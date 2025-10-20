این را خبرگزاری رویترز گزارش داده و گفته است که استیف ویتکاف، نمایندهٔ ویژهٔ امریکا برای شرقمیانه، و جرد کوشنر، داماد رئیسجمهور دونالد ترامپ، به اسرائیل رسیدهاند تا دربارهٔ مرحلهٔ دوم طرح آتشبس غزه گفتگو کنند.
قرار است معاون رئیسجمهور امریکا، جی.دی. ونس، نیز سهشنبه ۲۹ میزان به اسرائیل سفر کند.
این سفرها در حالی انجام میشود که در روزهای یکشنبه و دوشنبه، درگیریها و رویدادهای خشونتآمیز تازهای در غزه رخ داده که نقض آشکار آتشبس خوانده شده است.
روز یکشنبه، پس از آنکه بهگفتهٔ اسرائیل، افراد وابسته به حماس در شهر رفح دو سرباز اسرائیلی را کشتند، اردوی این کشور چندین حملهٔ هوایی بر نوار غزه انجام داد.
گروه حماس، که از سوی امریکا و اتحادیهٔ اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود، هرگونه دستداشتن در این رویداد را رد کرده است.
رئیسجمهور امریکا، دونالد ترامپ، نیز گفته است که باور ندارد رهبران حماس عمداً آتشبس را نقض کرده باشند.
در حملات هوایی روز یکشنبهٔ اسرائیل بر غزه، بیش از ۴۰ فلسطینی کشته شدند.
به نوشتهٔ رویترز، میانجیگران امریکایی و عرب تلاش دارند تا دو طرف را به حفظ آتشبس و آغاز گفتوگوها دربارهٔ مرحلهٔ دوم این توافق تشویق کنند.
طرح آتشبس غزه در تاریخ ۱۳ اکتوبر در نشست شرمالشیخ مصر با میانجیگری رؤسایجمهور امریکا و مصر به امضا رسید.
هر دو طرف، اسرائیل و حماس، اعلام کردهاند که همچنان به آتشبس پایبند هستند، هرچند این آتشبس روز یکشنبه فروپاشیده بود.
شاخهٔ نظامی حماس گفته است که از درگیریهای رخداده در رفح بیاطلاع بوده و از ماه مارچ تاکنون هیچ تماسی با گروههای فعال در آن منطقه نداشته است.
حماس جزئیات آنچه را «مجموعهای از نقضهای اسرائیل» خوانده، منتشر کرده و گفته است که در نتیجهٔ این اقدامات، ۴۶ نفر کشته شدهاند و ورود کمکهای اساسی به نوار غزه متوقف شده است.
وزیر دفاع اسرائیل، یسرائیل کاتس، هشدار داده است که هر جنگجوی وابسته به حماس که هنوز در مناطق تحت کنترل اسرائیل در نوار غزه حضور دارد، باید فوراً آن مناطق را ترک کند.
با وجود تهدید پیشین اسرائیل مبنی بر توقف ارسال کمکها به غزه پس از فروپاشی موقت آتشبس، یک مقام امنیتی اسرائیلی گفته است که کاروانهای امدادرسانی همچنان به ورود به این منطقه ادامه خواهند داد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفته است که آتشبسی که او میان دو طرف میانجیگری کرده بود، همچنان برقرار است.
او در گفتگو با خبرنگاران در طیاره ریاستجمهوری امریکا (ایرفورس وان) گفت: «ما فکر میکنیم شاید رهبری حماس در این ماجرا دخالت نداشته باشد.»
گروه حماس در بیانیهای اعلام کرده است که مصر روز دوشنبه در قاهره گفتوگوهایی را با خلیل الحیه، رئیس تبعیدی شاخهٔ غزهٔ حماس، برگزار خواهد کرد تا دربارهٔ راههای پیگیری و اجرای آتشبس گفتگو شود.