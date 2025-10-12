قرار است بیش از بیست تن از رهبران کشورهای جهان روز دوشنبه در نشست شرم‌الشیخ مصر شرکت کنند؛ نشستی که با هدف پایان دادن به جنگ در نوار غزه برگزار می‌شود.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری مصر که شامگاه شنبه منتشر شد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، ریاست این نشست را بر عهده خواهند داشت. السیسی این نشست را «اجلاس صلح» نامیده است.

در بیانیه آمده است که هدف این اجلاس، پایان دادن به جنگ در غزه و تقویت تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در شرق‌میانه است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، پیشاپیش حضور خود را در این نشست تأیید کرده‌اند. همچنین به رهبران ترکیه، بریتانیا، آلمان و اسپانیا نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده است.

ترامپ پیش‌تر گفته بود پس از دیدار با مقام‌های اسرائیل، برای شرکت در مراسم امضای توافق صلح غزه به مصر خواهد رفت.



طبق مرحله نخست طرح صلح پیشنهادی او که طرف‌های درگیر با آن موافقت کرده‌اند، جنگ دو ساله غزه متوقف می‌شود، گروه حماس، که در فهرست تروریستی امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، تمام گروگان‌ها را آزاد می‌کند و اسرائیل نیز در مقابل صدها زندانی فلسطینی را از زندان‌های خود رها خواهد کرد.