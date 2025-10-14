افغانستان
چین و روسیه نسبت به درگیری اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کردند
وزارتهای امور خارجهٔ چین و روسیه از درگیریهای اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و از هر دو طرف خواستار خویشتنداری شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجهٔ روسیه روز دوشنبه ۲۱ میزان در بیانیهای اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر وضعیت آرام است و ما از این روند استقبال میکنیم.»
درگیریها ناوقت شنبه، زمانی آغاز شد که نیروهای طالبان گفتند حملات تلافیجویانهای را علیه پاکستان انجام دادند. این درگیری چند ساعت ادامه یافت و با پاسخ متقابل پاکستان همراه بود.
حکومت طالبان کشته شدن ۹ نیروی امنیتی خود را تأیید کرده است، در حالی که پاکستان میگوید در این درگیریها ۲۳ سرباز این کشور کشته و ۲۹ نفر دیگر زخمی شدهاند.
طالبان پس از آن دست به حمله زدند که گفتند پاکستان پنجشنبهشب گذشته مناطقی در قلب کابل و ولایت پکتیکا را هدف قرار داده بودند.
دونالد ترمپ گفت برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان اقدام کرده میتواند
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفته است که میتواند برای حل مناقشه میان افغانستان و پاکستان اقدام کند، زیرا به گفتهاش «در پایان دادن به جنگها مهارت دارد.»
ترمپ این سخنان را روز یکشنبه پیش از سفرش به اسرائیل و مصر، در گفتوگو با خبرنگاران ابراز کرد و افزود که پس از بازگشت از این سفر ممکن است به این موضوع بپردازد.
او گفت: «این هشتمین جنگی خواهد بود که من آن را حل میکنم.»
ترمپ اضافه کرد که شنیده است میان افغانستان و پاکستان در حال حاضر جنگ جریان دارد.
وی گفت: «باید صبر کنم تا برگردم. یک مورد دیگر را هم حل خواهم کرد، چون من در حل جنگها خوب هستم.»
رئیسجمهور ترمپ بار دیگر ادعای خود را درباره پایان دادن به مناقشههای طولانیمدت، از جمله جنگ میان هند و پاکستان، تکرار کرد و گفت که افتخار میکند که از راه تلاشهای صلحآمیز به پایان جنگها و نجات جان انسانها کمک کرده است.
قرار است رئیسجمهور ترمپ برای پیشبرد طرح پیشنهادیاش درباره غزه از اسرائیل و مصر دیدار کند.
فیلیپو گراندی: برای کمک به مردم آسیبدیده خشونتها در مرز افغانستان و پاکستان کاهش یابد
فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز یکشنبه با اشاره به درگیریها در مرز میان پاکستان و افغانستان، خواستار کاهش فوری خشونتها شد.
او در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «از درگیریها و خشونتهای تازه در مرز افغانستان و پاکستان هیچ چیز خوبی بهدست نمیآید. مرزی حساس که در گذشته نیز صحنه منازعات، بیجاشدنهای اجباری و بحرانهای انسانی چند دههای بوده است.»
گراندی ابراز امیدواری کرد که برای کمک به مردم آسیبدیده و حفظ ثبات منطقهای، خشونتها هرچه زودتر کاهش یابد.
حکومت پاکستان روند اخراج پناهندگان افغان از آن کشور را شدت بخشیده است.
به باور ناظران امور، هرگاه روابط میان کابل و اسلامآباد تیره شود، فشارهای پاکستان بر پناهندگان افغان در آن کشور افزایش مییابد.
سومین بازی یکروزه کریکتبازان افغانستان و بنگلهدیش سهشنبه برگزار میشود
قرار است تیمهای ملی کریکت افغانستان و بنگلهدیش روز سهشنبه (۲۲ میزان) در سومین بازی یکروزه به میدان بروند.
این بازی ساعت ۴:۳۰ پس از چاشت به وقت کابل در ورزشگاه ابوظبی آغاز میشود.
افغانستان در دو بازی قبلی یک روزه بنگلهدیش را شکست داده است.
در بازی دیشب، تیم افغانستان بنگلهدیش را با تفاوت ۸۱ دوش شکست داد و در بازی نخست به روز چهارشنبه گذشته، با تفاوت پنج ویکت پیروز شد.
پیش از این، در سه بازی بیست اووره (T20) میان دو تیم، بنگلهدیش برنده شده است.
وزارت دفاع طالبان: حملات تلافیجویانه علیه نیروهای پاکستان انجام شد
به دنبال درگیریهای شدید در مرز پرتنش افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی پاکستان کشته شدن ۳ سرباز پاکستان را تایید کردهاند.
این منابع در نزدیکی منطقه مرزی، اوایل ۱۲ آکتوبر به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان، افزون بر سه سرباز، یک غیرنظامی کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شدهاند.
هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست.
وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان عملیات «موفق» تلافیجویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان، انجام دادهاند.
این وزارت در بیانیهای گفت که این عملیات نیمهشب به وقت محلی پایان یافت.
خطوط هوایی الاتحاد پروازهای خود از امارات به کابل را آغاز میکند
شرکت هواپیمایی الاتحاد امارات متحدۀ عرب اعلام کرد که از تاریخ ۱۸ دسمبر سال جاری، پروازهای خود به کابل را آغاز میکند.
این شرکت روز جمعه در یک بیانیه خبری گفت که با آغاز این پروازها، شبکه منطقهای این شرکت بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
هواپیماهای ایربس A320 این شرکت، سه بار در هفته به کابل پرواز خواهند داشت.
پیش از این نیز شرکت هواپیمایی فلایدوبی پروازهای خود را به کابل از سر گرفته بود.
بر اساس اطلاعات شورای تجارتی افغانستان در دوبی، حدود ۳۰۰ هزار افغان در امارات متحده عربی زندگی میکنند که این امر انگیزهای برای شرکتهای هواپیمایی جهت آغاز پروازها به افغانستان شده است.
پس از روی کار آمدن طالبان، بسیاری از شرکتهای هواپیمایی خارجی پروازهای خود به افغانستان را متوقف کردند، اما طی دو سال گذشته، برخی شرکتها مانند ترکیش ایرلاینز، پروازهایشان به کابل را از سر گرفتهاند.
وزارت دفاع طالبان: پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده
وزارت دفاع طالبان روز جمعه پاکستان را به بمباران یک بازار سرحدی و «نقض حاکمیت ارضی کابل» متهم کرد، یک روز پس از آنکه دو انفجار نیمهشب در پایتخت شنیده شد.
وزارت دفاع در پیامی در شبکه اجتماعی اکس گفت: «پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده، یک بازار غیرنظامی را در منطقه مرغی ولایت پکتیکا، نزدیک به خط دیورند، بمباران کرده و همچنان حاکمیت ارضی کابل را زیر پا گذاشته است. »
در ادامه آمده است: «این یک عمل بیسابقه، خشونتآمیز و شنیع در تاریخ افغانستان و پاکستان است. »
بیانیه افزود:«اگر پس از این اقدامات، وضعیت متشنجتر شود، پیامدهای آن متوجه اردوی پاکستان خواهد بود. »
پنجشنبه شب دو انفجار قدرتمند مرکز شهر کابل را لرزاند،
سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری تلویزیونی در روز جمعه، هنگام پرسش در مورد مسئولیت پاکستان در این حملات، بهطور مستقیم پاسخ نداد.
جنرال احمد شریف چودری در شهر پشاور به خبرنگاران گفت: «برای حفاظت از جان و داراییهای پاکستانیها، هر اقدامی که لازم باشد، انجام خواهد شد.»
یکی از روزنامههای انگلیسیزبان پاکستان به نام Pakistan Observer به نقل از منابع خود نوشته که در حمله هوایی پاکستان در کابل، موتر حامل نور ولی محسود، یکی از رهبران ارشد طالبان پاکستانی، هدف قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات این روزنامه، منابع به آنها گفتهاند که نور ولی محسود در این حمله زخمی شده، اما کشتهشدن او تاکنون تأیید نشده است.
هند نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا میدهد
اس. جی. شنکر وزیر امور خارجه هند، در دیدار با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان، در دهلینو اعلام کرد که کشورش نمایندگی فنی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا میدهد.
هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، دیپلماتهایش را از افغانستان خارج کرده بود، اما بعدتر یک تیم فنی برای نظارت بر کمکهای بشردوستانه به کابل اعزام کرد.
شنکر در حساب ایکس خود روز جمعه ۱۸ میزان نوشت: «خوشحالم که اعلام میکنم مأموریت فنی ما در کابل به سطح سفارت ارتقا مییابد.»
متقی روز پنجشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه برای سفری پنجروزه وارد هند شد. این نخستین سفر مقام ارشد طالبان به هند از زمان تسلط دوباره این گروه بر افغانستان است.
مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷؛ بازی افغانستان و پاکستان با تساوی بدون گول پایان یافت
بازی امروز تیمهای ملی فوتبال افغانستان و پاکستان با نتیجۀ صفر مقابل صفر به پایان رسید.
دو تیم در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ به میدان رفتند.
این بازی در ورزشگاه جناح در اسلام آباد، پایتخت پاکستان برگزار شد .
در این حال شماری از مربیان بخاطر تاخیر در صدور ویزا از سوی حکومت پاکستان به بازیکنان افغان انتقاد کردهاند.
علی عسکر لعلی، آموزگار بینالمللی فیفا در فدراسیون آلمان در فیسبوک نوشته است که به این دلیل هیچ فرصتی برای تمرین، رفع خستگی و آماده سازی تیم برای این بازی «حساس» وجود نداشته.
فدراسیون فوتبال افغانستان دو روز پیش اعلام کرد که بهدلیل تأخیر در صدور ویزای بازیکنان، به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده.
نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» وارد دومین روزش شد
نشست «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» در مادر پایتخت اسپانیا، وارد دومین روزش شد.
امروز نیز روایتهای قربانیان خشونت علیه زنان در افغانستان در این نشست شنیده شد.
کارشناسان حقوق بشر، وکلا، مدافعان حقوق زنان و فعالان جامعه مدنی آنجا حضور دارند.
قرار است فردا در سومین و آخرین روز نشست، مقامهای طالبان نیم ساعت فرصت داشته باشند تا در برابر اتهاماتی که علیه آنان مطرح شده از خود دفاع کنند، هرچند هیئت قضایی گفته که تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی طالبان دریافت نکرده.
بر اساس گفتهٔ برگزارکنندگان، هدف از این نشست بهویژه فراهم کردن فرصت برای زنان و دختران افغان است تا دربارهٔ ممنوعیت تحصیل، کار، و مشارکت اجتماعی، و نیز سایر محدودیتهای گستردهای که طالبان بر آنان تحمیل کردهاند، شهادت دهند.