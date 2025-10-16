برنامۀ جهانی غذا سازمان ملل متحد، دبیلوایچ‌او، هشدار داده است که افغانستان شامل شش کشوری جهان است که به‌دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه، در خطر گرسنگی شدید قرار گرفته‌اند.

این برنامه در گزارشی که روز چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، منتشر کرده، گفته است که حدود ۱۴ میلیون نفر در افغانستان، کانگو، سومالیا، سودان جنوبی، هائیتی و سودان تا پایان سال جاری میلادی تنها یک گام با قحطی فاصله دارند.

بر بنیاد این گزارش، نه‌ونیم میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبه‌رو هستند؛ رقمی که برنامه جهانی غذا از افزایش آن ابراز نگرانی کرده است، زیرا به گفته این سازمان تنها می‌تواند به ۸ درصد از اهداف خود برای پاسخ‌گویی به نیازهای بشری در زمستان پیش‌رو دست یابد.

برنامه جهانی غذا گفته است که ایالات متحده، به‌عنوان بزرگ‌ترین حامی مالی این سازمان، از زمان آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترمپ، کمک‌های خارجی خود را به‌شدت کاهش داده است.

تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در ٨ اپریل امسال گفت که واشنگتن کمک هایش با برنامه جهانی غذا (WFP) در یمن و افغانستان را به دلیل "نگرانی هایی مبنی بر اینکه این کمک مالی به نفع گروه های تروریستی مانند حوثی‌ها و طالبان است، بر اساس یک فرمان اجرايی، به حالت تعلیق درآورده است"