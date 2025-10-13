دونالد ترمپ: جنگ در غزه پایان یافته است

ترمپ این سخن را هنگام سفر به اسرائیل و مصر در چارچوب مأموریت صلحی با اهمیت ابراز کرد.
او در آغاز این سفر «بسیار خاص» در گفتوگو با خبرنگاران در طیاره نیروی هوایی ریاستجمهوری ایر فورس ون نگرانیها درباره آتشبس و توافق مبادله گروگانها میان اسرائیل و حماس را بیاهمیت خواند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند.
ترمپ گفت: «جنگ تمام شده است، فهمیدید؟»
ترمپ، ۷۹ ساله، در پاسخ به پرسشی درباره اطمینانش از پایان درگیری میان اسرائیل و گروه جنگجوی فلسطینی حماس، این سخنان را بیان کرد.
رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به اینکه آیا آتشبس پابرجا خواهد ماند، افزود: «فکر میکنم پابرجا میماند. مردم خسته شدهاند. این جنگ قرنهاست ادامه دارد.»
قرار است ترمپ در اسرائیل با خانوادههای گروگانهایی دیدار کند که در حملۀ حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ربوده شدند.
انتظار میرود او سپس در پارلمان اسرائیل در بیتالمقدس نیز سخنرانی کند.
ترمپ بعدش به مصر خواهد رفت تا یکجا با رئیسجمهور عبدالفتاح السیسی ریاست نشست بیش از ۲۰ رهبر جهان را بر عهده بگیرد.
هدف این نشست حمایت از طرح ترمپ برای پایان دادن به جنگ غزه و ترویج صلح در شرقمیانه است.
این سفر کوتاه ترمپ بخشی از جشن موفقیت توافق غزه است که او با طرح صلح ۲۰ مادهای خود میانجیگری کرده بود.
ترمپ هنگام سوار شدن به طیاره در پایگاه شکاری اندروز در نزدیکی واشنگتن گفت: «همه از این لحظه تاریخی هیجانزدهاند.»
«این رویداد واقعاً بسیار ویژه است. دیروز و امروز در اسرائیل حدود ۵۰۰ هزار نفر حضور داشتند. و همچنان، کشورهای مسلمان و عرب نیز همه در حال تشویق و ابراز خوشیاند. همه در یک زمان خوشحالاند، چیزی که پیش از این هرگز رخ نداده بود. معمولاً اگر یک طرف خوشحال باشد، طرف دیگر نیست، برعکس است. اما این نخستین بار است که همه شگفتزده و هیجانزدهاند. افتخار بزرگی است که در این رویداد سهم دارم. ما قرار است لحظاتی شگفتانگیز داشته باشیم، و این چیزی خواهد بود که هرگز، هرگز پیش از این اتفاق نیفتاده است.»
مقامهای کلیدی امریکا بشمول مارکو روبیو، وزیر خارجه، پیت هیگست، وزیر دفاع، جان رتکلیف، رئیس سازمان استخبارات مرکزی و دن کین، افسر ارشد نظامی، ترمپ را همراهی میکنند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، امتناع حماس از خلع سلاح و ناتوانی اسرائیل در تعهد به خروج کامل از غزۀ ویران شده، چالشهای بزرگی است که ترمپ با آن روبهرو است.
او تاکید کرد که درباره مرحله نخست توافق و مراحل بعدی آن «تضمینهای» از هر دو طرف و نیز بازیگران کلیدی منطقه دریافت کرده است.
ترمپ گفت: «ما تضمینهای شفاهی زیادی داریم، و فکر نمیکنم کسی بخواهد مرا ناامید کند.»
رئیس جمهور ترمپ افزود که در آینده مایل است شخصاً به غزه سفر کند.
به گفته ترمپ، اداره جدیدی برای غزه ویرانشده «بسیار زود» ایجاد خواهد شد.
بر اساس طرح ترمپ، خودش ریاست این اداره را بر عهده خواهد داشت.
با این حال، او در مورد مشارکت تونی بلیر، صدراعظم پیشین بریتانیا، در این طرح تا اندازهای عقبنشینی نشان داد، زیرا نقش بلیر در حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ در شرقمیانه هنوز بحثبرانگیز است.
ترمپ گفت: همیشه از تونی خوشش آمده، اما میخواهد مطمئن شود که او انتخاب پذیرفتنی برای همه است.