هند قهرمان جام جهانی کریکت بیست آوره شد

در بازی نهایی جام جهانی کریکت بیست آوره بین هند و نیوزلند که روز یک‌شنبه در ورزشگاه نارندرا مودی در احمدآباد هند برگزار شد، هند با از دست دادن پنج ویکت، ۲۵۵ دوش به دست آورد، در حالی که تیم نیوزلند در ۲۰ آور تنها ۱۵۹ دوش به دست آورد و بازی را با اختلاف ۹۶ دوش به هند واگذار کرد.

بیست تیم از جمله افغانستان، در جام جهانی کریکت بیست آوره که به میزبانی هند و سریلانکا برگزار شد، شرکت کردند.

مسابقات این جام از ۷ فبروری آغاز شد و روز یک‌شنبه به پایان رسید.