پس از درگیریهای شدید میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند، تمامی دروازهها میان دو کشور برای سومین روز بسته است.
تورخم، سپینبولدک–چمن، انگوراده، غلامخان و خرلاچی پنج دروازه در امتداد خط دیورند اند که برای تجارت، ترانزیت و رفتوآمد مسافرین بین دو طرف استفاده میشد.
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میگوید که به دلیل مسدود بودن این مسیرها، در حال حاضر صدها لاری حامل اموال تجارتی در هر دو طرف متوقف ماندهاند.
این یک مشکل جدی است، هم برای جانب پاکستان ضرر است و هم به جانب افغانستان.خان جان الکوزی
خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره این اتاق، سهشنبه ۱۴ اکتوبر به رادیو آزادی گفت هرچند برای بازگشایی این مسیرها با مسئولان سفارت پاکستان در کابل دیدار کردهاند، اما هنوز امیدواری در این خصوص وجود ندارد:
«این یک مشکل جدی است، هم برای جانب پاکستان ضرر است و هم به جانب افغانستان. تمام راهها مسدود است، تا هنوز کدام روشنی هم معلوم نمیشود. ما که با تاجران هم صحبت کردیم، در هر دو طرف آنها به این باور هستند که راهها باید باز شوند، اما مسأله مربوط به وزارتهای اقتصاد نمیشود؛ همه بدست وزارتهای نظامی است.»
او همچنان گفت که در حال حاضر، به علت توقف موترهای باربری حامل اموال تجارتی، تاجران هر دو طرف روزانه صدها هزار دالر ضرر میکنند.
او همچنین گفت که اگر بسته بودن این راهها هفتهها و ماهها دوام کند، بر بازارهای دو طرف بهویژه افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت.
در همین حال، شماری از بازرگانان افغانستان و پاکستان نیز میگویند که به دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور، روند تجارتشان متوقف شده و به آنان زیان وارد شده است.
شیرمحمد شیرزاد، تاجر افغان میوه تازه، سهشنبه ۱۴ اکتوبر به رادیو آزادی گفت:
«ضرر این جنگها و مسدود شدن راهها را مردم عام میبیند؛ به شمول دهقان و تاجر. همین حالا موترهای بارشده از میوه تجاران ما در دروازههای سرحدی متوقف شده است، برایشان اجازه ورود به آن طرف داده نمیشود، بخاطری که تمام دروازهها مسدود شدهاند. میوههای تازه ما یک بخش آن در حال خراب شدن است و بیشتر آن خراب شده است.»
او میگوید که در حال حاضر، فصل میوههای تازه در افغانستان بهویژه انگور، سیب و انار است، اما به دلیل بسته بودن مسیرها، خسارات هنگفتی را متحمل خواهند شد.
او همچنین ادعا کرد که پاکستان همهساله با رسیدن میوههای تازه افغانستان، به نوعی این مسیرها را مسدود میکند و این امر به آنان خسارات هنگفت مالی وارد میکند.
.راه از هر دو طرف مسدود است؛ اموال ما این طرف و آن طرف متوقف مانده است. برای مردم عام بسیار تکلیف است.یک تاجر در خیبر پختونخوا
یکی از باشندهگان و تاجران در خیبر پختونخوا که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که هرچند با مسئولان این ایالت در مورد باز شدن دروازهها گفتگو کردهاند، اما به آنها گفته شده است که دروازهها از سوی اردو بسته شده و صلاحیت باز کردن آن را ندارند:
«راه از هر دو طرف مسدود است؛ اموال ما این طرف و آن طرف متوقف مانده است. برای مردم عام بسیار تکلیف است و مسئولان میگویند که ما هیچ اختیار نداریم، مشکل از اردو است که هر دو طرف توسط اردو مسدود شده است.»
این در حالی است که بر اساس آمار غیررسمی، روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار لاری حامل اموال تجارتی از مسیر میان افغانستان و پاکستان رفتوآمد میکنند.
این شامل صادرات و واردات به افغانستان و پاکستان و همچنین آسیای میانه است.
تمام گذرگاههای میان افغانستان و پاکستان به شمول گذرگاههای تورخم و سپینبولدک–چمن به تاریخ ۱۱ اکتوبر پس از درگیریهای شدید در امتداد خط دیورند بسته شد.
در درگیری که چندین ساعت میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی دوام کرد، هر دو طرف مدعی تلفات سنگین به یکدیگر شدند.
بخش مطبوعات اردوی پاکستان به تاریخ ۱۲ اکتوبر تأیید کرد که ۲۳ سرباز این کشور در این درگیری کشته و ۲۹ تن دیگر زخمی شدهاند. از سوی دیگر، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این درگیری ۹ طالب کشته و حدود ۱۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
مجاهد که به تاریخ ۱۲ اکتوبر در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، این حملات را حملات انتقامجویانه خواند و افزود حملاتی را که آنها شروع کرده بودند به درخواست عربستان سعودی و قطر متوقف شد.
این درگیری پس از آن صورت گرفت که وزارت دفاع حکومت طالبان به تاریخ ۱۰ اکتوبر اعلام کرد که پاکستان ناوقت نهم اکتوبر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است.
در این مورد در اعلامیه این وزارت آمده است: «پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرد؛ در منطقه مرغه پکتیکا در نزدیکی خط دیورند یک بازار ملکی را بمباران کرد و قلمرو پایتخت کابل را نیز نقض کرد که این یک عمل بیسابقه، خشونتآمیز و شنیع در تاریخ افغانستان و پاکستان است.»
حکومت پاکستان رسماً در این مورد چیزی نگفته است، اما رسانههای پاکستانی گزارش دادند که این حملات هوایی توسط نیروی هوایی آن کشور به هدف کشتن تعدادی از رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان (TTP) انجام شده است.