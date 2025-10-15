ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیامی در شبکه ایکس، توییتر سابق نوشت، "صبح امروز بار دیگر نیروهای پاکستانی حملات خود را با سلاح‌های سبک و سنگین بر ولسوالی سپین‌بولدک ولایت کندهار آغاز کردند، که در نتیجه آن، بیش از ۱۲ تن از شهروندان ملکی شهید و بیش از ۱۰۰ تن زخمی شدند".

مجاهد افزوده که نیروهای طالبان سپس حملات متقابل انجام دادند.

اما دفتر روابط عامه اردوی پاکستان با نشر اعلامیه‌ای ادعای آغاز حملات امروزی از سوی نیروهای این کشور در سپین بولدک را رد کرد و مدعی شد که این حملات نخست از سوی نیروهای طالبان آغاز شد.

در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که طالبان افغان چهار ساحه را در سپین بولدک بلوچستان هدف قرار دادند که از سوی نیروهای پاکستانی عقب زده شد.

اردوی پاکستان ادعا کرده که در حملات متقابل نیروهای پاکستانی ۱۵ الی ۲۰ تن از نیروهای طالبان کشته شدند.

در این اعلامیه از تلفات نیروهای پاکستانی چیزی گفته نشده است.

اما اردوی پاکستان افزوده که طالبان افغان در حملات امروزی خود دروزه دوستی در سپین بولدک را نیز از بین برده اند.

اردوی پاکستان همچنان اظهارات حکومت طالبان در مورد تصرف پوسته‌ها و تجهیزات نیروهای این کشور در سپین بولدک را رد کرده است.

پیش از این، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و علی محمد حقمل، رئیس اطلاعات سپین بولدک گفتند که در پی حملات امروز چندین پوسته نظامی پاکستان تحت تصرف نیروهای طالبان درآمده و همچنان تجهیزات نظامی از جمله تانک های پاکستانی به دست نیروهای طالبان افتاده است.

او ویدیو های متعددی از این درگیری هم منتشر کرده است.

پیش از این، از درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی ناوقت ۱۴ اکتوبر، در منطقه مرزی کرم ایجنسی نیز گزارش شد.

اردوی پاکستان در اعلامیه خود به این درگیری نیز پرداخته و گفته است که طالبان افغان با نیروهای "فتنه الخوارج" تلاش کردند تا بر پوسته های پاکستان در کرم ایجنسی حمله کنند که این حمله هم با کشته شدن ۲۵ الی ۳۰ تن از آنها به عقب رانده شد.

"فتنه الخوارج" اصطلاحی است که مقام‌های پاکستانی برای طالبان پاکستانی TTP به کار می‌برند.

درگیرهای شدید مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی در ۱۱ اکتوبر پس از آن رخ داد که پاکستان حملات هوایی را در کابل و پکتیکا انجام داد.

درگیری ها میان دو طرف واکنش های را هم برانگیخته است.

در تازه ترین مورد، فرحان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، خواهان حل مسالمت آمیز تنشهای مرزی میان پاکستان و طالبان افغان شد و گفت: "ما به نگرانی وضعیت بین افغانستان و پاکستان را زیرنظر داریم."