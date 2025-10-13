فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز یکشنبه با اشاره به درگیری‌ها در مرز میان پاکستان و افغانستان، خواستار کاهش فوری خشونت‌ها شد.

او در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «از درگیری‌ها و خشونت‌های تازه در مرز افغانستان و پاکستان هیچ چیز خوبی به‌دست نمی‌آید. مرزی حساس که در گذشته نیز صحنه منازعات، بی‌جاشدن‌های اجباری و بحران‌های انسانی چند دهه‌ای بوده است.»

گراندی ابراز امیدواری کرد که برای کمک به مردم آسیب‌دیده و حفظ ثبات منطقه‌ای، خشونت‌ها هرچه زودتر کاهش یابد.

حکومت پاکستان روند اخراج پناهندگان افغان از آن کشور را شدت بخشیده است.

به باور ناظران امور، هرگاه روابط میان کابل و اسلام‌آباد تیره شود، فشارهای پاکستان بر پناهندگان افغان در آن کشور افزایش می‌یابد.