شماری از باشندگان ننگرهار، کنر، و کندهار به رادیو آزادی گفتند که هرچند پس از درگیری‌ های شدید، دیشب و دیروز صدای تیراندازی پراگنده در برخی از مناطق شنیده می‌ شد، اما به گفته آنان وضعیت اکنون عادی، اما نگران‌ کننده است.

یک باشنده ولسوالی دُربابای ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش درگزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:

بسیاری از افرادی که از ترس جنگ از مناطق شان فرار کرده بودند، برنگشته اند

"دیروز وضعیت خوب بود، جنگ نبود، اما بسیاری از افرادی که از ترس جنگ از مناطق شان فرار کرده بودند، برنگشته اند و طالبان نیز سلاح های سنگین را به پوسته های شان آورده اند."

یکی از باشندگان ولسوالی ناری ولایت کنر که او نیز نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، می‌گوید که از دیروز به این‌ طرف، طالبان موترهای زرهی و سلاح‌های سنگین را به پوسته های مختلف جابجا کرده‌اند و کسانی که در نتیجه‌ جنگ آواره شده بودند، هنوز به خانه‌ های‌ شان برنگشته‌ اند.

او مدعی است که با توجه به وضعیت، هر لحظه خطر آغاز دوباره جنگ وجود دارد:"به طور کلی وضعیت در کنر آرام است، اما هنوز هم طالبان در نزدیکی خط فرضی دیورند در شیگل و ناری دست به ماشه هستند، بسیاری از خانواده‌های نزدیک به خط، به اسعدآباد و دیگر مناطق امن نقل مکان کرده‌اند."

یکی از باشندگان ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار که در نزدیکی این خط کار می‌کند به رادیو آزادی گفت که از دیروز به اینسو بازار و دروازه سپین بولدک بسته است و به کسی اجازه نزدیک شدن به این دروازه داده نمی‌شود.

از دیروز تاکنون بازار های سپین بولدک بسته شده و کار و بار متوقف است وضعیت اضطراری است

او نیز که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی مدعی شد که جت‌ های پاکستانی به تاریخ ۱۲ اکتوبر حوالی ساعت ۱۰:۰۰ روز حملات هوایی را در این ولسوالی انجام داده‌ اند: "دیروز جت‌ های پاکستانی به اینجا حمله کردند، گدام های خالی را هدف قرار دادند به کسی آسیب نرسیده است، اما از دیروز تاکنون بازار های سپین بولدک بسته شده و کار و بار متوقف است وضعیت اضطراری است."

براساس گزارش‌ها پس از این درگیری‌ها تمامی بنادر بین پاکستان و افغانستان از جمله تورخم و سپین بولدک – چمن بسته شده و از هرنوع رفت‌ و آمد به شمول تجارت و ترانزیت جلوگیری شده است.

در همین حال، وزارت خارجه پاکستان دراعلامیه‌ای اخیرکه ناوقت شب گذشته منتشر کرد، از آخرین درگیری‌ های میان دو طرف در امتداد خط دیورند ابراز نگرانی کرده گفته است که امیدوار اند افغان‌ها صاحب یک نظام واقعاً دموکراتیک شوند.

وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه خود از حکومت طالبان به عنوان "رژیم طالبان" یاد کرده است که ظاهراً نشان دهنده تغییر در موضع سیاسی پاکستان در قبال حکومت طالبان است.

حکومت پاکستان پیش از این از حکومت طالبان به عنوان "حکومت افغانستان" و "حکومت موقت" یاد کرده بود و در ستیج های مختلف بین المللی از آن حمایت کرده و خواستار تعامل جهان با آنان شده بود.

هرچند حکومت طالبان در مورد آخرین اظهارات وزارت خارجه پاکستان چیزی نگفته است، اما ذبیح‌ الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ ۱۲ عقرب در یک کنفرانس خبری پاکستان را به دامن زدن به اختلافات قومی در افغانستان متهم کرد و گفت که این کشور برخی از افغان‌ ها را به دام خود انداخته و می‌خواهد از آنان علیه امنیت ملی افغانستان استفاده کند.

وزارت خارجه پاکستان نیز جنگ میان طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند را غیرضروری خوانده و گفته است که این درگیری روابط دو کشور را با تنش مواجه خواهد کرد.

با این حال، سخنگوی حکومت طالبان این درگیری را انتقام‌ گیری از نقض حریم هوایی کابل و حملات هوایی در پکتیکا از سوی پاکستان خوانده است.

هر دو طرف همچنان ادعا کرده اند که در این درگیری ها خسارات سنگینی را به یکدیگر وارد کرده اند.

حکومت طالبان مدعی کشته شدن ۵۸ سرباز پاکستانی و زخمی شدن ۳۰ تن دیگر شد، اما بخش مطبوعات اردوی پاکستان دیروز ۱۲ عقرب اعتراف کرد که در این درگیری ۲۳ تن از سربازان این کشور کشته و ۲۹ تن دیگر زخمی شده‌اند، اما ادعا کرد که تا ۲۰۰ طالب را کشته اند، در حالی که ذبیح مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که در این درگیری ها ۹طالب کشته شده و در حدود ۱۸ تن دیگر زخمی شده اند.

تا حال هیچ نهاد مستقل این تلفات را به رادیو آزادی تایید نکرده است.

من آماده مداخله هستم چون من در پایان دادن به جنگ‌ها و برقراری صلح ماهر هستم

این در حالیست که دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا به ادامه واکنش ها به درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی، گفته است که برای پایان دادن به جنگ میان پاکستان و افغانستان، آماده میانجیگری است.

او در جریان سفرش به خاورمیانه به خبرنگاران گفته است که «من گزارش‌هایی از درگیری میان افغانستان و پاکستان شنیده‌ ام، باید صبر کنم که دوباره برگردم، من آماده مداخله هستم چون من در پایان دادن به جنگ‌ها و برقراری صلح ماهر هستم و به این کار افتخار می‌ کنم.»

از سوی هم، پس از این درگیری‌ ها، حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داده است که در برابر مهاجرین افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان ناوقت دیروز در اعلامیه‌ای در صفحه ایکس (توییتر سابق) نوشت که وضعیت در افغانستان تغییر کرده است و باید حضور مهاجران افغان در پاکستان پایان یابد.

این هشدار پاکستان بسیاری از مهاجران افغان مقیم پاکستان را نیز نگران ساخته است و افکار عمومی بر این است که ممکن برخورد پاکستان با آنان پس از این درگیری‌ها بدتر شود.

براساس گزارش‌ ها، در حال حاضر حدود ۴ میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌ کنند.

دراین میان هزاران افغان هم شامل اند که به دلیل تهدید های امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان به این کشور مهاجرت کرده‌ اند.