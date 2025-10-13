جهان
ورود رهبران جهان به شرمالشیخ مصر برای تضمین طرح صلح غزه
شماری از رهبران جهان روز دوشنبه ۲۱ میزان برای شرکت در نشستی برای تضمین طرح صلح امریکا دربارهٔ نوار غزه راهی مصر شدند.
قرار است دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، و عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر در منطقهٔ ساحلی شرمالشیخ در مصر میزبان این نشست باشند.
این تحول دیپلماتیک که آقای ترامپ آن را «بیسابقه» و «تاریخی» خوانده، در روزی برگزار میشود که گروه افراطی حماس تمام ۲۰ گروگان زنده اسرائیلی را در چارچوب مرحلهٔ نخست از طرح صلح دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه، تحویل اسرائیل داده است. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند.
آقای ترامپ بعدازظهر دوشنبه پس از سخنرانی در کنست، پارلمان اسرائیل، و دیدار با خانواده گروگانها، رئیسجمهور و نخستوزیر اسرائیل، از تلابیب عازم شرمالشیخ خواهد شد.
در نشست شرمالشیخ رهبران دهها کشور غربی، شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و کشورهای مسلمان و عرب، از جمله ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی، اندونزیا و پاکستان شرکت دارند.
دفتر ریاستجمهوری مصر و شبکهٔ ۱۲ تلویزیون اسرائیل ظهر دوشنبه گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، نیز به این نشست دعوت شده است. با این حال، دفتر نتانیاهو اعلام کرد که او در این نشست حضور نخواهد یافت.
دفتر صدراعظم اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که رئیسجمهور امریکا از او برای شرکت در نشست شرمالشیخ دعوت کرد، اما «به دلیل نزدیکی زمان آن به آغاز تعطیلات (یهودی)» این دعوت را نپذیرفته است.
دونالد ترمپ گفت برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان اقدام کرده میتواند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفته است که میتواند برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان اقدام کند، زیرا به گفتهاش «در پایان دادن به جنگها مهارت دارد.»
ترمپ این سخنان را روز یکشنبه پیش از سفرش به اسرائیل و مصر، در گفتوگو با خبرنگاران ابراز کرد و افزود که پس از بازگشت از این سفر ممکن است به این موضوع بپردازد.
او گفت: «این هشتمین جنگی خواهد بود که من آن را حل میکنم.»
ترمپ اضافه کرد که شنیده است میان افغانستان و پاکستان در حال حاضر جنگ جریان دارد.
وی گفت: «باید صبر کنم تا برگردم. یک مورد دیگر را هم حل خواهم کرد، چون من در حل جنگها خوب هستم.»
رئیسجمهور ترمپ بار دیگر ادعای خود را درباره پایان دادن به مناقشههای طولانیمدت، از جمله جنگ میان هند و پاکستان، تکرار کرد و گفت که افتخار میکند که از راه تلاشهای صلحآمیز به پایان جنگها و نجات جان انسانها کمک کرده است.
قرار است رئیسجمهور ترمپ برای پیشبرد طرح پیشنهادیاش درباره غزه از اسرائیل و مصر دیدار کند.
شاخهٔ نظامی حماس فهرست ۲۰ گروگان را منتشر کرد، که قرار است امروز آزاد شوند
شاخهٔ نظامی گروه فلسطنی حماس روز دوشنبه فهرستی از ۲۰ گروگان زنده را منتشر کرد، که قرار است امروز آزاد شوند.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند.
انتظار میرود این گروگانها بر اساس توافق با اسرائیل آزاد شوند.
کاروانهای صلیب سرخ در غزه برای تسلیمگیری گروگانهای اسرائیلی در حال حرکت استند.
صدها نفر در ساعات اولیه روز دوشنبه در تلابیب جمع شدند و منتظر بازگشت آخرین گروگانهای اسیر در نوار غزه استند.
بر اساس توافقنامه امضا شده میان حماس و اسرائیل در مرحله نخست، حماس گروگانهای اسرائیلی را در برابر آزادی نزدیک به دو هزار زندانی فلسطینی رها خواهد کرد.
حماس پس از حملات مرگبارش بر اسرائیل در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ دهها تن را گروگان گرفت. شماری از گروگانها در جریان اسارت جان باختند.
رهبران بیش از ۲۰ کشور جهان دوشنبه در «اجلاس صلح شرمالشیخ» برای پایان جنگ غزه گردهم میآیند
قرار است بیش از بیست تن از رهبران کشورهای جهان روز دوشنبه در نشست شرمالشیخ مصر شرکت کنند؛ نشستی که با هدف پایان دادن به جنگ در نوار غزه برگزار میشود.
بر اساس بیانیه دفتر ریاستجمهوری مصر که شامگاه شنبه منتشر شد، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، و عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، ریاست این نشست را بر عهده خواهند داشت. السیسی این نشست را «اجلاس صلح» نامیده است.
در بیانیه آمده است که هدف این اجلاس، پایان دادن به جنگ در غزه و تقویت تلاشها برای برقراری صلح و ثبات در شرقمیانه است. امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، و آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، پیشاپیش حضور خود را در این نشست تأیید کردهاند. همچنین به رهبران ترکیه، بریتانیا، آلمان و اسپانیا نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده است.
ترامپ پیشتر گفته بود پس از دیدار با مقامهای اسرائیل، برای شرکت در مراسم امضای توافق صلح غزه به مصر خواهد رفت.
طبق مرحله نخست طرح صلح پیشنهادی او که طرفهای درگیر با آن موافقت کردهاند، جنگ دو ساله غزه متوقف میشود، گروه حماس، که در فهرست تروریستی امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، تمام گروگانها را آزاد میکند و اسرائیل نیز در مقابل صدها زندانی فلسطینی را از زندانهای خود رها خواهد کرد.
در رویداد ترافیکی در نزدیکی شرمالشیخ ۳ دیپلومات قطر کشته شدند
در یک رویداد ترافیکی در نزدیکی شهر تفریحی شرمالشیخ مصر سه دیپلومات قطر کشته شدند.
دو منبع امنیتی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که دو دیپلومات دیگر قطر نیز زخمی شدهاند.
به گفته منابع، موتر دیپلوماتها در فاصله ۵۰ کیلومتری از شهر، واژگون شده است.
هنوز روشن نیست که آیا این دیپلوماتها از اعضای هیئت مذاکرهکننده قطر بودند یا نه.
این هیئت با مقامهای مصر در شرمالشیخ اخیراً توافق میان اسرائیل و حماس را در چارچوب مرحله نخست طرح رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترمپ، برای پایان جنگ غزه تسهیل کرد.
قرار است روز دوشنبه در شرمالشیخ، نشست بین المللی برای نهاییسازی این توافق برگزار شود.
یک مقام حماس: روند رهایی گروگانهای اسرائیلی صبح روز دوشنبه آغاز خواهد شد
اسامه حمدان، یک مقام بلندپایه گروه فلسطینی حماس گفته است که این گروه صبح روز دوشنبه روند رهایی گروگانهای اسرائیلی را که در نوار غزه نگهداری میشوند، آغاز خواهد کرد.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند.
حمدان روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «بر بنیاد توافق امضاشده، مبادله زندانیان طبق توافق، صبح دوشنبه آغاز میشود.»
بر اساس توافقنامه امضا شده، در چارچوب مرحله نخست، حماس گروگانها را در برابر آزادی نزدیک به دو هزار زندانی فلسطینی رها خواهد کرد.
اسرائیل باور دارد بیست تن از گروگانها هنوز زندهاند.
حماس پس از حملات مرگبارش بر اسرائیل در هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ دهها تن را گروگان گرفت.
وزارت دفاع طالبان: حملات تلافیجویانه علیه نیروهای پاکستان انجام شد
به دنبال درگیریهای شدید در مرز پرتنش افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی پاکستان کشته شدن ۳ سرباز پاکستان را تایید کردهاند.
این منابع در نزدیکی منطقه مرزی، اوایل ۱۲ آکتوبر به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان، افزون بر سه سرباز، یک غیرنظامی کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شدهاند.
هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست.
وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان عملیات «موفق» تلافیجویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان، انجام دادهاند.
این وزارت در بیانیهای گفت که این عملیات نیمهشب به وقت محلی پایان یافت.
بازگشت هزاران آوارهٔ فلسطینی به خانههای ویرانشدهٔ خود پس از برقراری آتشبس در غزه
در حالی که آتشبس میان اسرائیل و گروه حماس برقرار است، هزاران ساکن غزه روز شنبه ۱۹ میزان با پای پیاده، موتر و قایق به خانههای خود در شمال نوار غزه بازگشتند.
امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند.
نیروهای اسرائیلی بر اساس توافقی که با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت، از برخی مناطق غزه عقبنشینی کردهاند، اما هنوز نیمی از نوار غزه تحت کنترل آنان است.
طبق این توافق، حماس طی ۷۲ ساعت گروگانهای اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. پیشبینی میشود که ۲۰ گروگان اسرائیلی همچنان زنده باشند، ۲۶ نفر دیگر کشته شدهاند و سرنوشت دو گروگان دیگر نامعلوم است.
در مقابل، اسرائیل ۲۵۰ نفر از مجموع ۱۷۰۰ زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد. همچنین صدها لاری هر روز غذا و دارو به غزه ارسال میکنند.
راهول گاندی حکومت هند را بهدلیل «منع خبرنگاران زن از نشست طالبان» به باد انتقاد گرفت
رهبر حزب کنگرس هند بهشدت از حکومت نارندرا مودی صدراعظم هند انتقاد کرده است. این واکنش پس از انتشار گزارشهایی مطرح شد که به اساس آن به خبرنگاران زن هندی اجازه حضور در نشست خبری امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در دهلی نو داده نشده است.
راهول گاندی در شبکه ایکس خطاب به مودی نوشت: «زنان هندی حق دارند در هر جا حضور یابند. سکوت شما در برابر این تبعیض، نشان میدهد شعارهایتان درباره برابری، پوچ و نمایشی است.»
رسانههای هندی گزارش دادند که در سفارت افغانستان در دهلی نو، خبرنگاران زن از ورود به نشست خبری متقی منع شدهاند.
تا کنون حکومت هند و حکومت طالبان در این باره واکنشی نشان ندادهاند.
داکتر کاخ سفید: ترامپ در سلامت کامل است
داکتر شخصی دونالد ترامپ اعلام کرد رئیسجمهور امریکا با وجود ۷۹ سال سن در سلامت عالی است و قلبی مانند فردی ۶۵ ساله دارد.
در گزارش کاخ سفید آمده است ترامپ از نظر قلب، شش و آمادگی جسمی در وضعیت «استثنایی» قرار دارد و توان انجام کامل وظایفش را دارد.
او همچنین واکسینهای تقویتی، از جمله واکسین کرونا، دریافت کرده است.
در امریکا، انتشار گزارش سلامت رؤسایجمهور رسمی نانوشته است که جنبه شفافیت سیاسی دارد.
در ماههای اخیر، تصاویری از کبودی دستها و تورم پاهای ترامپ باعث گمانهزنیهایی درباره سلامت او شده بود، اما ترامپ این کبودیها را ناشی از دستدادنهای مکرر دانست. سخنگوی او هم مصرف داروهای رقیقکننده خون را علت آن عنوان کرد.
کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که ترامپ به نارسایی مزمن وریدی، نوعی بیماری خفیف در پاها، مبتلاست.