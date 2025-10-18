دونالد ترمپ: جنگ افغانستان و پاکستان به راحتی قابل حل است

دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا میگوید در صورت لزوم میتواند بهراحتی جنگ میان افغانستان و پاکستان را حل کند.
آقای ترمپ که ناوقت شب جمعه در قصر سفید با خبرنگارانصحبت میکرد، جزئیاتی در مورد چگونگی و زمان حل این جنگ ارائه نکرد، اما افزود:
من از حل درگیریها خوشم میآید. میدانید چرا؟ چون میخواهم جلو کشتار مردم را بگیرم و من زندگی میلیونها نفر را نجات دادهام. و فکر میکنم که ما در این جنگ پیروز خواهیم شد.دونالد ترمپ
«میدانم که پاکستان به افغانستان حمله کرده یا درگیر جنگ با افغانستان است. اگر لازم باشد این مشکل را حل کنم، برای من حل آن آسان است. در عین حال، من باید ایالات متحده را نیز اداره کنم. اما من از حل درگیریها خوشم میآید. میدانید چرا؟ چون میخواهم جلو کشتار مردم را بگیرم و من زندگی میلیونها نفر را نجات دادهام. و فکر میکنم که ما در این جنگ پیروز خواهیم شد.»
رئیسجمهور ترمپ پیش از این، در جریان سفرش به شرق میانه نیز در مورد درگیریهای میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان اظهار نظر کرده و گفته بود که این مناقشه را نیز حل خواهد کرد.
رئیسجمهور امریکا در حالی وعده حل تنش میان افغانستان و پاکستان را داده است که اردوی پاکستان پس از پایان آتشبس ۴۸ ساعته، حملات هوایی را در ولایت پکتیکا انجام داده است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام شفاخانه ولایتی در پکتیکا گزارش داد که در حملات پاکستان حداقل ۱۰ غیرنظامی کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدهاند. این مقام که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش فاش نشود، گفت که دو کودک در میان کشتهشدگان هستند.
کریکت بورد افغانستان اعلام کرد که در میان قربانیان، سه بازیکن کرکت نیز شاملاند که واکنش گسترده ورزشکاران و فعالان را برانگیخته است.
در پی این حملات که ناوقت شب جمعه در ارگون پکتیکا رخ داد، جنگجویان طالبان بار دیگر از حملات تلافیجویانه بر اهداف پاکستانی در منطقه خبر دادهاند.
بر اساس گزارشها، نیروهای طالبان از خط دیورند عبور کرده و پوستههای نظامی پاکستان را هدف قرار دادهاند.
ویدیوهایی از این حملات طالبان در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود که رادیو آزادی نمیتواند صحت آن را تأیید کند، اما طالبان ادعا دارند که این حملات را به تلافی حملات پکتیکا انجام داده و تلفات سنگینی به نیروهای پاکستانی وارد کردهاند.
پاکستان در حالی بار دیگر حملات خود بر خاک افغانستان را آغاز کرده است که روز جمعه دستکم ۲۰ سرباز پاکستانی در حملات طالبان پاکستانی در میرعلی کشته یا زخمی شدهاند.
حملات پاکستان در پکتیکا، گزارشهایی را که ادعا داشتند طالبان و طرف پاکستانی بر سر تمدید آتشبس به توافق رسیدهاند، نادرست ثابت کرد.
مقامات طالبان و طرف پاکستانی پیش از این، با میانجیگری قطر تمایل خود را برای گفتوگو بهمنظور کاهش تنشها و تمدید آتشبس نشان داده بودند.
هنوز مشخص نیست که پس از این تحولات، دو طرف بار دیگر پای میز مذاکره خواهند نشست یا نه، اما پیشتر گزارش شده بود که وزیر دفاع پاکستان و قومندان اردوی این کشور برای مذاکرات به دوحه خواهند رفت.
از طرف افغانستان، ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات عازم نشست دوحه بودند.
روز گذشته، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا نیز گفته است که در گفتوگو با وزیر خارجه پاکستان، اسحاق دار تمامی اقدامات تروریستی را بهصراحت محکوم کرده است.
خانم کالاس روز جمعه با اسحاق دار تماس تلفونی گرفته بود. او در بیانیه خود افزوده است:
«درگیری با افغانستان جان مردم را در هر دو طرف میگیرد و منطقه را به سوی بیثباتی تازهای سوق میدهد. مهم است که آتشبس تمدید شود و همه طرفها از خشونت خودداری کنند.»