در پاکستان، در حمله به معترضان سه نفر کشته شدند؛ حکومت طالبان ابراز تأسف کرد

پولیس پنجاب می‌گوید که در درگیری با هواداران «تحریک لبیک پاکستان» (TLP) یک سرباز و سه عضو این گروه کشته شده‌اند.

پولیس و اعضای تحریک لبیک پاکستان زمانی با هم درگیر شدند که نیروهای پولیس قصد پایان دادن به تحصن معترضان در منطقهٔ مرید را داشتند.

پس از این درگیری، جاده‌های اصلی منتهی به لاهور و اسلام‌آباد مسدود شدند، اما اندکی بعد دوباره بازگشایی گردید.

تحریک لبیک پاکستان، که یک گروه مذهبی است، جمعهٔ گذشته از لاهور به سمت اسلام‌آباد راهپیمایی خود را آغاز کرده بود و طبق برنامه قصد داشت تا جلوی سفارت امریکا در اسلام‌آباد تجمع کند.

آن‌ها در حمایت از غزه و فلسطینیان به خیابان آمده بودند.

حکومت طالبان در افغانستان از خشونت علیه معترضان ابراز تأسف کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «نیروهای اردوی پاکستان به این معترضان تیراندازی و حمله کرده‌اند.»