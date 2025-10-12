واکنش خبرنگاران زن هندی به منع حضورشان در نشست خبری وزیر خارجه حکومت طالبان

نشست مطبوعاتی روز جمعه (۱۰ اکتوبر) امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، در سفارت افغانستان در دهلی نو، به‌ دلیل ممانعت از حضور خبرنگاران زن، واکنش‌های تندی را در رسانه‌ها و به‌ویژه میان زنان خبرنگار هندی برانگیخته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، خبرنگاران زن با وجود درخواست‌های متعدد، توسط ماموران امنیتی و مقامات پولیس دهلی از حضور در این مراسم منع شدند و تنها خبرنگاران مرد در جلسه حضور داشتند.

من خواهان حقوق مساوی برای خبرنگاران زن چه در افغانستان و چه در هند هستم.

شماری از زنان خبرنگار در هند در صحبت با رادیو آزادی این ممانعت را توهین‌آمیز و برخلاف ارزش‌های برابری جنسیتی توصیف کرده و گفته‌اند که چنین رفتارهایی یادآور همان محدودیت‌هایی است که زنان افغان سال‌هاست با آن روبه‌رو هستند.

ورشا، خبرنگار یکی از رسانه‌های خصوصی، در این مورد به رادیو آزادی گفت: «این تصمیم فقط و فقط بر مبنای جنسیت گرفته شده بود، چون آنها زن بودند، این نه تنها یک حمله بر ژورنالیزم است بلکه نقض ارزش‌های بین‌المللی حقوق بشر است، این ذهنیت طالبان است که زنان نباید در فورم‌های عمومی اشتراک نمایند، پرسش کنند و در جامعه شرکت داشته باشند، من خواهان حقوق مساوی برای خبرنگاران زن چه در افغانستان و چه در هند هستم.»

ما زنان خبرنگار خیلی ناراحت هستیم و این عمل را به‌مثابه یک توهین می‌پنداریم.

یکی از خبرنگاران یک رسانه‌ی دولتی، که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، گفت: «ما زنان خبرنگار خیلی ناراحت هستیم و این عمل را به‌مثابه یک توهین می‌پنداریم، ما مخالف چنین اقداماتی هستیم و این برای ما غیرقابل قبول است.»

اگرچه حکومت طالبان تاکنون در مورد این ممنوعیت اظهار نظر رسمی نکرده است، اما وزارت امور خارجه هند روز شنبه، ۱۱ اکتوبر، در پاسخ به واکنش‌های گسترده در این مورد، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که "دولت هند در سازمان‌دهی یا دعوت از خبرنگاران دخالتی نداشته است."

شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نیز در واکنش به این رویداد روز شنبه، ۱۱ اکتوبر، در شبکه ایکس خود نوشت که «عادی‌سازی طالبان به معنای جهانی‌سازی آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت است» و هشدار داد که آپارتاید جنسیتی طالبان در مرزهای افغانستان محدود نخواهد شد.

واکنش‌ها نسبت به ممانعت حضور خبرنگاران زن از پوشش کنفرانس خبری امیرخان متقی در هند در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های وسیعی بر رسانه‌های افغانستان به ‌ویژه بر فعالیت زنان خبرنگار وضع کرده‌اند.

آنان خبرنگاران زن را مجبور کرده‌اند برای پوشانیدن بخشی از صورت خود ماسک بزنند و اخیراً در شماری از ولایت‌ها، رفتن آنها به دفاتر شان را با حضور محرم شرعی الزامی کرده‌اند. همچنین به زنان اجازه شرکت در نشست‌های خبری داده نمی‌شود.

اگرچه این اقدامات طالبان همواره از سوی نهادهای حامی رسانه‌ها به‌عنوان تلاش برای حذف تدریجی زنان از رسانه‌ها خوانده شده، طالبان همواره تأکید کرده‌اند که مطابق قوانین شریعت به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای متعهد هستند؛ ادعایی که خبرنگاران افغان و سازمان‌های حامی آنان آن را رد می‌کنند.