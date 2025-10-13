شماری از رهبران جهان روز دوشنبه ۲۱ میزان برای شرکت در نشستی برای تضمین طرح صلح امریکا دربارهٔ نوار غزه راهی مصر شدند.

قرار است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر در منطقهٔ ساحلی شرم‌الشیخ در مصر میزبان این نشست باشند.

این تحول دیپلماتیک که آقای ترامپ آن را «بی‌سابقه» و «تاریخی» خوانده، در روزی برگزار می‌شود که گروه افراطی حماس تمام ۲۰ گروگان‌ زنده اسرائیلی را در چارچوب مرحلهٔ نخست از طرح صلح دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه، تحویل اسرائیل داده است. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند.

آقای ترامپ بعدازظهر دوشنبه پس از سخنرانی در کنست، پارلمان اسرائیل، و دیدار با خانواده گروگان‌ها، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر اسرائیل، از تل‌ابیب عازم شرم‌الشیخ خواهد شد.

در نشست شرم‌الشیخ رهبران ده‌ها کشور غربی، شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و کشورهای مسلمان و عرب، از جمله ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی، اندونزیا و پاکستان شرکت دارند.

دفتر ریاست‌جمهوری مصر و شبکهٔ ۱۲ تلویزیون اسرائیل ظهر دوشنبه گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، نیز به این نشست دعوت شده است. با این حال، دفتر نتانیاهو اعلام کرد که او در این نشست حضور نخواهد یافت.

دفتر صدراعظم اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس‌جمهور امریکا از او برای شرکت در نشست شرم‌الشیخ دعوت کرد، اما «به دلیل نزدیکی زمان آن به آغاز تعطیلات (یهودی)» این دعوت را نپذیرفته است.