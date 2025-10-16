خبر ها
هشدار تازه نخستوزیر پاکستان به افغانستان و اعلام حمایت دولت هند
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هشدار داده است که اگر طالبان خواهان حل بحران هستند، باید طی ۴۸ ساعت خواستههای اسلامآباد را بپذیرند.
شهباز شریف امروز در سخنرانی خود در نشست کابینه گفت که برای برقراری آتشبس دائمی، اکنون "توپ در زمین افغانستان است".
او تأکید کرد که طالبان پاکستانی باید نابود شوند و نباید اجازه یابند از خاک افغانستان برای فعالیتهای خود استفاده کنند.
اظهارات شریف در حالی مطرح میشود که افغانستان و پاکستان شب گذشته به توافق ۴۸ ساعته برای آتشبس دست یافتند.
در همین حال، یک روز پس از اعلام آتشبس در درگیریهای خونین میان افغانستان و پاکستان، دهلی نو حمایت خود را از کابل اعلام کرد و پاکستان را به میزبانی از گروههای تروریستی متهم کرد.
رندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، امروز در واکنش به درگیریهای اخیر میان دو کشور گفت که هند وضعیت جاری را از نزدیک دنبال میکند.
به گزارش شبکه خبری «نیوز ۱۸»، آقای جیسوال گفته است که "پاکستان میزبان گروههای تروریستی است و از فعالیتهای تروریستی حمایت میکند".
او افزود که پاکستان "همواره تلاش کرده شکستهای داخلی خود را به گردن همسایگان بیندازد".
تا کنون حکومت طالبان در مورد اظهارات مقامات پاکستانی و هندی واکنشی نشان نداده است.
مقام طالبان: شمار کشته شدههای حملات پاکستان در اسپین بولدک به ۴۰ تن افزایش یافت
کریم الله زبیر، رئیس صحت عامۀ ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار گفته است که شمار کشته شدههای حملات پاکستان در این ولسوالی به ۴۰ تن افزایش یافته است.
زبیر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این حملات ۱۷۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
اسپین بولدک به روز چهارشنبه صحنه حملات پاکستان بود.
پیش از آمار تازۀ تلفات، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز اعلام کرد که پس از ۱۰ اکتبر، در درگیریها میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان دستکم ۱۸ نفر کشته و بیش از ۳۶۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
یوناما در اعلامیهای گفت که در ولسوالی اسپین بولدک دستکم ۱۷ غیرنظامی کشته و ۳۴۶ تن دیگر زخمی شدهاند.
یوناما همچنین کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر را در مناطق مرزی ولایات پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند تأیید کرده است.
اسرائیل: گذرگاه رفح تنها برای رفتوآمد افراد باز است
اسرائیل اعلام کرده است که تاریخ بازگشایی دروازه رفح در مرز مصر و غزه بعدا اعلام خواهد شد و در حال حاضر این گذرگاه تنها برای رفتوآمد مردم باز میشود.
اداره نظامی اسرائیل که امور غیرنظامیان در مناطق فلسطینی را زیر نظر دارد، امروز در بیانیهای گفت پس از آنکه اسرائیل و مصر آمادگیهای لازم را برای بازگشایی رفح تکمیل کنند، این گذرگاه فقط برای عبور و مرور افراد باز خواهد شد.
در این بیانیه تأکید شده که اجازه انتقال کمکهای بشردوستانه از طریق رفح داده نخواهد شد، زیرا در هیچ مرحلهای توافقی در این زمینه صورت نگرفته است.
اسرائیل افزوده که کمکهای بشردوستانه از مسیرهای دیگر به نوار غزه ارسال خواهد شد.
گذرگاه رفح مهمترین مسیر استراتژیک ورود به غزه برای جامعه بینالمللی محسوب میشود و نهادهای خیریه جهانی امیدوارند که از این مسیر بتوانند کمکهای بشردوستانه را به ساکنان غزه که در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل آسیب دیدهاند، برسانند.
طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضر عام اعدام کرد
طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضر عام اعدام کرده است.
ستره محکمه طالبان امروز در بیانیهای اعلام کرد که این فرد به اتهام ارتکاب دو قتل به اعدام محکوم شده بود و در استدیوم مرکزی قلعه نو، در حضور هزاران نفر، یکی از بستگان مقتول او را سه بار با شلیک گلوله هدف قرار داد.
در بیانیه ستره محکمه آمده است که این فرد به دلیل قتل یک مرد و همسرش «قصاص» شده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، این یازدهمین مورد اعدام در محضر عام در افغانستان است.
در ماه اپریل سال جاری میلادی، گروهی از کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند که اعدامها و تمامی مجازاتهای بدنی را در افغانستان متوقف کنند.
یوناما: دستکم ۱۸ کشته و بیش از ۳۶۰ زخمی در درگیریهای اخیر افغانستان و پاکستان ثبت شده
هیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که از تاریخ ۱۰ اکتبر تاکنون، در درگیریهای نظامی میان پاکستان و افغانستان دستکم ۱۸ نفر کشته و بیش از ۳۶۰ نفر زخمی شدهاند.
یوناما در اعلامیهای که امروز به رسانهها فرستاده گفته است در این درگیریها تلفات از غیر نظامیان شامل زنان و کودکان نیز گزارش شده است.
بر اساس این اعلامیه، در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار دستکم ۱۷ غیرنظامی کشته و ۳۴۶ تن دیگر زخمی شدهاند که این، بالاترین آمار تلفات غیرنظامیان در جانب افغانستان است.
یوناما همچنین کشته شدن یک غیرنظامی و زخمی شدن ۱۵ تن دیگر را در مناطق مرزی ولایات پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند تأیید کرده است.
هیئت ماموریت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از آتشبس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده و در عین حال خواستار تأمین امنیت غیرنظامیان شده است.
این نهاد از هر دو طرف خواسته است که برای حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از تلفات بیشتر، به درگیریها برای همیشه پایان دهند
پناهجوی افغان متهم به حمله با چاقو به کودکان در جرمنی امروز در محکمه حاضر میشود
قرار است امروز یک پناهجوی افغان که در جرمنی، به دلیل حمله با چاقو به چند کودک خردسال درمحکمه حاضر شود.
این حمله سبب افزایش واکنشها و حساسیتها در نسبت به پناهجویان در جرمنی شد.
حادثه در ۲۲ جنوری در یکی از شهرکهای ایالت بایرن رخ داد؛ زمانی که متهم در یک پارک و در حضور دو معلم، با چاقو به پنج کودک یک کودکستان حمله کرد.
نیروهای پولیس او را در همان محل بازداشت کردند.
طبق قوانین جرمنی هویت کامل این مرد ۲۸ ساله فاش نشده و تنها او با نام انعامالله یاد شده است.
گزارشها حاکی است که وی سابقه طولانی بیماری روانی دارد و ارزیابی داکتران نشان میدهد که به دلیل وضعیت روانیاش از نظر حقوقی نمیتوان او را مسئول جنایی دانست.
وولکر تورک از آتشبس میان افغانستان و پاکستان استقبال کرد
وولکر تورک کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل از برقراری آتشبس در درگیریهای خونین میان افغانستان و پاکستان استقبال کرده است.
بر اساس گزارشها، تا اکنون دو طرف به آتشبس اعلام شده شب گذشته پایبند مانده اند.
آقای تورک از طرفهای درگیر خواسته است تا از آسیب رساندن به غیرنظامیان خودداری کنند و به تداوم آتشبس پایبند بمانند.
روز چهارشنبه همزمان با اعلام آتشبس صدای چندین انفجار در کابل شنیده شد اما مقامات حکومت طالبان مسئولیت آن را به پاکستان نسبت ندادند.
در همین حال، وزارت خارجه چین اعلام کرده است که پکن آماده است در بازسازی روابط میان کابل و اسلامآباد نقش مثبتی ایفا کند.
براساس گزارشها درگیری میان دو کشور زمانی آغاز شد، طیارههای بیپیلوت پاکستانی به کابل و ولایت پکتیکا حمله کردند. پس از آن، نیروهای طالبان مواضع اردوی پاکستان را در امتداد خط دیورند هدف قرار دادند.
یونیسف: بیش از ۲۱۲ هزار کودک در شرق افغانستان در خطر بیماریهای کشنده قرار دارند
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز پنجشنبه، ۱۶ اکتوبر، هشدار داد که پس از زلزلهٔ نیرومند در شرق افغانستان، بیش از ۲۱۲ هزار کودک در معرض خطر جدی ابتلا به بیماریهای کشنده قرار دارند.
یونیسف گفته است که به دلیل آسیب گسترده به منابع آب، سیستم حفظالصحه و تأسیسات صحی در این مناطق، جان هزاران کودک در خطر قرار گرفته است.
در گزارشی که به نقل از یونیسف در وبسایت «ریلیفوب» منتشر شده، آمده است که در زلزلهٔ ششاعشاریهیک درجهٔ ریشتری در شرق افغانستان، ۱۳۲ منبع آب تخریب شده و بسیاری از خانوادهها به آب پاک و امکانات شستوشوی دست دسترسی ندارند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از بازماندگان هنوز به مواد اولیهٔ حفظالصحه مانند صابون دسترسی ندارند و شرایط برای گسترش بیماریهای ساری فراهم است، مراکز صحی از افزایش موارد بیماریهای جلدی، کمآبی بدن و اسهالات حاد گزارش دادهاند.
یونیسف تأکید کرده است که برای جلوگیری از بروز یک وضعیت اضطراری صحی در مناطق آسیبدیده، اقدامات فوری و هماهنگ مورد نیاز است.
این نهاد افزوده که تاکنون تنها نیمی از ۲۲ میلیون دالر درخواستیاش را دریافت کرده و از تمویلکنندگان بینالمللی خواسته است تا بودجهٔ لازم را برای رسیدگی به این وضعیت فراهم سازند.
هشدار ترمپ به حماس؛ عدم پایبندی به توافق صلح ممکن است عملیات نظامی را از سر گیرد
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا، میگوید اگر گروه حماس به توافق آتشبس با اسرائیل پایبند نباشد، واشنگتن اجازهٔ از سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهد کرد.
حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
ترمپ روز چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، در گفتوگو با شبکهٔ تلویزیونی CNN گفت: «به محض اینکه من بگویم، نیروهای اسرائیلی میتوانند جنگ را از سر گیرند.»
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که اسرائیل، حماس را به عدم پایبندی به توافق آتشبس متهم کرده است. براساس این توافق، حماس باید تمامی گروگانهای باقیمانده (چه زنده و چه کشتهشده) را به اسرائیل تحویل دهد.
حماس تا صبح چهارشنبه، تمامی ۲۰ گروگان زندهٔ اسرائیلی را آزاد کرد، اما تنها اجساد هفت نفر از ۲۸ گروگان را تحویل داده است.
حماس گفته است که یافتن و بازیابی اجساد باقیماندهٔ گروگانهای اسرائیلی، به تلاش فراوان و تجهیزات ویژه نیاز دارد.
در عین حال، اسرائیل به سازمان ملل متحد اطلاع داده است که به همین دلیل، بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود کمکهای بشردوستانه به غزه با تأخیر روبهرو خواهد شد.
برنامهٔ جهانی غذا: افغانستان در جمع شش کشور در خطر گرسنگی شدید
برنامۀ جهانی غذا سازمان ملل متحد، دبیلوایچاو، هشدار داده است که افغانستان شامل شش کشوری جهان است که بهدلیل کاهش کمکهای بشردوستانه، در خطر گرسنگی شدید قرار گرفتهاند.
این برنامه در گزارشی که روز چهارشنبه، ۱۵ اکتوبر، منتشر کرده، گفته است که حدود ۱۴ میلیون نفر در افغانستان، کانگو، سومالیا، سودان جنوبی، هائیتی و سودان تا پایان سال جاری میلادی تنها یک گام با قحطی فاصله دارند.
بر بنیاد این گزارش، نهونیم میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبهرو هستند؛ رقمی که برنامه جهانی غذا از افزایش آن ابراز نگرانی کرده است، زیرا به گفته این سازمان تنها میتواند به ۸ درصد از اهداف خود برای پاسخگویی به نیازهای بشری در زمستان پیشرو دست یابد.
برنامه جهانی غذا گفته است که ایالات متحده، بهعنوان بزرگترین حامی مالی این سازمان، از زمان آغاز ریاستجمهوری دونالد ترمپ، کمکهای خارجی خود را بهشدت کاهش داده است.
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در ٨ اپریل امسال گفت که واشنگتن کمک هایش با برنامه جهانی غذا (WFP) در یمن و افغانستان را به دلیل "نگرانی هایی مبنی بر اینکه این کمک مالی به نفع گروه های تروریستی مانند حوثیها و طالبان است، بر اساس یک فرمان اجرايی، به حالت تعلیق درآورده است"