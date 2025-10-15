سویدن خواستار آن است که کمیسیون اروپایی برنامه‌ای برای بازگرداندن شمار بیشتری از افرادی که در اروپا حق پناهندگی ندارند، به افغانستان تدوین کند.

اگر کسی به سویدن آمده و مرتکب جرم شده است، باید اخراج شود

در گزارشی که وب ‌سایت European Newsroom منتشر کرده، آمده است کهیوهان فورسل، وزیر مهاجرت سویدن، سه‌ شنبه ۱۴ اکتوبر در یک نشست اتحادیه اروپا با مطرح کردن این در خواست گفته است که: «آنها همه باید راه‌ حل‌ های پیدا کنند تا بازگرداندن اجباری مهاجران به اجرا در آید و اگر کسی به سویدن آمده و مرتکب جرم شده است، باید اخراج شود.»

در ادامه گزارش آمده که آقای فورسل ابراز امیدواری کرده است که به طور مثال با پروازهای چارتر مشترک اتحادیه اروپا، تعداد زیاد افغان ‌های که در اروپا حق پناهندگی ندارند، بازگردانده شوند.

به نقل از این وب سایت خبری در این نشست همچنین قوانین جدید اتحادیه اروپا درباره چگونگی اجرای بازگرداندن افرادی که حق اقامت ندارند، مورد بحث قرار گرفته و در مورد این‌ که آیا باید تصمیمات اخراج کشور های دیگر اتحادیه اروپا اجباری باشد یا اختیاری، اختلاف نظر وجود دارد.

همچنین وب ‌سایت Eunews همزمان، سه ‌شنبه ۱۴ اکتوبر، گزارش داده استکهگرهارد کارنر، وزیر داخله اتریشبر لزوم سخت‌ گیری بیشتر در برابر مهاجرت غیرقانونی تأکید کرده و خواستار بازگرداندن مهاجرانی شده که مرتکب جرایم جدی شده ‌اند، حتی اگر مقصد بازگشت آنها کشورهایی مانند افغانستان یا سوریه باشد.

به نقل از او آمده که «اکنون برای همه روشن است که اروپا باید در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی هرچه سخت‌ گیرتر شود و این به معنای اجرای بازگشت ‌های پیگیرانهٔ مجرمان و مهاجران غیرقانونی ، از جمله به کشورهایی مانند سوریه و افغانستان است. »

در ادامه آمده که او این سخنان را هنگام ورود به لوکزامبورگ برای نشست شورای امور داخلی بیان کرده است.

این در حالیست که یک هفته قبلوزارت داخله جرمنی تأیید کرده که یک هیئت این کشور با مقام‌ های طالبان در کابل گفت‌وگو کرده است.

الکساندر دوبرینتوزیر داخله جرمنیبه روزنامهٔ (بیلد) این کشور گفته که اخراج مهاجرانی که مجرم شناخته شده ‌اند باید به‌ صورت سیستماتیک انجام شود و به همین دلیل آنان اکنون مستقیماً در کابل صحبت می‌ کنند تا مجرمین و «تهدید های احتمالی آینده» به‌طور پایدار از میان برداشته شوند.

این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت، در چهار سال گذشته، ده‌ها افغان متهم به جرایم را با وساطت قطر در حداقل دو پرواز چارتر جداگانه به افغانستان فرستاده است.

همچنین نزدیک به یک ماه قبل برخی رسانه ‌ها در اتریش به نقل از وزارت داخله این کشور گزارش داده ‌اند که برای بازگرداندن افغان‌ های متهم به جرایم، هیئتی از طالبان به آن کشور سفر کرده و در شناسایی ۲۰ متهم افغان همکاری کرده است.

رادیو تلویزیون دولتی سوئیس نیز شش هفته قبل گزارش داد که چهار دیپلومات از حکومت طالبان اخیراً به ژنیو سفر کرده‌ اند تا افغان‌ های که به ارتکاب جرایم متهم شده شناسایی کنند که مقدمات بازگرداندن شان آغاز شود.

به نقل از گزارش اداره دولتی مهاجرت سوئیس، گفته که این اقدام "حساس اما ضروری" است.

سوئیس در سال ۲۰۲۴، پنج شهروند افغان را که طبق گفته اداره مهاجرت این کشور مجرم بوده و تهدیدی برای امنیت داخلی و خارجی محسوب می‌ شدند، به افغانستان باز گرداند.

اما پیش از این شماری از فعالان حقوق بشر با انتقاد از این عملکرد ها گفته اند که برخی کشور های اروپایی برای تنظیم برنامه مهاجرتی داخلی خود، با «ناقضان حقوق بشر» تعامل می کنند.

حکومت طالبان، اما همواره تاکید کرده که حقوق همه افغان ها را در چوکات شریعت اسلام تامین کرده است.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پیش از این با ابراز نگرانی از اخراج افغان ها از اروپا، خواستار توقف این روند شده افزوده که اخراج این مهاجران به افغانستان حتی اگر مجرم باشند، راه‌ حل مناسبی نیست.

گفتنی است که اتحادیه اروپا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، با افغانستان توافق بازگرداندن داشت، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان، به دلیل آنچه که نگرانی‌ های امنیتی و نقض حقوق بشر خوانده شده، این توافق متوقف شده بود.