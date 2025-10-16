یک باشنده‌ منطقه تایمنی شهر کابل می‌گوید که حملات‌ هوایی ناوقت روز چهارشنبه‌ پاکستان او را به‌ شدت ترسانده و سبب تلفات به‌ همسایه‌گانش شده‌ است.

او که به‌ دلیل حساسیت موضوع نخواست نام‌اش را در گزارش ذکر کنیم، به‌ رادیو آزادی گفت:

ما در سرک سوم تایمنی زنده‌گی می‌کنیم، اما انفجار در سرک چهارم و پنجم صورت گرفت، یک مدرسه را در سرک دوم هم هدف قرار داده‌ است. وقتی‌ که همه مردم صدای انفجار را شنیدند، خانه‌های‌ شان را ترک کردند و حالا بسیاری خانه‌ها در تایمنی خالی است.

مردم رفته‌ اند، بسیار ترس وجود دارد. تعداد افراد کشته و زخمی هم بسیار زیاد بود. نصف یک بلاک را مکمل تخریب کرده و در کنار آن به مدرسه هم برخورد کرده بود. به‌ خاطری‌ که طرف‌های عصر بود و تعداد هم زیاد بود، مدرسه دخترانه بود، در کنار مکتب مصباح قرار داشت. برادران من رفته بودند، گفتند که تعداد زخمی و کشته‌ها زیاد بود. طرف شام راه بلکل مسدود بود، اما صبح دوباره باز شد.

این زن می‌گوید که اکنون مردم در منطقه‌اش بسیار ترسیده‌ اند و مثل همیشه ازدحام نیست.

شفاخانه‌ ایمرجنسی گفته است که در انفجارهای‌ کابل که حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر روز چهارشنبه‌ «۱۵ اکتوبر» رخ داد، پنج نفر کشته و ۳۵ نفر زخمی شدند.

در خبرنامه‌ این شفاخانه آمده است که وضعیت ۱۰ تن از زخمیان این رویداد وخیم است و هنوز آمار دقیق کشته و زخمیان مشخص نشده‌ است.

اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت‌ طالبان و خالد زدران سخنگوی قوماندانی امنیه‌ کابل پس از انفجارها در صفحات اکس (تویتر سابق)‌شان نوشتند که یک تانکر تیل آتش گرفته است.

ذبیح‌الله مجاهد، خالد زدران و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت‌ داخله حکومت طالبان روز پنج‌شنبه ۱۶ اکتوبر به‌ سؤالات رادیو آزادی در مورد آمار دقیق تلفات حملات‌ هوایی پاکستان پاسخ ندادند.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولسوالی سپین‌ بولدک ولایت‌ کندهار می‌گویند که تا ظهر امروز پنج‌شنبه (۱۶ اکتوبر) باز درگیری رخ نداده، اما آنان می‌گویند که درگیری‌های چهار روز گذشته در کنار آسیب‌رساندن به مردم ملکی، سبب تلفات نیز شده است.

بسیاری افراد زیر خاک مانده‌ اند. تا شب گذشته که مردم را به‌ شفاخانه آوردند و نام‌های‌ شان را نصب کردند، ۴۸۰ کشته و زخمی بود. بعد از آن خبر ندارم.

غفار کاکر، باشنده‌ ولسوالی سپین‌ بولدک، به‌ رادیو آزادی گفت:

خیلی‌ها توسط طیاره‌ها هدف قرار گرفتند، اما از ساعت ۷ شام دیروز در بولدک یک مرمی هم فایر نشده است. اکثر مردم که خانه‌های‌ خود را ترک کرده بودند، دوباره در حال برگشت‌ اند.

تلفات‌ غیر‌نظامیان در این رویدادها واکنش‌های زیادی را برانگیخته است.

دفتر هیئت‌ معاونت سازمان‌ ملل‌ متحد در افغانستان (یوناما) به‌ تاریخ ۱۶ اکتوبر با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود گفته است که از ۱۰ اکتوبر به‌ این‌ طرف گزارش‌های معتبری از تلفات‌ غیر‌نظامیان، به‌ شمول زنان و کودکان، در دو طرف به‌ دلیل درگیری میان نیروهای پاکستانی و طالبان دریافت کرده‌ است.

یوناما از آتش‌بس اعلام‌شده میان طالبان و حکومت پاکستان استقبال کرده و از هر دو طرف خواسته که جنگ‌ جاری را متوقف کرده و به‌ تأمین امنیت جان غیر‌نظامیان توجه کنند.

یوناما گفته است که هنوز آمار دقیق تلفات را ارزیابی می‌کند، هرچند به‌ گفته‌ یوناما، گزارش‌های کنونی حاکی از کشته‌شدن دست‌کم ۱۷ غیر‌نظامی و زخمی‌شدن ۳۴۶ غیر‌نظامی در سپین‌ بولدک است.

یوناما از تاریخ ۱۰ اکتوبر تاکنون دست‌کم کشته‌شدن یک تن و زخمی‌شدن ۱۵ تن در درگیری‌های مرزی در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، کنر و هلمند را مستند کرده‌ است.

در این حال کریم الله زبیر آغا، رئیس صحت عامه طالبان در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار روز پنجشنبه به اسوشیتدپرس گفت که درگیری ها در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان قبل از آتش بس، ۴۰غیرنظامی را کشته و ۱۷۰تن دیگر را زخمی کرده است.

این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که اکنون دو طرف اعلام آتش‌بس کرده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و وزارت خارجه‌ پاکستان گفته‌اند که این آتش‌بس عصر روز چهارشنبه نافذ شده‌ است.

مجاهد گفته است که این آتش‌بس تا انجام حمله از جانب مقابل ادامه خواهد داشت، اما وزارت خارجه‌ پاکستان اعلام کرده که این آتش‌بس تنها ۴۸ ساعت ادامه خواهد داشت.

شورای حقوق‌ بشر سازمان‌ ملل‌ متحد روز چهارشنبه در صفحه‌ اکس (تویتر سابق) خود به‌ نقل از ولکر ترک، کمیشنر این شورا، نوشته است که او از وضعیت پیش‌آمده عمیقاً نگران است و تأکید کرده که در درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی به‌ غیر‌نظامیان آسیب جدی رسیده است.

او از هر دو طرف خواسته که فوراً به‌ این خشونت‌ها پایان دهند و مسئولیت خود را برای حفاظت از جان غیر‌نظامیان ادا کنند.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در امور حقوق‌ بشر در افغانستان نیز به‌ تاریخ ۱۵ اکتوبر در صفحه‌ اکس خود نوشته که گزارش‌ها درباره‌ تلفات و بی‌جاشدن شمار زیادی از غیر‌نظامیان در نتیجه‌ درگیری‌های مسلحانه‌ میان افغانستان و پاکستان او را به‌ شدت نگران کرده و خواستار توقف این درگیری شده‌ است.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، این درگیری را تجاوز پاکستان بر خاک افغانستان خوانده و گفته است که پاکستان با عواقب «سیاست‌های غیر‌منطقی و غیر‌عقلانی» خود روبه‌رو است و با حمله به مردم افغانستان نمی‌تواند از نتایج آن رهایی یابد.

کرزی تأکید کرده که بهترین کار برای پاکستان این است که جلو تجاوز را بگیرد و با بازنگری سیاست‌های زیان‌بار خود، روابط دوستانه را با افغانستان بر اساس اصول حسن‌ همجواری و موازین بین‌المللی حفظ کند.

قابل‌ ذکر است که به‌ دلیل این درگیری‌ها، پاکستان برای پنجمین روز تمام مسیرهای ترانزیتی خود با افغانستان را به‌ روی هر نوع رفت‌وآمد مسدود کرده‌ است.