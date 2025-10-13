او این سخن را یکشنبه در یک نشست خبری در سفارت افغانستان در دهلی نو بیان کرد.
در پاکستان برخی حلقات خاص وجود دارند که میکوشند وضعیت را خراب کنند.
متقی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره وضعیت کنونی پس از درگیریهای اخیر در امتداد مرز مشترک دو کشور گفت: «در افغانستان اکنون وضعیت خوب است، اما میخواهم چیزی را روشن کنم. روابط ما با پاکستان فراز و نشیب دارد.»
او افزود: «میخواهم درباره روابط ما با پاکستان یک نکته را واضح سازم. مردم پاکستان، شماری از سیاستمداران آن کشور و بسیاری از اعضای دولت که خواهان صلحاند، خواستار روابط نیک با افغانستان هستند. ما با مردم و سیاستمداران پاکستان هیچ مشکلی نداریم. اما در پاکستان برخی حلقات خاص وجود دارند که میکوشند وضعیت را خراب کنند.»
آقای متقی مشخص نکرد که این حلقات به گفته او کداماند که در جهت تیرهسازی روابط تلاش میکنند.
اما او تاکید کرد که افغانستان حق دفاع از مرزها و حریم هوایی خود را محفوظ میداند و به هرگونه تجاوز «فوراً پاسخ» خواهد داد.
متقی که در یک سفر رسمی ۵ روزه به هند رفته، پیشتر نیز ادعایی مشابه مطرح کرده بود، اما وزارت خارجه پاکستان آن را به شدت رد کرده است.
وزارت خارجه پاکستان یکشنبه در بیانیهای گفت که وزیر خارجه طالبان با چنین اظهاراتی در هند میکوشد «توجهها را از حضور گروههای تروریستی در داخل افغانستان منحرف کند.»
این وزارت اعلام کرد که از «حملات بیدلیل» توسط طالبان افغان، گروه موسوم به فتنه خوارج و «فتنه هند» در امتداد مرز پاکستان و افغانستان عمیقاً نگران است.
در بیانیه آمده است: «چنین اقدامات بیاساس که هدفشان بیثبات کردن مرز پاکستان و افغانستان است، روح همکاری و همسایگی مسالمتآمیز میان دو کشور برادر را تضعیف میکند.»
وزارت خارجه پاکستان در حالی حملات طالبان افغان بر پوستههای امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند را «بیدلیل» توصیف کرده است که ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، یکشنبه در کابل در یک نشست خبری گفت این حملات هفته گذشته در پاسخ به نقض حریم هوایی کابل و حملات هوایی پاکستان در پکتیکا انجام شده و موفقانه بوده است.
او مدعی شد که در این حملات، ۵۸ سرباز پاکستان کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
اما وزارت دفاع پاکستان روز یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که در این درگیریها ۲۳ سرباز پاکستانی کشته و ۲۹ تن دیگر زخمی شدهاند.
در بیانیه همچنین ادعا شده است که نیروهای پاکستان در عملیات تلافیجویانه بیش از ۲۰۰ طالب و جنگجویان وابسته به آنان را کشته و ۲۱ پوسته آن سوی مرز را برای مدت کوتاهی تصرف کردند.
پس از این درگیریهای شدید در امتداد خط دیورند، مقامهای پاکستان اعلام کردند که گذرگاههای مشترک مرزی با افغانستان از جمله تورخم، اسپینبولدک و چند مسیر دیگر را مسدود کردهاند.
در واکنشهای بینالمللی به تنشهای اخیر میان افغانستان و پاکستان، وزارت خارجه امارات متحده عربی روز یکشنبه از هر دو طرف خواست تا خویشتنداری نشان دهند و از شدت تنشها بکاهند.
این وزارت در بیانیهای بر اهمیت «اولویت دادن به بردباری و هوشیاری» و انتخاب راهحلهای دیپلماتیک برای حل اختلافات تاکید کرد؛ اقدامی که به گفته امارات، میتواند به تقویت صلح و ثبات در آسیای جنوبی کمک کند.