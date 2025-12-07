لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۱۶ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۱۵

افغانستان

در نتیجۀ انفجار مهمات بجامانده از جنگ‌ها در ننگرهار سه نفر کشته شدند

مردم در حال انتقال جسد یک کودک که در انفجار مهمات بجامانده از جنگ‌ها کشته شد. (تصویر آرشیف)
مردم در حال انتقال جسد یک کودک که در انفجار مهمات بجامانده از جنگ‌ها کشته شد. (تصویر آرشیف)

این موضوع را چندین رسانۀ داخلی از جمله طلوع نیوز به نقل از سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در ننگرهار گزارش دادند.

به گفتۀ حماد، این رویداد عصر روز شنبه در روستای ده‌غازی ولسوالی کامه رخ داده است و دو تن از قربانیان برادر هستند.

او افزوده که این رویداد در جریان کار در یک انبار ضایعات فلزات رخ داده است.

این درحالیست که بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ ملل متحد (OCHA) هر ماه بیش از ۵۵ نفر در افغانستان در نتیجۀ انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده کشته و زخمی می‌شوند و در حال حاضر حدود ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در یک کیلومتری مناطق آلوده به ماین و مهمات منفجر ناشده، زندگی می‌کنند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

مقام‌های قطری و ازبیکستان در پیوند به افغانستان دیدار و گفت‌وگو کردند

مجید محمد آل انصاری، مشاور صدر اعظم و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجۀ قطر و عصمت الله ایرگاشف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبیکستان در امور افغانستان
مجید محمد آل انصاری، مشاور صدر اعظم و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجۀ قطر و عصمت الله ایرگاشف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبیکستان در امور افغانستان

مجید محمد آل انصاری، مشاور صدر اعظم و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجۀ قطر با عصمت الله ایرگاشف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبیکستان در امور افغانستان دیدار کرده است.

وزارت خارجۀ قطر روز شنبه، ششم دسمبر اعلام کرده که این دیدار در حاشیۀ بیست سومین فورم (مجمع) دوحه صورت گرفته است.

به گفتۀ این وزارت، در این دیدار روی روابط دوجانبه بین دو کشور و راه‌های پیشبرد آن، تقویت همکاری در افغانستان و همچنین سایر موضوعات مورد علاقه مشترک مورد بحث قرار گرفته است.

این درحالیست که قرار است امروز در دومین روز فورم دوحه روی موضوع افغانستان بحث صورت گیرد.

وزارت خارجۀ حکومت طالبان در اعلامیه‌ای بیان داشته است که در این فورم دربارۀ نقش افغانستان در اتصال منطقه صحبت خواهد شد.

ادامه خبر ...

استرالیا بر چهار مقام طالبان محدودیت‌های سفر و تحریم‌های مالی وضع کرد

ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستره محکمه طالبان
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس ستره محکمه طالبان

استرالیا به دلیل آنچه «بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه برای زنان» خوانده، بر چهار مقام حکومت طالبان محدودیت‌های سفر و تحریم‌های مالی وضع کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در میان این افراد رئیس ستره‌محکمه و قاضی‌القضات طالبان عبدالحکیم حقانی و سه وزیر این گروه شامل هستند.

به‌گفتهٔ پنی وُنگ، وزیر خارجهٔ استرالیا این مقام‌ها در اعمال محدودیت‌های اخیر بر زنان و دختران افغان و نیز نقض حاکمیت قانون و اصول حکومت‌داری خوب دخیل بوده‌اند.

یک منبع حکومتی طالبان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی این اقدام را «غیرعادلانه» خوانده و افزوده که حکومت آنان هیچ روابطی با استرالیا ندارد.

او افزوده حکومت‌ها باید با درنظر داشت واقعیت‌های افغانستان موضع شان را اعلام کنند.

نیروهای استرالیایی در چارچوب حضور نظامی ناتو نزدیک به دو دهه در افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند، اما در آگست ۲۰۲۱ نیروهای خود را از این کشور خارج کردند.

محکمه جزایی بین‌المللی نیز در ماه سرطان سال جاری حکم بازداشت قاضی‌القضات طالبان و همچنین رهبر آنان ملا هبت‌الله آخوندزاده را صادر کرد، اما طالبان اعلام کردند که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسند.

ادامه خبر ...
اپدیت شده

در درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی در اسپین بولدک غیرنظامیان کشته و زخمی شدند

جنگجویان طالبان افغان پس از تبادل آتش بین نیروهای پاکستانی و افغان در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان در اسپین بولدک قندهار گشت‌زنی می‌کنند.
جنگجویان طالبان افغان پس از تبادل آتش بین نیروهای پاکستانی و افغان در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان در اسپین بولدک قندهار گشت‌زنی می‌کنند.

حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که در درگیری‌های سپین‌بولدک ولایت کندهار میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان یک سرباز طالبان و چهار غیرنظامی کشته شده‌اند.

پیش ازین عبدالکریم جهاد ولسوال سپین‌بولدک به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است که در درگیری‌های شب گذشته چهار غیرنظامی دیگر نیز زخمی شده‌اند.

مقام‌های هر دو کشور تأیید کرده‌اند که در درگیری شب‌گذشته از سلاح‌های سنگین هم استفاده شده.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحۀ ایکس خود نوشته است که جنگ از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شده؛ اما مشرف زیدی سخنگوی صدراعظم پاکستان، این ادعا را در بیانیه‌ای در ایکس رد کرده و گفته است حمله ابتدا از جانب افغانستان آغاز شده است.

پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان (TTP) متهم می‌کند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده می‌گوید پاکستان باید مشکلات داخلی خود را در خاک خودش حل کند.

ادامه خبر ...

پاکستان گفت‌وگو میان کابل و اسلام‌آباد به میانجیگری عربستان را رد کرد

آرشیف
آرشیف

وزارت خارجهٔ پاکستان روز جمعه ۱۴ قوس گزارش‌هایی را که گویا اسلام‌آباد و کابل در عربستان سعودی گفت‌وگو کرده‌اند رد کرد و گفت که از "هیچ‌گونه نشست" در این مورد اطلاع ندارد.

طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان همچنان دربارهٔ وضعیت مرز، برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه، و تلاش‌ها برای نجات ۳۸ پاکستانی بازداشت شده در میانمار نیز صحبت کرد.

او در پاسخ به ادعاهای گستردهٔ رسانه‌ای گفت که اسلام‌آباد "گزارش‌های رسانه‌ای را دربارهٔ گفت‌وگو میان پاکستان و افغانستان به میزبانی عربستان" دیده، اما تا اکنون هیچ اطلاعات رسمی وجود ندارد ه چنین نشستی انجام شده باشد.

او دربارهٔ وضعیت جاری در امتداد خط دیورند میان پاکستان و افغانستان و باز شدن گذرگاه ها میان دوکشور گفت گذرگاه‌ها با افغانستان "به قیمت خون مردم پاکستان" باز نمی‌شود.

این در حالیست که یک روز پیش از آن، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود راه‌های تجارتی با پاکستان زمانی دوباره باز خواهد شد که از حکومت پاکستان اطمینان قوی به‌دست آید؛ تا در آینده این راه‌ها برای فشار سیاسی، استفادهٔ غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم، بسته نشوند و حقوق تاجران و مردم هر دو کشور محفوظ بمانند.

ادامه خبر ...

طالبان: پاکستان بار دیگر ولسوالی سپین‌بولدک را هدف قرار داده‌اند

آرشیف، نیروهای طالبان در یکی از نقاط مرزی
آرشیف، نیروهای طالبان در یکی از نقاط مرزی

گزارش‌ها می رسانند که شب گذشته در سپین‌بولدک ولایت کندهار، میان طالبان افغانستان و نیروهای پاکستانی درگیری رخ داده است.

منابع حکومت طالبان و نیز منابع پاکستانی شب گذشته به رسانه‌ها گفته اند که درگیری با سلاح سنگین میان دو طرف آغاز شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شب گذشته در شبکه اکس اعلام کرد که "جانب پاکستان بار دیگر حملات را از منطقه اسپین‌بولدک آغاز کرده و نیروهای امارت اسلامی ناچار به واکنش شده‌اند". او در مورد تلفات یا میزان خسارات این در گیری جزئیاتی ارائه نکرد.

سپین‌بولدک یکی از ‌ نقاط پرتنش مرزی میان افغانستان و پاکستان به‌شمار می‌رود که طی ماه‌های اخیر مکرراً شاهد درگیری‌های مرزی میان نیروهای دو طرف بوده است.

تا اکنون روشن نیست که جنگ از کدام طرف و به چه دلیلی آغاز شده، اما رسانهٔ پاکستانی (Pakistan Observer) به نقل از وزارت خارجه پاکستان گفته است که معنی آتش‌بس میان دو کشور این بود که افغانستان جلو حملات جنگ ‌جویان تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را بگیرد، اما تا کنون این کار صورت نگرفته است.

پاکستان بارها طالبان افغانستان را به حمایت از TTP و گروه‌های مخالف پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان افغانستان این اتهامات را رد کرده و می‌گویند پاکستان باید مشکلات داخلی‌اش را در خاک خود حل کند.

ادامه خبر ...

مقامات قطر و سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان بحث کردند

آرشیف، ریچارد بینت گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان
آرشیف، ریچارد بینت گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان

عبدالله الحنزاب نمایندهٔ ویژهٔ وزارت خارجهٔ قطر برای افغانستان، روز پنجشنبه ۱۳ قوس با ریچارد بینت گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد وضعیت بشری افغانستان صحبت کرد.

وزارت خارجهٔ قطر در خبرنامۀ که امروز جمعه ۱۴ قوس منتشر کرده، گفته است که در این دیدار دربارهٔ همکاری‌های مشترک میان حکومت قطر و سازمان ملل نیز گفتگو شده است

در این دیدار به‌طور ویژه بر هماهنگی و تلاش‌های دو طرف در ارتباط با وضعیت بشری افغانستان تأکید شده است.

بینت از اول تا چهارم دسمبر برای گفت‌وگو با مقام‌های قطر و نمایندگان جامعه جهانی دربارهٔ این‌که چگونه می‌توان برای حمایت از حقوق بشر افغان‌ها به‌صورت مشترک کار کرد به دوحه سفر کرد.

طالبان سفر بنیت به افغانستان را منع کرده‌اند. سازمان ملل ماه اکتوبر گذشته ماموریت او را تمدید کرد.

ادامه خبر ...

پاکستان: تا طالبان تضمین ‌های روشن بدهند، تمامی گذرگاه‌ های مرزی با افغانستان بسته خواهند ماند

آرشیف
آرشیف

وزارت خارجهٔ پاکستان روز جمعه ۱۴ قوس اعلام کرد که تمامی گذرگاه‌های مرزی این کشور با افغانستان تا زمانی بسته خواهند ماند که پاکستان از طالبان افغانستان در مورد نفوذ "تروریستان" از خاک افغانستان به پاکستان، تضمین ‌های روشن و قطعی دریافت نکند.

طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان، در نشست خبری در اسلام‌آباد گفت که پاکستان با مردم عادی افغانستان هیچ مشکلی ندارد و آنان را "برادران و خواهران ما" خواند، اما افزود که بستن مرزها ناشی از نگرانی‌های امنیتی است.

پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که گذرگاه های مرزی تورخم و چمن را به‌گونهٔ موقت برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان باز می کند.

پاکستان پس از درگیری میان طالبان افغانستان و نیروهای امنیتی اش، به تاریخ ۱۲ اکتوبر تمام گذرگاه‌های مرزی خود با افغانستان را بست.

پاکستان گفته است حملات از خاک افغانستان بر پاکستان صورت می گیرد، ادعای که طالبان افغانستان آنرا رد کرده و گفته‌اند که اجازه نمی‌دهند خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود.

مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته اند که به دلیل بسته شدن راه‌ها با پاکستان، تاجران هر دو کشور زیان‌های سنگینی را متحمل شده‌اند.

ادامه خبر ...

هند یک محمولهٔ تازه از واکسین‌های ضروری را به کابل فرستاده است

آرشیف، نقشۀ هندوستان
آرشیف، نقشۀ هندوستان

رندهیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجهٔ هند روز پنجشنبه ۱۳ قوس گفت که دهلی نو در چوکات برنامهٔ کمک‌های بشردوستانهٔ خود، نزدیک به ۶۴ هزار دوز واکسین انفلونزا و مننژیت "التهاب پوش مغز و نخاع" را به اداره‌های صحی افغانستان تسلیم کرده است.

او افزود که این کمک‌ها در حالی می‌رسند که بخش صحی افغانستان هنوز هم با فشار شدید روبه‌رو هستند.

هند پیش از این برای تقویت سکتور صحی افغانستان ماه گذشته تجهیزات طبی، دواهای ضروری و واکسین‌ها را به این کشور ارسال کرد.

ادامه خبر ...

حکومت طالبان از مردم خواسته که برای بارش باران دعا کنند

آرشیف، کودکی در منطقه خشک ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس
آرشیف، کودکی در منطقه خشک ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس

وزارت ارشاد، حج و اوقاف حکومت طالبان روز چهارشنبه ۱۲ قوس در صفحه اکس تویتر سابق از تمام ملا امامان مساجد خواسته است که در خطبه نماز جمعه در مورد نماز استسقاء به مردم معلومات دهند.

در ادامه گفته شده که امامان مساجد باید مردم را در زمان خشکسالی به توبه، روزه گرفتن، استغفار و صدقه دادن ترغیب کنند.

در اعلامیه همچنان گفته شده که تمام امامان مساجد باید پس از نماز جمعه، زمان و مکان نماز استسقاء را به مردم اطلاع دهند و در مناطق شان آنرا پس از نماز جمعه و پیش از نماز عصر برگزار کنند.

این درحالیست که صندوق کودکان سازمان ملل متحد "یونیسف" ماه گذشته گفته بود که خشکسالی دوامدار در افغانستان می‌تواند خانواده‌ها و شمار زیادی از کودکان را از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم سازد.

دفتر هماهنگی امور بشر دوستانۀ سازمان ملل متحد "اوچا" نیز پیش از این با نشر گزارشی گفته است که خشکسالی‌های مکرر در پنج سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال ۲۰۲۵ یکی از شدیدترین سال‌های خشکسالی در ۵۰ سال اخیر در افغانستان بوده است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG