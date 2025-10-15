لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۲۳ ميزان ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۲۷

خبر ها

منابع گفته‌اند که پاکستان بار دیگر حملات هوایی را در کابل اجرا کرد

افغانستان - دود غلیظ به روز چهارشنبه در کابل به هوا بلند شد
افغانستان - دود غلیظ به روز چهارشنبه در کابل به هوا بلند شد

گزارش‌ شده است که پاکستان بار دیگر حملات هوایی را بر اهدافی در کابل، پایتخت افغانستان انجام داده است.

خبرگزاری فرانس پرس به نقل از منبع امنیتی پاکستان گزارش داده است که این کشور به روز چهارشنبه «حملات دقیق» را در کابل اجرا کرد.

تا هنوز در مورد تلفات احتمالی این حمله چیزی نگفته نشده است.

این در حالی است که امروز دود غلیظی در کابل، پایتخت افغانستان به هوا بلند شد.

خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی به نقل از منابع استخبارات پاکستان گزارش داده است که این دود ناشی از حملۀ پهپاد از سوی اسلام آباد بوده است.

اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان اعلام کرد که این دود به دلیل آتش‌سوزی در یک تانکر نفت بوده است.

این در حالی است که چند ساعت پس از حملات پاکستان بر ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار، آتش بس بین افغانستان و پاکستان امروز اعلام شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کردند که سر از شام امروز آتش‌بس میان دو طرف برقرار شد.

وزارت خارجۀ پاکستان گفته است که آتش‌بس دو روزه خواهد بود.

درگیری مرزی میان دو طرف پس از آن آغاز شد که پاکستان اخیراً حملات هوایی را در کابل و شرق افغانستان اجرا کرد. پاکستان گفته است که هدفش رهبران تحریک طالبان پاکستان بوده است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

طالبان و پاکستان پس از درگیری‌های مرزی بر آتش‌بس توافق کردند

یکتن از نیروهای طالبان در سپین بولدک کندهار
یکتن از نیروهای طالبان در سپین بولدک کندهار

حکومت طالبان و وزارت خارجه پاکستان از برقراری آتش‌بس میان دو طرف خبر دادند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی گفت که براساس درخواست پاکستان از ساعت پنج و نیم عصر به وقت افغانستان، آتش بس میان دو طرف برقرار شد.

وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه‌ای گفت که این آتش‌بس برای ۴۸ ساعت برقرار شده است.

اما مجاهد می‌گوید که به تمامی نیروهای طالبان هدایت داده شده تا زمانی که حملات پاکستان از سرگرفته نشده، آتشبس را مراعات کنند.

درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی ۱۱ اکتوبر آغاز شد و دو طرف از تلفات سنگین همدیگر ادعا کردند.

این درگیریها واکنشی‌های بین المللی را نیز در پی داشت.

ادامه خبر ...

اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان : دو خبرنگار افغان در درگیری مرزی میان طالبان و پاکستان کشته و زخمی شدند

اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان از کشته شدن یک خبرنگار و زخمی شدن دیگری در درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان خبر داد.

این اتحادیه روز چهارشنبه ۱۵ اکتوبر در اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای پاکستانی در عملیات‌های هوایی و زمینی، خبرنگاران تلویزیون ملی پکتیا، عبدالغفور عابد و تواب آرمان را عمداً هدف قرار دادند که در نتیجهٔ آن، عبدالغفور عابد کشته و تواب آرمان زخمی شد.

به گفتهٔ اتحادیه، این خبرنگاران برای تهیه گزارش دربارهٔ وضعیت منطقه و گفت‌وگو با مردم به محل رفته بودند.

همزمان، مستغفر گربز، سخنگوی والی خوست گفته است که این دو خبرنگار در ولسوالی زازی میدان مصروف تهیه گزارش بودند که هدف قرار گرفتند.

اتحادیه ژورنالستان آزاد افغانستان این رویداد را نقض آشکار اصول خبرنگاری، ارزش‌های انسانی و آزادی بیان خوانده و خواستار تحقیق سازمان‌های بین‌المللی حمایت‌کننده خبرنگاران در این زمینه شده است.

ادامه خبر ...

دود غلیظ در آسمان کابل؛ مجاهد: تانکر تیل در کابل منفجر شد

آرشیف
آرشیف

یک انفجار نیرومند چهارشنبه ۱۵ اکتوبر شهر کابل را تکان داد.

تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، دود غلیظ را در آسمان شهر کابل نشان میدهد.

هنوز روشن نیست که این آتشسوزی در کدام ساحۀ شهر کابل به وقوع پیوسته است.

برخی از کاربران شبکه های اجتماعی نگرانی شان را در مورد احتمال وقوع حملۀ دیگر از سوی پاکستان ابراز کرده اند.

اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که در مربوطات شهر کابل یک تانکر تیل منفجر شده که در نتیجه آن آتش‌سوزی رخ داده است.

مجاهد در شبکه ایکس، توییتر سابق از مردم خواسته که تشویش نکنند.

پاکستان در یازدهم اکتوبر حملات را در کابل و پکتیکا انجام داد که باعث درگیریهای مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی شد.

ادامه خبر ...

منبع: در سفر به مسکو، احمد الشرع «خواستار تحویل بشار اسد» می‌شود

آرشیف: احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه و ولادیمیر پوتین
آرشیف: احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه و ولادیمیر پوتین

قرار است احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، در نخستین سفرش به مسکو، خواستار تحویل بشار اسد، رئیس‌جمهور مخلوع سوریه شود.

خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از یک مقام حکومتی سوریه که نامش فاش نشده، گزارش داده است که الشرع در سفر چهارشنبه ۱۵ اکتوبر به مسکو از روسیه خواهد خواست که تمامی افرادی را که «مرتکب جنایات جنگی» شده‌اند و در روسیه حضور دارند، به ویژه بشار اسد را تحویل دهد.

بشار اسد پس از سرنگونی رژیمش در دسمبر گذشته به مسکو پناهنده شد.

خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، گزارش داده که الشرع طی یک سفر رسمی امروز به مسکو می‌رود و قرار است با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند.

ادامه خبر ...

ریچارد بنیت در واکنش به درگیری‌های مرزی از طالبان افغان و پاکستان خواست غیرنظامیان را محافظت کنند

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در واکنش به درگیریهای مرزی اخیر میان نیروهای طالبان و پاکستانی، خواستار خویشتن‌داری دو طرف شده است.

بنیت چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، در شبکه ایکس توییتر سابق همچنان از دو طرف خواست که از غیرنظامیان محافظت کنند.

او نوشت که از گزارش‌های متعدد در مورد تلفات غیرنظامیان و همچنان بیجاشدن ناشی از این درگیری‌ها عمیقاً نگران است.

پیش از این، حکومت طالبان گفت که در حملات صبح چهارشنبه نیروهای پاکستانی بر ولسوالی سپین بولدک کندهار، حداقل ۱۲غیرنظامی کشته شدند.

ادامه خبر ...

طالبان: شرکت‌های روسی آماده‌اند در پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل سرمایه‌گذاری کنند

آرشیف
آرشیف

وزارت آب و انرژی حکومت طالبان می‌گوید که روسیه آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و انرژی افغانستان اعلام کرده است.

در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت، چهارشنبه ۱۵ اکتوبر، نشر شد آمده است که نماینده سفارت روسیه در کابل و مسئولان سه شرکت معتبر روسی در دیدار با عبدالهادی یعقوب، معین انرژی وزارت آب و انرژی طالبان برای سهم گیری در اجرای پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل ابراز آمادگی کردند.

پیش از این حکومت طالبان گفته بود که اجرای عملی این پروژه سه سال زمان می‌برد و از طریق آن برای حدود دو میلیون ساکن کابل آب آشامیدنی فراهم خواهد شد.

ساکنان کابل از کمبود شدید آب در ساحات مختلف این شهر شکایت دارند.

روسیه یگانه کشوری در جهان است که با گذشت بیش از چهارسال حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.

ادامه خبر ...

مجاهد: حد اقل ۱۲ فرد ملکی در حملات امروز پاکستان در سپین بولدک کشته شدند

نیروهای طالبان در نزدیک مرز با پاکستان
نیروهای طالبان در نزدیک مرز با پاکستان

حد اقل ۱۲ تن در نتیجۀ برخورد میان نیروهای پاکستانی و طالبان در منطقۀ مرزی سپین بودلدک ولایت کندهار افغانستان کشته شده اند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیامی روی تویتر نوشته است "صبح امروز بار دیگر نیروهای پاکستانی حملات خود را با سلاح‌های سبک و سنگین بر ولسوالی سپین‌بولدک ولایت کندهار آغاز کردند، که در نتیجه آن، بیش از ۱۲ تن از شهروندان ملکی شهید و بیش از ۱۰۰ تن زخمی شدند".

مجاهد همچنان افزوده است که نیروهای طالبان سپس حملات متقابل انجام دادند.

در این حال خبرگزاری فرانس پریس به نقل از مقامهای طالبان در سپین بولدک، شمار کشته شده های این درگیری را ۱۵ نفر گزارش داده است.

تا هنوز مقامهای پاکستانی در بارۀ درگیری های صبح امروز در سپین بولدک چیزی نگفته اند، اما پیش از این اردوی پاکستان گفته بود که مناطقی را در نزدیک منطقۀ قبایلی کُرم هدف قرار داده اند.

ادامه خبر ...

اجساد چهار گروگان دیگر از غزه به اسرائیل منتقل شد

کاروان موتر های صلیب سرخ در غزه
کاروان موتر های صلیب سرخ در غزه

اردوی اسرائیل میگوید اجساد چهار گروگان دیگر دیروز از غزه به اسرائیل منتقل شد.

مقامهای اسرائیلی گفتند که اجساد این گروگانان به ادارۀ صلیب سرخ سپرده و سپس به اسرائیل انتقال داده شد.

اردوی اسرائیل در بیانیۀ دیروز گفت که اجساد این گروگانان برای تحقیق به طب عدلی سپرده شده اند.

به اساس توافق آتش بس میان حماس، و اسرائیل، پیش از این ۲۰ گروگان زندۀ اسرائیلی به اسرائیل سپرده شده بودند.

حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا یک گروه تروریستی دانسته میشود.

توافق آتش بس بین دو طرف، جنگ دوساله در غزه را که ده ها هزار کشته به جا گذاشت پایان داد.

ادامه خبر ...

پیروزی با تفاوت ۲۰۰ رنز ؛ افغانستان قهرمان سلسله مسابقات ۵۰ آوره در برابر بنگله دیش شد

بازی افغانستان و بنگله دیش - تصویر از آرشیف
بازی افغانستان و بنگله دیش - تصویر از آرشیف

تیم ملی کریکت افغانستان در سومین بازی یک‌روزه بنگلادیش را با تفاوت ۲۰۰ رنز شکست داد.

تیم افغانستان برای حریف ۲۹۴ رنز هدف تعیین کرد ولی تمام بازیکنان بنگلادیش در ۹۴ رنز اوت شدند.

ابراهیم زدران با گرفتن ۹۵ رنز در این پیروزی نقش کلیدی بازی کرد.

همچنان محمد نبی با کسب ۶۲ رنز در ۳۷ توپ، بدون آن که اوت شود، درخشش چشمگیر داشت.

به این ترتیب افغانستان در این سلسلۀ مسابقات ۵۰ آوره ۳ مقابل صفر بنگلا دیش را شکست داد.

در سلسلۀ مسابقات ۲۰ آوره که پیش از این بین دو تیم در امارات متحدۀ عرب برگزار شده بود، بنگلادیش توانسته بود افغانستان را ۳ مقابل صفر شکست دهد

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG