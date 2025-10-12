لینک‌های قابل دسترسی

 رهبران بیش از ۲۰ کشور جهان دوشنبه در «اجلاس صلح شرم‌الشیخ» برای پایان جنگ غزه گردهم می‌آیند

نمای از غزه، عکس از آرشیف
نمای از غزه، عکس از آرشیف

قرار است بیش از بیست تن از رهبران کشورهای جهان روز دوشنبه در نشست شرم‌الشیخ مصر شرکت کنند؛ نشستی که با هدف پایان دادن به جنگ در نوار غزه برگزار می‌شود.

بر اساس بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری مصر که شامگاه شنبه منتشر شد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، ریاست این نشست را بر عهده خواهند داشت. السیسی این نشست را «اجلاس صلح» نامیده است.

در بیانیه آمده است که هدف این اجلاس، پایان دادن به جنگ در غزه و تقویت تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در شرق‌میانه است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، پیشاپیش حضور خود را در این نشست تأیید کرده‌اند. همچنین به رهبران ترکیه، بریتانیا، آلمان و اسپانیا نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده است.

ترامپ پیش‌تر گفته بود پس از دیدار با مقام‌های اسرائیل، برای شرکت در مراسم امضای توافق صلح غزه به مصر خواهد رفت.


طبق مرحله نخست طرح صلح پیشنهادی او که طرف‌های درگیر با آن موافقت کرده‌اند، جنگ دو ساله غزه متوقف می‌شود، گروه حماس، که در فهرست تروریستی امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، تمام گروگان‌ها را آزاد می‌کند و اسرائیل نیز در مقابل صدها زندانی فلسطینی را از زندان‌های خود رها خواهد کرد.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

در رویداد ترافیکی در نزدیکی شرم‌الشیخ ۳ دیپلومات قطر کشته شدند

مصر - شفاخانۀ شرم‌الشیخ
مصر - شفاخانۀ شرم‌الشیخ

در یک رویداد ترافیکی در نزدیکی شهر تفریحی شرم‌الشیخ مصر سه دیپلومات قطر کشته شدند.

دو منبع امنیتی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که دو دیپلومات دیگر قطر نیز زخمی شده‌اند.

به گفته منابع، موتر دیپلومات‌ها در فاصله ۵۰ کیلومتری از شهر، واژگون شده است.

هنوز روشن نیست که آیا این دیپلومات‌ها از اعضای هیئت مذاکره‌کننده قطر بودند یا نه.

این هیئت با مقام‌های مصر در شرم‌الشیخ اخیراً توافق میان اسرائیل و حماس را در چارچوب مرحله نخست طرح رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترمپ، برای پایان جنگ غزه تسهیل کرد.

قرار است روز دوشنبه در شرم‌الشیخ، نشست بین المللی برای نهایی‌سازی این توافق برگزار شود.

ادامه خبر ...

یک مقام حماس: روند رهایی گروگان‌های اسرائیلی صبح روز دوشنبه آغاز خواهد شد

مردم در تظاهراتی در تل‌آویو، به مناسبت دومین سالگرد حملات جنگجویان فلسطینی در ۷ اکتبر ۲۰۲۵، بنر و تصاویر اسرائیلی‌هایی را که از سال ۲۰۲۳ در نوار غزه به گروگان گرفته شده‌اند، در دست دارند.
مردم در تظاهراتی در تل‌آویو، به مناسبت دومین سالگرد حملات جنگجویان فلسطینی در ۷ اکتبر ۲۰۲۵، بنر و تصاویر اسرائیلی‌هایی را که از سال ۲۰۲۳ در نوار غزه به گروگان گرفته شده‌اند، در دست دارند.

اسامه حمدان، یک مقام بلندپایه گروه فلسطینی حماس گفته است که این گروه صبح روز دوشنبه روند رهایی گروگان‌های اسرائیلی را که در نوار غزه نگهداری می‌شوند، آغاز خواهد کرد.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند.

حمدان روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «بر بنیاد توافق امضاشده، مبادله زندانیان طبق توافق، صبح دوشنبه آغاز می‌شود.»

بر اساس توافق‌نامه امضا شده، در چارچوب مرحله نخست، حماس گروگان‌ها را در برابر آزادی نزدیک به دو هزار زندانی فلسطینی رها خواهد کرد.

اسرائیل باور دارد بیست تن از گروگان‌ها هنوز زنده‌اند.

حماس پس از حملات مرگبارش بر اسرائیل در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ ده‌ها تن را گروگان گرفت.

ادامه خبر ...

وزارت دفاع طالبان: حملات تلافی‌جویانه علیه نیروهای پاکستان انجام شد

مرز افغانستان و پاکستان (سرباز پاکستانی)
مرز افغانستان و پاکستان (سرباز پاکستانی)

به دنبال درگیری‌های شدید در مرز پرتنش افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی پاکستان کشته شدن ۳ سرباز پاکستان را تایید کرده‌اند.

این منابع در نزدیکی منطقه مرزی، اوایل ۱۲ آکتوبر به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان، افزون بر سه سرباز، یک غیرنظامی کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شده‌اند.

هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست.

وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان عملیات «موفق» تلافی‌جویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان، انجام داده‌اند.

این وزارت در بیانیه‌ای گفت که این عملیات نیمه‌شب به وقت محلی پایان یافت.

ادامه خبر ...

بازگشت هزاران آوارهٔ فلسطینی به خانه‌های ویران‌شدهٔ خود پس از برقراری آتش‌بس در غزه

تصاویر منتشر شده ستون عظیمی از آوارگان غزه را از میان گردوغبار و آوار به سمت شمال و شهر غزه نشان می‌دهد
تصاویر منتشر شده ستون عظیمی از آوارگان غزه را از میان گردوغبار و آوار به سمت شمال و شهر غزه نشان می‌دهد

در حالی که آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس برقرار است، هزاران ساکن غزه روز شنبه ۱۹ میزان با پای پیاده، موتر و قایق به خانه‌های خود در شمال نوار غزه بازگشتند.

امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند.

نیروهای اسرائیلی بر اساس توافقی که با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت، از برخی مناطق غزه عقب‌نشینی کرده‌اند، اما هنوز نیمی از نوار غزه تحت کنترل آنان است.

طبق این توافق، حماس طی ۷۲ ساعت گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که ۲۰ گروگان اسرائیلی همچنان زنده باشند، ۲۶ نفر دیگر کشته شده‌اند و سرنوشت دو گروگان دیگر نامعلوم است.

در مقابل، اسرائیل ۲۵۰ نفر از مجموع ۱۷۰۰ زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. همچنین صدها لاری هر روز غذا و دارو به غزه ارسال می‌کنند.

ادامه خبر ...

راهول گاندی حکومت هند را به‌دلیل «منع خبرنگاران زن از نشست طالبان» به باد انتقاد گرفت

وزیر خارجه طالبان در هند، عکس از آرشیف
وزیر خارجه طالبان در هند، عکس از آرشیف

رهبر حزب کنگرس هند به‌شدت از حکومت نارندرا مودی صدراعظم هند انتقاد کرده است. این واکنش پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح شد که به اساس آن به خبرنگاران زن هندی اجازه حضور در نشست خبری امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در دهلی نو داده نشده است.

راهول گاندی در شبکه ایکس خطاب به مودی نوشت: «زنان هندی حق دارند در هر جا حضور یابند. سکوت شما در برابر این تبعیض، نشان می‌دهد شعارهایتان درباره برابری، پوچ و نمایشی است.»

رسانه‌های هندی گزارش دادند که در سفارت افغانستان در دهلی نو، خبرنگاران زن از ورود به نشست خبری متقی منع شده‌اند.

تا کنون حکومت هند و حکومت طالبان در این باره واکنشی نشان نداده‌اند.

ادامه خبر ...

داکتر کاخ سفید: ترامپ در سلامت کامل است

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا

داکتر شخصی دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس‌جمهور امریکا با وجود ۷۹ سال سن در سلامت عالی است و قلبی مانند فردی ۶۵ ساله دارد.

در گزارش کاخ سفید آمده است ترامپ از نظر قلب، شش و آمادگی جسمی در وضعیت «استثنایی» قرار دارد و توان انجام کامل وظایفش را دارد.

او همچنین واکسین‌های تقویتی، از جمله واکسین کرونا، دریافت کرده است.

در امریکا، انتشار گزارش سلامت رؤسای‌جمهور رسمی نانوشته است که جنبه شفافیت سیاسی دارد.

در ماه‌های اخیر، تصاویری از کبودی دست‌ها و تورم پاهای ترامپ باعث گمانه‌زنی‌هایی درباره سلامت او شده بود، اما ترامپ این کبودی‌ها را ناشی از دست‌دادن‌های مکرر دانست. سخنگوی او هم مصرف داروهای رقیق‌کننده خون را علت آن عنوان کرد.

کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بود که ترامپ به نارسایی مزمن وریدی، نوعی بیماری خفیف در پاها، مبتلاست.

ادامه خبر ...

طالبان پاکستانی مسئولیت حملات مرگبار در شمال‌غرب این‌کشور را برعهده گرفتند

عکس از آرشیف
عکس از آرشیف

به گزارش فرانس‌پرس طالبان پاکستانی روز شنبه ۱۹ میزان مسئولیت حملات مرگباری را برعهده گرفتند که در چندین منطقه شمال‌غربی این کشور رخ داد و در نتیجه آن ۲۰ عضو نیروی امنیتی و سه غیرنظامی کشته شدند.

این حملات که شامل یک بمب‌گذاری انتحاری در یک مرکز آموزش پولیس هم بود، روز جمعه در چندین منطقه ایالت خیبر پختونخوا رخ داد.

به گفته مقام‌های امنیتی، یازده عضو نیروی شبه‌نظامی در منطقه مرزی خیبر کشته شدند، در حالی‌که هفت پولیس پس از آن جان باختند که یک بمب‌گذار انتحاری، موتر حامل مواد منفجره را به درِ ورودی مرکز آموزش پولیس کوبید و پس از آن تیراندازی صورت گرفت.

در درگیری جداگانه‌ای در منطقه باجور هم پنج نفر، از جمله سه غیرنظامی، کشته شدند.

ادامه خبر ...

روند اخراج گستردۀ کارمندان دولت امریکا آغاز شده است

تصویر از کانگرس امریکا در واشنگتن دی سی
تصویر از کانگرس امریکا در واشنگتن دی سی

قصر سفید روز جمعه ۱۸ میزان اعلام کرد که روند اخراج‌های گستردۀ کارمندان در سراسر دولت ایالات متحده آغاز شده است.

در پی تعطیلی دولت آمریکا به دلیل تصویب نشدن حدود یک‌چهارم از بودجۀ هفت تریلیون دالری این کشور در کانگرس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، اعلام کرده بود شمار نیروهای کاری فدرال را کاهش خواهد داد.

سخنگویان چند وزارتخانه از جمله وزارت خزانه‌داری، وزارت صحت، وزارت آموزش، وزارت تجارت و بخش امنیت سایبری وزارت امنیت داخلی امریکا تأیید کردند که اخراج‌ها آغاز شده، اما هنوز میزان دقیق این تعدیل نیرو مشخص نیست.

طبق گزارش‌ها، حدود ۳۰۰ هزار کارمند غیرنظامی فدرال در سال جاری در چارچوب طرح کوچک‌سازی دولت که ترامپ اوایل سال جاری میلادی آغاز کرده بود، شغل خود را از دست خواهند داد.

آقای ترامپ بارها در جریان بن‌بست تعطیلی دولت که روز جمعه وارد دهمین روز خود شد، تهدید کرده بود کارمندان فدرال را اخراج خواهد کرد.

جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس کانگرس اکثریت دارند، اما برای تصویب لایحه بودجه در سنا به دست‌کم هفت رأی دموکرات نیاز دارند.

ادامه خبر ...

رئیس‌جمهور فرانسه بار دیگر سباستین لکورنو را به عنوان صدر اعظم معرفی کرد

سباستین لکورنو صدر اعظم فرانسه
سباستین لکورنو صدر اعظم فرانسه

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز جمعه ۱۸ میزان سباستین لکرنو، نخست‌وزیر مستعفی خود، را تنها چهار روز پس از کنار‌ه‌گیری او بار دیگر به همان سمت منصوب کرد.

کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد: "رئیس‌جمهور آقای سباستین لکرنو را به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرده و مأمور تشکیل دولت جدید کرده است".

با معرفی دوباره لکرنو، امانوئل مکرون با خطر خشم رقبای سیاسی‌اش روبه‌رو می‌شود؛ رقبایی که معتقدند بهترین راه برای خروج از عمیق‌ترین بحران سیاسی فرانسه در دهه‌های اخیر، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی یا استعفای خود مکرون است.

وظیفه فوری سباستین لکرنو ارائه بودجه به پارلمان تا پایان روز دوشنبه خواهد بود.

او که ماه گذشته مأمور تشکیل کابینه شد، روز ۱۴ میزان ساعاتی پس از آن‌که گفت ترکیب دولت خود را نهایی کرده است، از مقامش کناره‌گیری کرد.

آقای لکرنو افزود روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "من از سر مسئولیت‌پذیری مأموریتی را که رئیس‌جمهور به من سپرده است می‌پذیرم تا هر کاری در توان دارم انجام دهم تا فرانسه تا پایان سال بودجه‌ای داشته باشد و به مشکلات روزمره هم‌وطنانم رسیدگی شود".

ادامه خبر ...

