پس از دستور شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، در مورد سرعتبخشیدن روند اخراج مهاجران افغان، اقدامات پولیس پاکستان در برابر مهاجران افغان در این کشور شدت یافته است.
پولیس اسلامآباد اعلام کرده است که در برابر مهاجران غیرقانونی عملیات کرده و تعدادی زیاد از آنها را بازداشت کرده و اخراج میکند.
اعضای خانوادهٔ من که ماما، زن مامایم و دو فرزندشان بودند، آنها را با خود بردند.
یکی از افغانهای مهاجر در منطقهٔ سونگاردن اسلامآباد پاکستان میگوید اعضای خانوادهاش، در حالیکه برخی از اسناد قانونی اقامت را با خود داشتند، روز یکشنبه «۱۹ اکتوبر» از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده و به «حاجی کمپ» منتقل شدهاند.
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، دوشنبه ۲۰ اکتوبر در این مورد به رادیو آزادی گفت: «اعضای خانوادهٔ من که ماما، زن مامایم و دو فرزندشان بودند، آنها را با خود بردند. مامایم ۴۰ ساله، خانمش ۳۲ ساله، پسرشان ۱۳ ساله و دخترشان ۴ ساله است. این چهار تن را بازداشت کرده و به حاجی کمپ انتقال دادهاند. حالا هیچ احوالشان را ندارم که فعلاً در چه وضعیت هستند و در موردشان چه فیصله شده است. ما به شمول نامهٔ سفارت کانادا، توکن دفتر شارپ را هم داریم و حتی ترکینگ ویزه را هم داریم، اما پولیس هیچکدام را قبول نکرد.»
دیروز پولیس آمده بود، دو تا سه خانواده و یک خانم را بازداشت کرد.
یک مهاجر دیگر افغان، باشندهٔ مرکز B17 اسلامآباد، نیز میگوید که پولیس با همسایهها و دوستانش برخورد نادرست کرده و آنان را بازداشت کرده است.
وی نیز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: «دیروز پولیس آمده بود، دو تا سه خانواده و یک خانم را بازداشت کرد که تنها زندگی میکرد. دروازهاش را شکستاند و دیگر یک نفر بهنام عارف و یک پسر دیگر را بهنام مدثر بازداشت کردند که پاسپورتهایشان در سفارت امریکا بود.»
به شمول اسلامآباد، برخی افراد در خیبرپختونخوا و برخی دیگر از ایالتهای مختلف نیز با فرستادن پیامهای صوتی چنین ادعایی را مطرح کرده و میگویند که از روز جمعه به اینطرف، از زمانی که شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، به تمام مقامهای ایالتی دستور شدتبخشیدن روند بازداشت مهاجران افغان را داده است، عملیات بازداشتها سرعت یافتهاند.
مقامهای پاکستانی به رهبری شهباز شریف، روز جمعه ۱۷ اکتوبر، در یک نشست اضطراری فیصله کردند که تمام آن مهاجران افغان که بدون اسناد قانونی در پاکستان زندگی میکنند، از این کشور اخراج شوند.
پس از این دستور، بهتازگی پولیس اسلامآباد اعلام کرده است که عملیات را بر علیه مهاجران افغان بدون اسناد آغاز کرده است.
پولیس اسلامآباد روز یکشنبه (۱۹ اکتوبر) در صفحهٔ ایکس خود (توییتر سابق) افزوده که در جریان عملیات، پناهجویان «غیرقانونی» افغان تلاش کردند تا مقاومت کنند، اما یک تیم بزرگ پولیس ۱۷ افغان فاقد اسناد را بازداشت کرده که بهزودی اخراج خواهند شد.
از سوی دیگر، سهیل افریدی، وزیر اعلی خیبرپختونخوا، گفته است که روند بازگرداندن افغانهای فاقد اسناد بیشتر از این شدت پیدا میکند.
سهیل افریدی در صحبت با شماری از رسانههای پاکستانی گفته است که تا فعلاً ۸۰۰ هزار مهاجر افغان از خیبرپختونخوا به کشورشان بازگشت داده شدهاند. به گفتهٔ او، هنوز هم یک اعشاریه دو میلیون افغان دیگر باقی ماندهاند.
او تأکید کرده است که مهاجران باقیمانده هم باید با عزت و به شکل منظم برگشتانده شوند.
یک رسانهٔ دیگر پاکستانی بهنام «دنیشن» نیز روز دوشنبه «۲۰ اکتوبر» گزارش داده است که این کمپاین در کمپهای مهاجران افغان در شهر کراچی نیز شدت یافته است و بهتازگی بیش از ۱۲۰۰ خانهٔ رهایشی و واحد تجارتی تخریب شدهاند.
با آنکه پس از درگیری خونین هفتهٔ گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی، تمام راهها بین افغانستان و پاکستان مسدود شد، اما شماری از مقامهای طالبان در کندهار پیش از این گفتهاند که برای برگشتدادن مهاجران افغان از راه سپینبولدک برخی راههای فرعی را باز کردهاند.
پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان در افغانستان در چهار سال گذشته، ایران و پاکستان ـ هر دو کشور همسایهٔ افغانستان ـ روند بازداشت، زندانیکردن و بازگشتدادن افغانها را از کشورهای خود بیشتر از هر وقت دیگر شدت بخشیدهاند.
بر علاوهٔ دو کشور همسایهٔ افغانستان، حالا نزدیک به ۲۰ کشور اروپایی نیز از کمیسیون اروپایی خواستهاند که اخراج افغانهای غیرقانونی مقیم کشورهای اروپایی را در اولویت خود قرار دهد و در این مورد از طریق گفتوگو با حکومت طالبان، سهولتهایی را فراهم سازد.
افغانستان پیش از این با بحران اقتصادی و بشری روبهرو است، اما برگشت صدها هزار مهاجر افغان، این کشور را با مشکلات متعددی روبهرو کرده است؛ وضعیتی که همواره نگرانی و واکنش سازمان ملل متحد و ادارات حقوق بشری را به همراه داشته است.