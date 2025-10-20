مجاهد در گفتوگو با شبکۀ الجزیره که ناوقت یکشنبه، ۱۹ اکتوبر نشر شد، تأکید کرد که حکومت طالبان میخواهد روابط خود را با هند گسترش دهد، اما در عین حال در چارچوب منافع ملی و اصول همسایگی، به دنبال روابط نیک با پاکستان نیز میباشد.
ما روابط خود را با هند بهعنوان یک کشور مستقل حفظ میکنیم
او گفت: "این اتهامها بیاساس است. سیاست ما این نیست که از یک کشور علیه کشور دیگر استفاده کنیم. ما روابط خود را با هند بهعنوان یک کشور مستقل حفظ میکنیم و در کنار توسعهٔ این روابط، روابطمان با پاکستان را نیز بر اساس منافع خود و همسایگی خوب ادامه خواهیم داد. ما بهجای اختلاف، در پی بهبود روابط هستیم. این ادعاها نادرستاند، هیچ منطق معقولی ندارند و بهجای حل مسئله، اوضاع را پیچیدهتر میسازند."
پیش از این، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، هفتهٔ گذشته در نشست کابینهاش ادعا کرده بود که هند در تنشهای اخیر میان افغانستان و پاکستان نقش دارد.
او گفته بود که در زمانی که نیروهای طالبان افغان بر پاکستان حمله کردند، وزیر خارجهٔ طالبان در هند حضور داشت و "هند در پشت این تحولات قرار دارد".
همچنان، مقامهای نظامی پاکستان در روزهای اخیر بارها ادعا کردهاند که در مرز میان افغانستان و پاکستان علیه گروههای شبهنظامی تحت حمایت هند و طالبان افغان که قصد حمله بر نیروهای پاکستانی را داشتند، عملیات انجام دادهاند.
وزیر دفاع طالبان در گفتوگو با الجزیره هشدار داد که حکومت طالبان به هیچکس اجازه نخواهد داد بر قلمرو افغانستان حمله کند و در صورت وقوع چنین اقدامی، "با قاطعیت پاسخ خواهند داد".
او افزود: "ما بر پاکستان و خاک آن تجاوز نکردیم؛ این پاکستانیها بودند که جنگ را علیه ما آغاز کردند، مناطق ما را ویران ساختند و ما به آنها پاسخ دادیم".
ملا یعقوب مجاهد همچنان از توافق آتشبس با میانجیگری قطر و ترکیه یاد کرد و تاکید نمود که طالبان به این توافق پایبند خواهند ماند.
او گفت که انتظار دارد گفتوگوهای بیشتر در ترکیه در مورد تطبیق و نظارت از این توافقنامه انجام شود.
هفتهٔ گذشته، پس از حملات هوایی پاکستان بر کابل، پایتخت افغانستان، درگیریهای شدیدی میان نیروهای طالبان و پاکستانی در امتداد خط دیورند رخ داد.
در این درگیریها، دو طرف مدعی شدند که تلفات سنگینی به نیروهای همدیگر وارد کردهاند.
علاوه بر این، دهها غیرنظامی افغان نیز در نتیجۀ حملات هوایی پاکستان کشته شدهاند که در تازهترین مورد، چندین غیرنظامی بهشمول سه بازیکن کریکت در ولایت پکتیکا جان باختهاند.