در نتیجۀ حملۀ روسیه بر یک شهر اوکراین جریان آب و برق قطع شد

شرکت میتا اعلام کرد محتوای رسانه‌های خبری بزرگ را در دستیار هوش مصنوعی خود "Meta AI" ادغام می‌کند تا کاربران اینستاگرام، واتس‌اپ و فیس‌بوک بتوانند از اطلاعات لحظه‌ای و معتبر بهره‌مند شوند.

این شرکت بزرگ شبکه‌های اجتماعی روز جمعه، ۱۴ قوس، در خبرنامه‌ای گفت که دستیار "میتا ا‌ی‌آی» هنگام پاسخ به پرسش‌های خبری، تازه‌ترین گزارش‌ها، مطالب تفریحی و سبک زندگی را از طریق همکاری با رسانه‌هایی چون سی‌ان‌ان، فاکس‌نیوز، لوموند، پیپل و USA Today ارائه خواهد کرد.

میتا می‌گوید این قابلیت جدید به کاربران این امکان را می دهد که از "منابع متنوع‌تر" استفاده کنند و برای جزئیات بیشتر از طریق لینک‌ها وارد وب‌سایت‌های خبری همکار شوند.

این شرکت اعلام کرده که هدف از این گسترش، "واکنش‌پذیری، دقت و توازن بیشتر" در عملکرد دستیار هوش مصنوعی با گنجاندن دیدگاه‌های گوناگون است.

دستیار میتا اِی‌آی "Meta AI" در سراسر پلتفرم‌های این شرکت در دسترس است و به میلیاردها کاربر در سراسر جهان خدمات ارائه می‌دهد.