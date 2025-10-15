دود غلیظ در آسمان کابل؛ مجاهد: تانکر تیل در کابل منفجر شد

قرار است احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، در نخستین سفرش به مسکو، خواستار تحویل بشار اسد، رئیس‌جمهور مخلوع سوریه شود.

خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از یک مقام حکومتی سوریه که نامش فاش نشده، گزارش داده است که الشرع در سفر چهارشنبه ۱۵ اکتوبر به مسکو از روسیه خواهد خواست که تمامی افرادی را که «مرتکب جنایات جنگی» شده‌اند و در روسیه حضور دارند، به ویژه بشار اسد را تحویل دهد.

بشار اسد پس از سرنگونی رژیمش در دسمبر گذشته به مسکو پناهنده شد.

خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، گزارش داده که الشرع طی یک سفر رسمی امروز به مسکو می‌رود و قرار است با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند.