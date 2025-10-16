طالبان در ولایت بادغیس یک فرد را در محضر عام اعدام کرده است.

ستره محکمه طالبان امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این فرد به اتهام ارتکاب دو قتل به اعدام محکوم شده بود و در استدیوم مرکزی قلعه نو، در حضور هزاران نفر، یکی از بستگان مقتول او را سه بار با شلیک گلوله هدف قرار داد.

در بیانیه ستره محکمه آمده است که این فرد به دلیل قتل یک مرد و همسرش «قصاص» شده است.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، این یازدهمین مورد اعدام در محضر عام در افغانستان است.

در ماه اپریل سال جاری میلادی، گروهی از کارشناسان سازمان ملل از طالبان خواستند که اعدام‌ها و تمامی مجازات‌های بدنی را در افغانستان متوقف کنند.