر چگونگی عملکرد بازیکنان توپ‌ زن، توپ‌ اندازان سریع و همچنین مربی تیم بود، اما برخی از کارشناسان کریکت می‌ گویند که وقتی بازیکنان جدید وارد تیم می ‌شوند، طبیعی است که این مشکلات رخ دهد و باید به آنها فرصت داده شود تا خود را ثابت کنند.

ابراهیم مومند، کارشناس کریکت، به رادیو آزادی گفت:

«اگر بخواهیم که تیم ملی کریکت افغانستان دوباره به وضعیت قبلی خود بازگردد، بازیکنان جدید باید فرصت داده شوند. اینطور نیست که آنها بتوانند بلافاصله در دویدن و گرفتن ویکت موفق باشند. این زمان می ‌برد تا با سایر بازیکنان تیم و بازیکنان تیم حریف آشنا شوند. بازیکنان قدیمی باید مسئولیت بیشتری بپذیرند تا فشار از روی جوانان کم شود و آنها با آرامش برای افغانستان بازی کنند.»

بختیار ساحل، کارشناس کریکت و رئیس سابق زون سپین‌غر (زون شرق) نیز نظر مشابه دارد:

«مهم است که بازیکنان جدید فرصت داده شوند. اگر آنها تنها یک یا دو بازی انجام دهند و سپس دوباره از تیم حذف شوند و بازیکنان قدیمی بازگردند، تیم از وضعیت دشوار خارج نشده و ساخته نمی‌شود. اصل این است که بازیکنان قدیمی که سن‌ شان بالا رفته باید به بازیکنان جوان فرصت دهند، آنها باید در تیم باقی بمانند و چندین رقابت دیگر نیز فرصت داده شود تا تجربه کسب کنند.»

کریکت بورد افغانستان پس از دو شکست متوالی تیم ملی کریکت در جام آسیا و شکست‌های پیش از آن از جمله در رقابت با تیم ملی کریکت پاکستان، سه بازیکن قدیمی خود، گلبدین نایب، فضل ‌الحق فاروقی و کریم جنت را با بازیکنان جدید وفی ‌الله تره‌ خیل، بشیر احمد و عبدالله احمدی که در کریکت داخلی عملکرد خوبی داشتند جایگزین کرد.

اما این بازیکنان جدید نیز در رقابت بیست اووره با بنگله ‌دیش نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند.

تیم ملی کریکت افغانستان در بازی‌ های جام آسیا که از ۹ سپتمبر در امارات متحده عربی آغاز شد، تنها بازی خود را مقابل هانگ‌کانگ برد و از بنگله‌ دیش و سریلانکا شکست خورد.

پیش از آن، در رقابت با پاکستان که از ۲۸ اگست در امارات آغاز شده بود، تنها یک بازی را برد و دو بازی دیگر را باخت.

دو ماه گذشته، روز های خوبی برای تیم کریکت افغانستان نبود، سید نسیم سادات، سخنگوی کریکت بورد افغانستان، به پرسش ‌های مربوط به شکست‌ های متوالی، انتقاد های هواداران کریکت و نظرها و خواسته ‌های کارشناسان پاسخ نداد، اما راشد خان کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان ، پذیرفته است که تیم بازی‌ های خوبی ارائه نکرده است.

اکنون باید دید که در رقابت های پنجاه اوره، کدام تیم پیروز خواهد شد: بنگله‌ دیش یا افغانستان. بازی دوم بین این دو تیم در ۱۱ اکتوبر و بازی سوم در ۱۴ اکتوبر برگزار خواهد شد.