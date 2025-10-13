هفت گروگان اول آزاد شده از غزه تحویل اسرائیل شدند؛ ترامپ به اسرائیل رسید

گزارش‌ها حاکی است که نیروهای صلیب سرخ هفت گروگان اول را که از گروه افراطی حماس تحویل گرفته بود، تحویل نیروهای اسرائیلی داده است. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند.

شش تن از آن‌ها عومری میران، گالی و زیو برمن (دو برادر دوگانگی)، متان انگرست، ایتان مور و آلون اوهل نام دارند. حماس در ماه‌های گذشته فیلم‌هایی از برخی از این مردان را منتشر کرده بود که آن‌ها در وضعیت جسمانی وخیمی در تونل‌ها نشان می‌داد. آلون اوهل از یک چشم نابینا شده بود.

این افراد بامداد دوشنبه در بخش شمالی باریکهٔ غزه به نیروهای صلیب سرخ تحویل داده شدند.

حماس همچنین به خانواده چهار گروگان دیگر تلفن کرد و قبل از آزادی فرزندان آن‌ها اجازه داد که مادران چهار گروگان با آن‌ها تصویری حرف بزنند.

عیناو تسنگاوکر، مادر ماتان، به پسرش در این تماس گفت: «خبر داری یا نه، جنگ تمام شده است. ساعتی دیگر تو را در آغوش می‌کشم».

خانم تسنگاوکر چهرهٔ اصلی در مبارزات دو سالهٔ مردم اسرائیل برای رهایی گروگان‌ها بود که با رهبران بسیاری در جهان برای آزادی گروگان‌ها دیدار کرده بود.

حماس ساعاتی بعد به خانواده دست‌کم هشت گروگان دیگر تلفن کرد و قبل از آزادی فرزندان آن‌ها، به مادران این گروگان‌ها امکان داد تصویری با فرزند خود صحبت کنند.

در یکی از تماس‌ها، یک شبه‌نظامی حماس به گروگان گفت به خانواده‌ات بگو که این فلم را از شبکه‌های خبری اسرائیل پخش کنند. این گروگان این درخواست را با مادرش در میان گذاشت و او این فلم را به شبکهٔ خبری ۱۲ اسرائیل برای پخش داد.

تلاش برای آزادی بقیه گروگان‌ها

اردوی اسرائیل ساعت ۱۰ بامداد به وقت محلی اعلام کرد نیروهای صلیب سرخ برای تحویل گرفتن گروه دیگری از گروگان‌های زنده اسرائیلی در غزه، راهی محلی شده‌اند که گروگان‌گیرها به این نهاد اطلاع داده‌اند.

پخش زنده‌ای از سوی انجمن خانواده‌های گروگان‌ها، افرادی را نشان می‌داد که به نشانه همبستگی با گروگان‌ها روی صندلی‌های زرد نشسته‌اند و پرچم‌های آبی و سفید اسرائیل را تکان می‌دهند.

به گفتهٔ اسرائیل، از ۴۸ گروگانی که هنوز در غزه هستند، گمان می‌رود ۲۰ نفر زنده باشند.

شاخه نظامی حماس روز دوشنبه فهرستی از ۲۰ گروگان زنده در غزه را منتشر کرد که بخشی از آن‌ها در چارچوب توافق حاصل شده با اسرائیل آزاد شدند.

گروگان‌هایی که گردان‌های عزالدین قسام در کانال تلگرام خود از آن‌ها نام برده است، جزو ۴۸ اسیر، زنده و فوت شده، هستند که توسط شبه‌نظامیان فلسطینی در غزه نگهداری می‌شوند.

حماس متعهد شده که برخلاف روند دو سال گذشته، آزادی گروگان‌های اسرائیلی را بدون برگزاری مراسم نمایش‌گونه و ضمن حفظ کرامت انسانی این مردان که دو سال در تونل‌ها بوده‌اند، برگزار کند.

اردوی اسرائیل تأیید کرد که حماس گای گیلبواع دلال را نیز آزاد کرده است. این مرد جوان در کلیپ‌هایی که حماس در گذشته منتشر می‌کرد، از بنیامین نتانیاهو می‌خواست او را فراموش نکرده و برای آزادی‌اش بکوشد.

از سوی دیگر، پخش زنده خبرگزاری رویترز از غزه نشان می‌دهد در محلی در خان یونس در بخش جنوبی غزه، شماری چادر و صدها صندلی تدارک دیده شده و پرچم‌های فلسطین بدون پرچم‌های سبزرنگ حماس در این محل به اهتزاز درآمده است.

رسانه‌های فلسطینی گفته‌اند تدارکات در این محل برای استقبال از زندانیان آزادشده فلسطینی است.

حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در حمله هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ به اسرائیل بیش ۲۵۱ شهروند اسرائیلی را ربود. برخی از آن‌ها در مبادله‌های پیشین در برابر رهایی صدها زندانی فلسطینی آزاد شدند.

نیروهای صلیب سرخ که در انتقال گروگان‌های بیرون آورده‌ شده از تونل‌های حماس و تحویل آن‌ها به اردوی اسرائیل در باریکهٔ غزه نقش دارند، بامداد دوشنبه با فراخوان نیروهای ناشناسی در گروه حماس، به سوی نقاطی رفتند که این گروه برای تحویل گروگان‌ها تعیین کرده بود.

انجمن خانواده‌های گروگان‌ها از عموم مردم خواسته است که امشب در میدان گروگان‌ها تجمع کنند.

بنا به گزارش‌ها، داوطلبان بنرهای خوشامدگویی را در خیابان‌های نزدیک شفاخانه‌هایی که قرار است گروگان‌ها به آن‌جا منتقل شوند، نصب کردند.

این انجمن در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اجرای توافق برای بازگشت همه گروگان‌ها رویدادی است که ما از همان روزهای اول جنگ مدت‌ها به آن امیدوار بودیم و برای آن آماده شده بودیم».

در ادامه آمده است: «اکنون یک مأموریت حیاتی و مشترک پیش روی ماست: درمان گروگان‌های آزاد شده، خانواده‌های آن‌ها، جوامع آسیب‌دیده و جامعه اسرائیل به طور کلی».

این انجمن خاطرنشان کرد که توانبخشی کامل تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که همه گروگان‌ها، زنده‌ها برای درمان و متوفی‌ها برای دفن در اسرائیل، بازگردند.

اردوی اسرائیل اعلام کرد که انتظار ندارد حماس هر ۲۸ گروگان فوت شده را در بازهٔ زمانی ۷۲ ساعتهٔ توافق‌شده ذیل آتش‌بس تحویل دهد، زیرا نگرانی‌هایی مبنی بر مفقود شدن اجساد در نوار غزه که تا حد زیادی ویران شده است، وجود دارد.

طبق این توافق، اسرائیل قرار است نزدیک به دو هزار زندانی فلسطینی، از جمله تا ۲۵۰ نفر که به حبس ابد محکوم شده‌اند، را در ازای گروگان‌های نهایی آزاد کند.

سفر ترامپ به اسرائیل

در همین حال،دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و تیم همراه او روز دوشنبه وارد اسرائیل شدند.

آقای ترامپ همراه با پیت هگست، وزیر جنگ، و مارکو روبیو، وزیر خارجه، برای دیدار با خانواده‌های گروگان‌ها و سخنرانی در کنست، پارلمان اسرائیل، توقفی چند ساعته در این کشور دارد.

رئیس‌جمهور امریکا در میدان‌هوایی بن‌گوریون از سوی اسحاق هرتسوگ، رئیس‌جمهور، و بنیامین نتانیاهو، صدراعظم، و همسران این‌ دو مقام مورد استقبال قرار گرفت.

سفیر امریکا در بیت‌المقدس و سفیر اسرائیل در واشنگتن در کنار استیو ویتکاف، جرد کوشنر و ایوانکا ترامپ نیز که از چند روز پیش در اسرائیل هستند، از آقای ترامپ استقبال کردند.

به دلیل کوتاه بودن فرصت اقامت آقای ترامپ در اسرائیل، سخنرانی‌های رسمی در میدان‌هوایی از برنامه‌های این دیدار حذف شده بود.

او چهارمین رئیس‌جمهور امریکاست که از سوی کنست برای سخنرانی دعوت شده است.

پارلمان اسرائیل معمولا به رهبران جهانی در سفرهای رسمی آن‌ها به اسرائیل فرصت سخنرانی نمی‌دهد و این امر را برای برخی رهبران کشورهای به شدت حامی اسرائیل حفظ می‌کند.

این اولین بار پس از بازگشت آقای ترامپ به قدرت است که او به اسرائیل سفر می‌کند. سفر پیشین او در بهار سال ۲۰۱۷ بود.

دونالد ترامپ بعدازظهر دوشنبه از اسرائیل به شرم‌الشیخ در مصر خواهد رفت تا همراه با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، ریاست اجلاسی را به دست بگیرد که برای تضمین طرح صلح امریکا برای غزه برپا می‌شود.

رئیس‌جمهور امریکا پس از ترک امریکا گفت: این لحظه، تاریخی خواهد بود و همه در انتظار آن هستند.

دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی دربارهٔ وضعیت غزه اعلام کرد: «جنگ تمام شده است».

او تأکید کرد که بازگشت سربازان و گروگان‌ها به اسرائیل یک رویداد تاریخی محسوب می‌شود، اما در عین حال اشاره کرد که چالش‌های امنیتی همچنان پابرجاست.

او افزود که تضمین‌های شفاهی زیادی داده شده است که او به آن‌ها باور دارد.

آقای ترامپ دربارهٔ وضعیت غزه نیز گفت: «اوضاع درست خواهد شد».

او همچنین هنگام پرواز به اسرائیل، به خبرنگاران گفت یک افتخار است که در چنین روزی برای صلحی که مورد حمایت همه طرف‌ها است، در منطقه باشد.