آنان می‌گویند به دلیل بسته بودن دروازه ‌ها میان دو کشور در نزدیک به ده روز گذشته با مشکلات فراوانی روبرو اند.

یک بیمار از ولایت کندز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود یکشنبه (۱۹ اکتوبر) در صحبت با رادیو آزادی گفت که از چندین روز به اینسو در نزدیکی گذرگاه تورخم در خانه‌ یکی از اقاربش منتظر باز شدن دروازه است.

"در پاکستان عملیات شده بودم، داکتران برایم گفته بودند که باید ۱۵ روز بعد دوباره بیایی، وقتی ۱۵ روز تکمیل شد، خواستم دوباره به پاکستان بروم، اما دروازه بسته شد. حالا در تورخم هستم و هیچ طرف رفته نمی‌توانم. در اینجا بیماران زیادی از جاهای دور آمده ‌اند، اما جایی برای ماندن ندارند و همه با مشکلات زیادی روبه‌رو اند."

رانندگان موتر های تجارتی نیز شکایت دارند که روز هاست بدون دسترسی به امکانات ابتدایی چون غذا، آب و تشناب، با وضعیت دشواری دست ‌و ‌پنجه نرم می‌کنند.

بصیر، یکی از رانندگان که در بندر غلام ‌خان منتظر باز شدن دروازه است، می‌گوید: "پنج، شش شب می‌شود که اینجا متوقف مانده ایم، جای نان نیست، برای پیدا کردن نان باید تا چهار یا پنج کیلومتر برویم. جای وضو و نماز خواندن هم نداریم، در اینجا با مشکلات زیادی مواجه هستیم."

تاجران افغان نیز می‌گویند که به دلیل مسدود بودن گذرگاه‌ ها، زیان‌ های سنگینی را متحمل شده‌ اند.

بشرخان، یکی از تاجران که در بخش صادرات و واردات از پاکستان فعالیت دارد، به رادیو آزادی گفت: "موترهای حامل میوه‌ های تازه‌ ما که در سمت افغانستان بودند، همه دوباره برگشت داده شدند. بخشی به جلال‌ آباد رفت، بخشی به لغمان و قسمتی هم دوباره به سردخانه‌ ها فرستاده شد. زیان زیادی رسیده، به‌ ویژه به دهقانان ما، چون این فصل میوه و سبزی است."

مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان نیز می‌گویند که بسته بودن دروازه ‌ها بر اموال تجارتی، میلیون ‌ها افغانی خساره به تاجران وارد کرده است.

خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره این اتاق، یکشنبه ۱۹ اکتوبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تمامی دروازه ها تا کنون مسدود است و صحبت ها در این مورد بین اتاق های تجارت دو طرف جریان دارد.

"مال ‌های که خراب می‌ شد، دوباره برگشت داده و لیلام کردیم. از این رهگذر تاجران حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون افغانی ضرر کردند. افزون بر آن، نرخ‌ های انگور، بادرنگ، رومی و سیب که ما صادر می‌کنیم، در بازار ۵۰ درصد کاهش یافت."

آقای الکوزی پنج روز قبل به رادیو آزادی گفته بود که هرچند برای بازگشایی این مسیرها با مسئولان سفارت پاکستان در کابل دیدار کرده ‌اند و آنان در هر دو طرف موافق باز شدن راه ‌ها هستند، اما به گفته او این مسأله به وزارت ‌های اقتصاد مرتبط نیست و مربوط به نهاد های امنیتی و مرزی است.

پس از آغاز درگیری ‌های شدید میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند به تاریخ ۱۱ اکتوبر، تمامی دروازه‌ ها میان دو کشور، از جمله تورخم، سپین‌بولدک–چمن، انگوراده، غلام‌ خان و خرلاچی که برای تجارت، ترانزیت و رفت‌ و‌ آمد مسافران استفاده می‌شود، بسته شده است.

اما پس از حدود ده روز درگیری روز شنبه (۱۸ اکتوبر) در نتیجه گفتگو ها میان حکومت طالبان و پاکستان با میانجی‌گری قطر و ترکیه در دوحه بر برقراری آتش بس فوری توافق حاصل شده است.

این درگیری ‌ها پس از آن آغاز شد که وزارت دفاع طالبان پاکستان را به نقض حریم هوایی افغانستان متهم کرد و گفت که طیاره‌ های پاکستانی در نقاطی را در کابل و ولایت پکتیکا بمباران کرده‌ اند.

پس از آن، در یازدهم اکتوبر طالبان اعلام کردند که در نزدیکی مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان در ولایت ‌های کنر، ننگرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار و هلمند، حملات گسترده ‌ای علیه نیروهای پاکستانی انجام داده‌ اند و این حملات را «تلافی‌جویانه» خواندند.

درگیری‌ ها برای چند روز ادامه یافت و به اساس گزارش ‌ها، به هر دو طرف غیر نظامیان و نیروهای نظامی دو طرف تلفات وارد شده است.

بر اساس گزارش ها روزانه صدها تن، از جمله بیماران، مسافران و مهاجران اخراج ‌شده، از گذرگاه ‌های میان افغانستان و پاکستان، به ‌ویژه تورخم و سپین بولدک رفت ‌و ‌آمد می‌ کنند، شماری از آنان برای درمان، دیدار خانواده یا تجارت به پاکستان می ‌روند و همچنان روزانه گروه های از مهاجران افغان پس از اخراج از پاکستان از همین مسیر ها وارد کشور می‌ شوند.

پیش از این نیز گذرگاه ها میان دو کشور به دلایل مختلف از جمله درگیری های مرزی مسدود شده اند که بیماران، مسافران، رانندگان و تاجران را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.