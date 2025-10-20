در میانه تنش با پاکستان، ملا برادر از کشورهای همسایه خواست رفتارهای «غیر اصولی» را کنار بگذارند

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان از کشورهای همسایه خواست به جای «تقابل و رفتار غیر اصولی»، روابط خود را بر پایه احترام متقابل استوار کنند.

برادر این سخنان را روز دوشنبه، ۲۸ میزان، در دیدار با قربانقلی بردی‌محمدوف، رئیس‌جمهور پیشین ترکمنستان، در شهر هرات بیان کرد. این دیدار هنگام بازدید از روند اجرایی پروژه انتقال گاز تاپی انجام شد.

به گفته مقام‌های طالبان، تا کنون ۱۴ کیلومتر از مسیر خط لوله این پروژه در خاک افغانستان تکمیل شده است. پروژه تاپی گاز آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند. دولت پیشین افغانستان در سال ۲۰۱۸ کار ساخت این پروژه را آغاز کرده بود، اما به‌دلیل ناامنی و مشکلات فنی و مالی، اجرای آن متوقف شده بود.

اظهارات ملا برادر در حالی مطرح می‌شود که روابط میان افغانستان و پاکستان پس از حملات اخیر هوایی پاکستان بر ولایت‌های کابل و پکتیکا تیره شده است. با وجود آن‌که نمایندگان دفاعی و امنیتی دو کشور دو روز پیش در دوحه بر آتش‌بس فوری توافق کرده بودند، اوضاع هنوز عادی نشده و مسیرهای رفت‌وآمد میان دو کشور بسته مانده است.