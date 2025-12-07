خبر ها
آتشسوزی در یک کلوپ شبانه در هند جان ۲۵ نفر را گرفت
مقامهای هندی میگویند که در نتیجهٔ آتشسوزی در یک کلوپ شبانه در شهر ساحلی گوا، ۲۵ تن جان باختهاند.
پرامود ساونت، وزیر اعلی گوا، روز یکشنبه ۱۶ قوس، به خبرنگاران گفت که سه تا چهار گردشگر خارجی نیز در میان قربانیان هستند، اما در مورد هویت آنان جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
به اساس تحقیقات ابتدایی، آتشسوزی در پی انفجار یک سلندر گاز در آشپزخانهٔ این کلوپ شبانه رخ داده است.
آقای ساونت افزود که سه نفر بر اثر جراحات ناشی از سوختگی و متباقی به دلیل خفگی جانهایشان را از دست دادهاند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
ادارهٔ ترمپ ۵۵ تن از اتباع ایرانی را از امریکا اخراج کرد
وزارت خارجهٔ ایران روز یکشنبه، ۱۶ قوس اعلام کرد که ۵۵ تن از اتباع این کشور که از سوی ادارهٔ دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، اخراج شدهاند، به ایران بازگشتهاند.
مجتبی شصتی کریمی، رئیس بخش قونسلی این وزارت، امروز در گفتگو با خبرگزاری میزان از «دریافت گزارشهایی از برخوردهای غیرانسانی» با افراد بازگشته خبر داده، اما در مورد زمان دقیق ورود آنان به ایران چیزی نگفته است.
پیش از این، شبکهٔ تلویزیونی سیانان گزارش داده بود که دومین گروه از ایرانیهای اخراجشده از امریکا روز یکشنبه با یک پرواز از طریق قطر وارد ایران خواهند شد.
نخستین گروه از ایرانیان اخراجشده از سوی ادارهٔ ترمپ اوایل ماه میزان امسال به ایران برگشته بودند.
شورای امنیت سازمان ملل همزمان با روز جهانی حقوق بشر نشستی درباره افغانستان برگزار میکند
انتظار میرود که شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه آینده، ۱۹ قوس، نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، یکشنبه ۱۶ قوس، از برگزاری این نشست در شبکه ایکس، توییتر سابق خبر داد اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در نیویارک برنامه ریزی شده است همزمان با روزجهانی حقوق بشر برگزار خواهد شد.
از برگزاری این نشست در حالی خبرداده شده که افغانستان با گذشت بیش از چهارسال از بازگشت طالبان به قدرت، همچنان با محدودیت های سختگیرانه حقوق زنان و دختران روبهرو است.
ممنوعیت حضور کارمندان زن سازمان ملل در محل کارشان از سوی طالبان وارد سومین ماه شد
سازمان ملل متحد میگوید ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن این سازمان در محل کارشان در افغانستان وارد سومین ماه شده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد روز یکشنبه، ۱۶ قوس، با نشر اعلامیهای گفت که این ممنوعیت بر فعالیتهای بشردوستانه تأثیر منفی گذاشته و هرچه طولانیتر ادامه یابد، خدمات نجاتبخش بیشتری را در معرض خطر قرار خواهد داد.
به گفتهٔ این نهاد، کارمندان زن افغان همچنان از طریق خانهها و جوامع محلی به ارائهٔ کمکهای بشردوستانه ادامه دادهاند؛ از جمله به قربانیان زلزله و عودتکنندگان از پاکستان و ایران.
سازمان ملل متحد تأکید کرده که تنها در صورتی میتواند با اطمینان به زنان و دختران نیازمند در افغانستان رسیدگی کند که به کارمندان زن آن اجازهٔ فعالیت آزادانه داده شود.
این سازمان بارها از حکومت طالبان خواسته است تا ممنوعیت حضور زنان در محلهای کاری را لغو کند، اما طالبان تاکنون در این زمینه پاسخ مثبت نداده اند.
پیش از این، رسانهها به نقل از منابع طالبان گزارش داده بودند که ممنوعیت حضور کارمندان زن افغان سازمان ملل متحد در محل کارشان بخشی از عملیسازی فرمانی است که بر اساس آن، زنان و دختران از کار در مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی منع میشوند.
در نتیجۀ حملۀ روسیه بر یک شهر اوکراین جریان آب و برق قطع شد
نیروهای روسی شبانه به شهر کرمنچوک اوکراین با استفاده از طیارههای بیپیلوت و موشک حمله کردند که سبب اختلال در تأمین آب و برق شد.
ویتالی مالتسکی، شاروال این شهر امروز در بیانیهای در رسانههای اجتماعی اعلام کرد که جزئیات خسارات احتمالی ناشی از این حمله پس از تحقیقات منتشر خواهد شد.
وی افزود که کارکنان خدمات عمومی در حال تلاش برای برقراری مجدد تأمین جریان آب و برق هستند.
در همین حال، ارتش اوکراین دیروز از حمله طیارههای بیسرنشین دیگری به روسیه خبر داد و گفت که این حمله یک تأسیسات نفتی در ریازان، در ۲۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مسکو را هدف قرار داده است.
پاول مالکوف، والی ریازان، دیروز در صفحه تلگرام خود نوشت که طیارههای بیسرنشین در یک منطقه صنعتی فرود آمدهاند اما هیچ خسارتی ایجاد نکردهاند.
در نتیجۀ انفجار مهمات بجامانده از جنگها در ننگرهار سه نفر کشته شدند
این موضوع را چندین رسانۀ داخلی از جمله طلوع نیوز به نقل از سید طیب حماد، سخنگوی فرماندهی امنیۀ حکومت طالبان در ننگرهار گزارش دادند.
به گفتۀ حماد، این رویداد عصر روز شنبه در روستای دهغازی ولسوالی کامه رخ داده است و دو تن از قربانیان برادر هستند.
او افزوده که این رویداد در جریان کار در یک انبار ضایعات فلزات رخ داده است.
این درحالیست که بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ ملل متحد (OCHA) هر ماه بیش از ۵۵ نفر در افغانستان در نتیجۀ انفجار ماینها و مهمات منفجر نشده کشته و زخمی میشوند و در حال حاضر حدود ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در یک کیلومتری مناطق آلوده به ماین و مهمات منفجر ناشده، زندگی میکنند.
مقامهای قطری و ازبیکستان در پیوند به افغانستان دیدار و گفتوگو کردند
مجید محمد آل انصاری، مشاور صدر اعظم و سخنگوی رسمی وزارت امور خارجۀ قطر با عصمت الله ایرگاشف، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبیکستان در امور افغانستان دیدار کرده است.
وزارت خارجۀ قطر روز شنبه، ششم دسمبر اعلام کرده که این دیدار در حاشیۀ بیست سومین فورم (مجمع) دوحه صورت گرفته است.
به گفتۀ این وزارت، در این دیدار روی روابط دوجانبه بین دو کشور و راههای پیشبرد آن، تقویت همکاری در افغانستان و همچنین سایر موضوعات مورد علاقه مشترک مورد بحث قرار گرفته است.
این درحالیست که قرار است امروز در دومین روز فورم دوحه روی موضوع افغانستان بحث صورت گیرد.
وزارت خارجۀ حکومت طالبان در اعلامیهای بیان داشته است که در این فورم دربارۀ نقش افغانستان در اتصال منطقه صحبت خواهد شد.
ترکیه میگوید گفتوگوها درباره مأموریت «نیروی حافظ ثبات» در غزه همچنان ادامه دارد.
ترکیه میگوید گفتوگوها درباره مأموریت «نیروی حافظ ثبات» در غزه همچنان ادامه دارد.
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز شنبه ۱۵قوس اعلام کرد که بحثها درباره مأموریت این نیرو از جمله اصول عملیات ادامه دارد.
او در سخنرانی خود در نشست سالانه دوحه افزود که هدف اصلی این گفتوگوها باید جدا نگهداشتن اسرائیلیها و فلسطینیها در امتداد مرز باشد.
همزمان،صدراعظم قطر اعلام کرد که آتشبس دوماهه در غزه تا زمانی که نیروهای اسرائیل با حمایت واشنگتن و مطابق طرح صلح از قلمرو فلسطینیها خارج نشوند، بهطور کامل اجرا نخواهد شد.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی تأکید کرد که شرایط کنونی بسیار حساس است و تنها هنگامی که در باره آتشبس همه جانبه می توان صحبت کرد که نیروهای اسرائیلی از سرزمینهای فلسطینی خارج شوند.
استرالیا بر چهار مقام طالبان محدودیتهای سفر و تحریمهای مالی وضع کرد
استرالیا به دلیل آنچه «بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بهویژه برای زنان» خوانده، بر چهار مقام حکومت طالبان محدودیتهای سفر و تحریمهای مالی وضع کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که در میان این افراد رئیس سترهمحکمه و قاضیالقضات طالبان عبدالحکیم حقانی و سه وزیر این گروه شامل هستند.
بهگفتهٔ پنی وُنگ، وزیر خارجهٔ استرالیا این مقامها در اعمال محدودیتهای اخیر بر زنان و دختران افغان و نیز نقض حاکمیت قانون و اصول حکومتداری خوب دخیل بودهاند.
یک منبع حکومتی طالبان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی این اقدام را «غیرعادلانه» خوانده و افزوده که حکومت آنان هیچ روابطی با استرالیا ندارد.
او افزوده حکومتها باید با درنظر داشت واقعیتهای افغانستان موضع شان را اعلام کنند.
نیروهای استرالیایی در چارچوب حضور نظامی ناتو نزدیک به دو دهه در افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند، اما در آگست ۲۰۲۱ نیروهای خود را از این کشور خارج کردند.
محکمه جزایی بینالمللی نیز در ماه سرطان سال جاری حکم بازداشت قاضیالقضات طالبان و همچنین رهبر آنان ملا هبتالله آخوندزاده را صادر کرد، اما طالبان اعلام کردند که این محکمه را به رسمیت نمیشناسند.
در درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی در اسپین بولدک غیرنظامیان کشته و زخمی شدند
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرده است که در درگیریهای سپینبولدک ولایت کندهار میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان یک سرباز طالبان و چهار غیرنظامی کشته شدهاند.
پیش ازین عبدالکریم جهاد ولسوال سپینبولدک به خبرگزاری فرانسپرس گفته است که در درگیریهای شب گذشته چهار غیرنظامی دیگر نیز زخمی شدهاند.
مقامهای هر دو کشور تأیید کردهاند که در درگیری شبگذشته از سلاحهای سنگین هم استفاده شده.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحۀ ایکس خود نوشته است که جنگ از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شده؛ اما مشرف زیدی سخنگوی صدراعظم پاکستان، این ادعا را در بیانیهای در ایکس رد کرده و گفته است حمله ابتدا از جانب افغانستان آغاز شده است.
پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان (TTP) متهم میکند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده میگوید پاکستان باید مشکلات داخلی خود را در خاک خودش حل کند.