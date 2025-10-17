این اقدام به دنبال درگیریهای اخیر طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند صورت گرفته است.
تاجران افغانیکه اموالشان را از طریق بندر کراچی وارد افغانستان میکنند، به شدت نگران اند و میگویند مشکلات در مسایل سیاسی نباید به تجارت ربط داده شود.
احمد شاه یکی از تاجران افغان است. او میگوید تعدادی از کانتینرهای اموال تجاریاش را که از طریق بندر کراچی پاکستان به افغانستان وارد میکرد، اکنون توقف داده شده و روزانه زیان بزرگی از این ناحیه متحمل میشود.
پنج کانتینر من اکنون در بندر کراچی متوقف است.
او روز جمعه ۲۵ میزان به رادیو آزادی گفت که متوقف ماندن اموالاش در بندر کراچی او را به شدت نگران کرده و تاکید میکند که موضوعات سیاسی نباید با تجارت ربط داده شود: «پنج کانتینر من اکنون در بندر کراچی متوقف است، دیگر اموال من هم در راه رسیدن به بندر کراچی است، واردات من چای سبز، سیاه، تایر و بطری از طریق این بندر به افغانستان است، روزانه بالای هر کانتینر کرایه میآید، اضافه از پنج روز که در بندر کراچی توقف پیدا کند، بالای آن پول جریمه دیمریج (کرایه جای) میآید، موضوع سیاست از تجارت باید جدا باشد، بخاطریکه از این خاطر همه به مشکل مواجه هستند.»
ما میخواهیم که روی راههای بدیل کار شود.
رحیمالله مایار یکی دیگر از فابریکهداران که مواد خام و ماشینری را از طریق بندر کراچی وارد میکند نیز شکایت مشابهی داشته و تأکید میکند که برای حل این مشکل باید راههای بدیل جستوجو شود: «فعلاً از من تا ۱۲ کانتینر متوقف مانده است که بیشتر همین مواد خام و ماشینری است که اکثراً از طرف اروپا، هندوستان و ترکیه از راه همین بندر میآید، فعلاً همین یک بدبختی است ما میخواهیم که روی راههای بدیل کار شود.»
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که حکومت پاکستان رسماً اعلام کرده که انتقال تمامی محمولههای تجاری ترانزیتی افغانستان از طریق بندر کراچی را متوقف کردهاست.
اداره فدرال مالیات پاکستان (افبیآر) در اعلامیهای که از سوی برخی رسانههای پاکستانی نشر شده، گفته که تمام مجوزهای ورود و خروج برای محمولههای تجاری ترانزیتی افغانستان لغو و ترخیص شده و تصفیه اموال در هر دو بندر کراچی و قاسم تا اطلاع ثانی متوقف شدهاست.
بر اساس این اعلامیه، انتقال این محمولهها تا زمان آغاز دوبارۀ فعالیتهای تجاری در گمرکهای مرزی متوقف خواهد بود.
برخی رسانههای پاکستانی از جمله «جیو نیوز» و «اکسپرس تریبیون» گزارش دادهاند که این تصمیم به دنبال درگیریهای اخیر بین طالبان و نظامیان پاکستانی و و نشست امنیتی مسئولان گمرک در کراچی اتخاذ شدهاست.
«اکسپرس تریبیون» به نقل از جنید مکدا، رئیس اتاق تجارت مشترک پاکستان-افغانستان نوشته که در حال حاضر ۲۹۱ کانتینر حامل کالاهای ترانزیتی افغانستان در بندر کراچی و بندر قاسم گیر مانده است.
اتاق مشترک تجارت افغانستان-پاکستان نیز با تأیید این تصمیم اداره عواید فدرال پاکستان میگوید که توقف کانتینرها و محمولههای تجاری ترانزیتی افغانستان در بندر کراچی، برای تجار افغان بسیار زیانبار است.
نقیبالله صافی رئیس اجرایی این اتاق در مورد به رادیو آزادی گفت: «این نخستین بار است که چنین کاری صورت میگیرد و این کار زیان زیادی را به تاجران افغان وارد میکند و ما از پاکستان میخواهیم که این اموال را اجازه بدهد که تا تورخم، غلام خان و چمن برسند و زمانیکه بنادر باز شد، به افغانستان انتقال پیدا کند.»
این اقدام حکومت پاکستان در بحبوحه افزایش تنشها و درگیریهای مرزی میان طالبان و پاکستان، در امتداد خط دیورند گرفته میشود.
در پی این درگیریها که در آخرین تحول با اعلام آتش بس ۴۸ ساعته متوقف است، گذرگاههای تورخم، سپین بولدک-چمن، غلام خان، خرلاچی و انگور اده بین افغانستان و پاکستان نیز از چندین روز به اینسو مسدود شده که نگرانی مسئولان اتاقهای تجارت و تاجران دو طرف را در پی داشته است.
پیش از این نیز تجارت میان پاکستان و افغانستان به خصوص در بخش صادرات و واردات بارها با مشکلات متعددی روبهرو بودهاست.
تاجران افغان همواره شکایت کردهاند که به دلیل مسدود شدن گذرگاههای مختلف به خصوص گذرگاه تورخم به بهانههای مختلف از سوی حکومت پاکستان، خسارات هنگفتی را متحمل شده و اموالشان فاسد شدهاند.
پیش از این اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان گفته است که حجم تجارت با پاکستان تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.