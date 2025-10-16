در اعلامیه‌ای نشر شده از سوی این شفاخانه آمده که ۴۰ نفر از جمله ۵ کشته به این مرکز جراحی ایمرجنسی آورده شدند که وضعیت ده تن آنان وخیم است و آمار کشته‌ها و زخمی ‌ها هنوز نهایی نیست.

همچنان الساندرو پیریزی، مدیر عملیات سازمان ایمرجنسی در افغانستان می‌گوید که در پی دو انفجار در منطقه تایمنی شهر کابل در ۸ کیلومتری شفاخانه جراحی ایمرجنسی در کابل، آنان مجبور شده اند طرح اضطراری برای مدیریت تلفات جمعی را به اجرا در آورند.

او در بخش از صحبت های اش که در صفحه فیسبوک این شفاخانه منتشر شده می گوید:

متأسفانه زنان و کودکان شامل زخمی‌ها اند

«متأسفانه زنان و کودکان شامل زخمی‌ها اند و نوع صدماتی که ما مشاهده کرده ‌ایم شامل جراحات ناشی از انفجار، سوختگی و ضربه ‌های سخت است. حداقل یک سال است که چنین ازدحام بیماران را در افغانستان مشاهده نکرده بودیم.»

گزارش‌ شده که پاکستان بار دیگر حملات هوایی را بر اهدافی در کابل، پایتخت افغانستان انجام داده است.

خبرگزاری فرانس پرس به نقل از منبع امنیتی پاکستان گزارش داده که آن کشور به روز چهارشنبه «حملات دقیق» را در کابل اجرا کرد.

همچنان طلوع نیوز با نشر ویدیویی که لحظات پس از یک انفجار و برخی اجساد، زخمی ها و یک ساختمان چند طبقه‌ای نسبتا تخریب شده را نشان می‌دهد، به نقل از منابع خود گزارش داده که پاکستان حملات هوایی به بخش‌ های از کابل انجام داده که در نتیجه آن تعدادی از غیر نظامیان کشته و زخمی شده ‌اند، اما تعداد دقیق آنها هنوز مشخص نیست.

شماری از کاربران شبکه های اجتماعی گفته اند که این ساختمان در منطقه‌ای تایمنی شهر کابل هدف قرار گرفته است.

این در حالی است که چهارشنبه ۱۵ اکتوبر دود غلیظی در کابل، پایتخت افغانستان به هوا بلند شد.

خبرگزاری دی‌پی‌ای جرمنی به نقل از منابع استخبارات پاکستان گزارش داده است که این دود ناشی از حملۀ پهپاد از سوی اسلام آباد بوده است.

اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد که این دود به دلیل آتش‌سوزی در یک تانکر نفت بوده است.

در این حال شماری از باشندگان شهر کابل می‌گویند که حوالی ساعت سه و نیم پس از ظهر چهارشنبه ۱۵ اکتوبر صدای انفجارهای را شنیده و پرواز جیت های جنگی در آسمان کابل را شاهد بوده اند.

یکی از آنان ساکن منطقه خیرخانه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت که این اتفاقات باعث نگرانی آنان شده است.

چهار صدای انفجار دلخراش شنیده شد، برق قطع شد و تا فعلا هم قطع است همه واقعا وارخطا شدند

«حوالی ساعت سه و نیم امروز چهار صدای انفجار دلخراش شنیده شد، برق قطع شد و تا فعلا هم قطع است همه واقعا وارخطا شدند طفل ها، خانم ها و بزرگان همه بسیار ترسیده بودند تا حدود یک و نیم ساعت که دیگر صدای طیاره هم شنیده نشد و انفجار دیگر هم رخ نداد ،دو انفجار آن از منطقه لب جر نزدیک خیرخانه شنیده شد و دوتای دیگر آن هم گفته می شود در سرک پنجم تایمنی رخ داده است.»

سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می گوید که بر اساس گزارش ها پاکستان حملات هوایی را در کابل و کندهار انجام داده که به گفته او مناطق رهایشی را هدف قرار داده و باعث تلفات در میان غیر نظامیان شده است.

نصیر احمد فایق با محکوم کردن این حملات ناوقت چهارشنبه ۱۵ اکتوبر در صفحه ایکس نوشته که این اقدامات نقض آشکار حقوق بین‌ الملل و تمامیت ارضی افغانستان است و افزوده که در صورت ادامه این حملات افغانستان به‌ گونه رسمی شکایت ‌نامه‌‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد.

طلوع نیوز همچنان به نقل از مقام‌ های محلی طالبان در ولسوالی سپین‌ بولدک ولایت کندهار گزارش داده که حوالی ساعت چهار پس از ظهر چهارشنبه ۱۵ اکتوبر، پاکستان حمله ‌ای را بر کمیساریای سپین‌ بولدک آغاز کرد که با پاسخ نیروهای امنیتی طالبان روبه‌رو شد.ه است

این در حالی است که حکومت طالبان مدعی شده که در حملات پاکستان صبح چهارشنبه ۱۵ اکتوبر در سپین‌ بولدک، حداقل ۱۲ غیرنظامی کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شده ‌اند و نیروهای طالبان پس از آن حملات متقابل انجام دادند.

چند ساعت پس از حملات پاکستان بر ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار، آتش بس میان حکومت طالبان و پاکستان اعلام شد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان و وزارت خارجۀ پاکستان اعلام کردند که سر از ساعت ۵:۳۰ عصر چهارشنبه ۲۳ میزان آتش‌ بس میان دو طرف برقرار شد.

مجاهد افزوده که این آتش بس تا زمان که از طرف مقابل حمله ای صورت نگیرد برقرار خواهد بود؛اما وزارت خارجۀ پاکستان گفته است که آتش ‌بس ۴۸ ساعت نافذ خواهد بود.

درگیری مرزی میان دو طرف پس از آن آغاز شد که پاکستان اخیراً حملات هوایی را در کابل و شرق افغانستان اجرا کرد، پاکستان گفته است که هدفش رهبران تحریک طالبان پاکستان بوده است.

هئیت معاونت سازمان ملل متحد (یونوما) اعلام کرده که در نتیجه درگیری ‌های مرزی اخیر میان طالبان و اردوی پاکستان، شمار زیادی غیرنظامی کشته و زخمی شده ‌اند.

(یونوما) چهارشنبه ۱۵ اکتوبر در اعلامیه ای در فیسبوک خود نوشته که هنوز در پی مشخص ساختن آمار تلفات ملکی است و از دو طرف خواسته تا فوراً برای حفاظت از مردم به درگیری‌ ها پایان دهند.