سازمان ملل متحد می‌گوید ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن این سازمان در محل کارشان در افغانستان وارد سومین ماه شده است.

بخش زنان سازمان ملل متحد روز یک‌شنبه، ۱۶ قوس، با نشر اعلامیه‌ای گفت که این ممنوعیت بر فعالیت‌های بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته و هرچه طولانی‌تر ادامه یابد، خدمات نجات‌بخش بیشتری را در معرض خطر قرار خواهد داد.

به گفتهٔ این نهاد، کارمندان زن افغان همچنان از طریق خانه‌ها و جوامع محلی به ارائهٔ کمک‌های بشردوستانه ادامه داده‌اند؛ از جمله به قربانیان زلزله و عودت‌کنندگان از پاکستان و ایران.

سازمان ملل متحد تأکید کرده که تنها در صورتی می‌تواند با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زن آن اجازهٔ فعالیت آزادانه داده شود.

این سازمان بارها از حکومت طالبان خواسته است تا ممنوعیت حضور زنان در محل‌های کاری را لغو کند، اما طالبان تاکنون در این زمینه پاسخ مثبت نداده اند.

پیش از این، رسانه‌ها به نقل از منابع طالبان گزارش داده بودند که ممنوعیت حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان بخشی از عملی‌سازی فرمانی است که بر اساس آن، زنان و دختران از کار در مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی منع می‌شوند.