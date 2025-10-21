لینک‌های قابل دسترسی

جهان

تردید رهبران اروپایی و زلنسکی بر نیت پوتین برای پایان جنگ اوکراین

رهبران اروپایی و رئیس‌جمهور اوکراین نسبت به نیت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در مورد پایان جنگ اوکراین ابراز شک کرده‌اند.

آنان روز دوشنبه ۲۸ میزان در حالی گردهم آمدند که بر اساس گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین خواسته است تا در بدل صلح، ولایت دونتسک را به روسیه واگذار کند.

روزنامهٔ فایننشل تایمز ادعا کرده که ترامپ این درخواست را روز جمعه گذشته در دیدارش با زلنسکی در قصر سفید مطرح کرده است؛ اما خود ترامپ دیروز به خبرنگاران گفته که چنین موضوعی میان او و زلنسکی مطرح نشده است.

کایا کالاس، معاون کمیسیون اروپا، پس از نشست دیروز وزیران خارجهٔ اتحادیهٔ اروپا گفت: «روسیه کشور متجاوز است و اوکراین قربانی. وارد کردن فشار بر کشور قربانی کار درست نیست.»

این در حالی است که انتظار می‌رود رهبران ایالات متحده، روسیه و اوکراین در چند هفتهٔ آینده در هنگری دربارهٔ روند صلح اوکراین گفت‌وگوهای مستقیم انجام دهند.

ادامه خبر ...

اجرای حکم اعدام یک نفر دیگر در ایران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»

قوۀ قضائیۀ ایران یک نفر را به اتهام آنچه «جاسوسی برای اسرائیل» خوانده شده، اعدام کرده است.

کاظم موسوی، لوی سارنوال ولایت قم، روز یک‌شنبه ۲۷ میزان، بدون فاش‌ساختن هویت متهم گفت که این فرد به‌خاطر «جاسوسی برای موساد»، سازمان استخباراتی اسرائیل، روز شنبه اعدام شد.
به گفتۀ موسوی، متهم در ماه دلو سال گذشته به اتهام ارسال اطلاعات محرمانه برای موساد بازداشت شده بود.
قوۀ قضائیۀ ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، تاکنون چند تن را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرده است.

گفته می‌شود تمام این افراد پیش از آغاز جنگ در ماه‌های جوزا و سرطان امسال بازداشت و محاکمه شده بودند.
نهادهای حقوق بشری می‌گویند که ایران در سال جاری اجرای احکام اعدام را افزایش داده است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز اخیراً گزارش داده که مقام‌های جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، کاربرد مجازات اعدام را به بهانۀ «امنیت ملی» شدت بخشیده‌اند.

ادامه خبر ...

ملل متحد: ۲۰ کارمند این سازمان توسط شورشیان حوثی در یمن بازداشت شدند

دفتر سازمان ملل متحد در یمن، روز یک‌شنبه ۱۹ اکتوبر، اعلام کرده است که پنج شهروند یمنی و ۱۵ کارمند خارجی این دفتر در میان افرادی اند که از سوی شورشیان حوثی بازداشت شده‌اند.

شورشیان حوثی روز شنبه بر تعمیر دفتر سازمان ملل متحد در شهر صنعا، پایتخت یمن، حمله کرده و ۲۰ کارمند این سازمان را بازداشت کردند.

خبرگزاری فرانس‌پرس به نقل از یک مقام سازمان ملل متحد که نخواسته نامش فاش شود، گزارش داده است که پیتر هاوکینز، نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، نیز در میان بازداشت‌شدگان قرار دارد.
به گفتهٔ منابع، بازداشت‌شدگان شامل کارمندان چندین نهاد سازمان ملل از جمله برنامه جهانی غذا، یونیسف و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان می‌باشند.

انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با نشر بیانیه‌ای بازداشت کارمندان این سازمان از سوی شورشیان حوثی را به شدت محکوم کرده و گفته است که تلاش‌ها برای رهایی آنان به گونهٔ جدی ادامه دارد.

در پی این رویداد، سازمان ملل متحد فعالیت‌های خود را در منطقه صعده، واقع در شمال یمن، به حالت تعلیق درآورده است.

ادامه خبر ...

دزدان در روز روشن جواهر سلطنتی را از موزیم لوور در فرانسه دزدیدند

مأموران پلیس در برابر موزیم لوور بعد از گزارش سرقت
مأموران پلیس در برابر موزیم لوور بعد از گزارش سرقت

حکومت فرانسه گفته است که صبح یک‌شنبه چند سارق با استفاده از جرثقیل و شکستن پنجره، وارد موزیم لوور پاریس شدند و جواهر گران‌بهای سلطنتی فرانسه را دزدیده و با موترسایکل فرار کردند.

وزیر فرهنگ فرانسه گفته این سرقت تنها چهار دقیقه دوام کرد و توسط افراد حرفه‌ای انجام شد.


یکی از جواهرات هنگام فرار در بیرون موزیم پیدا شده که احتمالاً تاج امپراتریس اوژنی، همسر ناپلیون سوم بوده است.


پولیس فرانسه بررسی این رویداد را آغاز کرده و موزیم لوور برای یک روز به‌گونه استثنایی بسته شده است.

ادامه خبر ...

خط پرواز میدان هوایی مونیخ شنبه موقتاً بسته شد

آلمان - میدان هوایی مونیخ
آلمان - میدان هوایی مونیخ

خط پرواز میدان هوایی مونیخ روز شنبه به‌طور موقت به دلیل فعالیت ظاهراً «مشکوک» بسته شد.

به گزارش خبرگزاری دی پی ای، این پس از آنست که چند نفر به پولیس گزارش دادند که چیزی «مشکوک» دیده‌اند، اما مشخص نبود که آیا این گزارش‌ها مربوط به مشاهده طیاره بی سرنشین یا درون بوده یا نه.

در آغاز ماه اکتوبر نیز پروازها در میدان هوایی مونیخ دو شب پی‌هم به دنبال مشاهده‌ درون‌ها متوقف شده بود.

نزدیک به ۱۰ هزار مسافر تحت تأثیر قرار گرفتند و برخی از آنان شب را روی تخت‌های موقتی و دوشک‌های سفری در ترمینال‌ها سپری کردند.

در هفته‌های اخیر رویدادهای مشابه در دیگر میدان‌های هوایی اروپا نیز رخ داده است.

ادامه خبر ...

مقام‌های اوکراین: روسیه چندین حمله به شهرهای مختلف اوکراین انجام داد

اوکراین - زاپوریژیا
اوکراین - زاپوریژیا

مقام‌های اوکراینی گفتند روسیه شامگاه ۱۸ اکتبر چندین حمله به شهرهای مختلف اوکراین انجام داد.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، مقامات اوکراین گفته‌اند شهرهای خارکیف، سومی و زاپوریژیا از جمله مناطقی بودند که توسط جنگنده‌های روسی با بمب‌های هدایت‌شونده هدف قرار گرفتند.

اداره خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که در منطقه مسکونی شهر لوزووا در ولایت خارکیف، چهار نفر زخمی شده‌اند.

گزارش شده که طیاره‌های بی سرنشین روسیه بر فراز مناطق چرنیهیو و دنیپروپتروفسک دیده شده‌اند.

جزئیاتی درباره تلفات احتمالی منتشر نشده، اما به گفته شرکت منطقه‌ای تأمین انرژی، در چرنیهیو یکی از تأسیسات انرژی هدف قرار گرفته است.

این رویداد سبب قطع برق حدود ۱۷ هزار تن در شمال اوکراین شده است.

ادامه خبر ...

وزارت خارجه امریکا: حماس در حال برنامه‌ریزی حمله‌ بر غیرنظامیان در غزه است

واشنگتن دی‌سی - وزارت خارجۀ ایالات متحده
واشنگتن دی‌سی - وزارت خارجۀ ایالات متحده

وزارت خارجه ایالات متحده گفته است «گزارش‌های موثق» دارد ‌که گروه حماس در حال برنامه‌ریزی حمله‌ای قریب‌الوقوع علیه غیرنظامیان در غزه است.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در بیانیه روز شنبه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است: «این حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه غیرنظامیان فلسطینی، نقض مستقیم و جدی توافق آتش‌بس محسوب می‌شود و پیشرفت چشمگیری را که از طریق تلاش‌های میانجی‌گرانه به‌دست آمده، تضعیف خواهد کرد.»

در ادامه بیانیه آمده است: «اگر حماس این حمله را انجام دهد، تدابیری برای حفاظت از مردم غزه و حفظ اعتبار آتش‌بس اتخاذ خواهد شد.»

حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود.

ادامه خبر ...

پاکستان و افغانستان بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند

ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار - یک عضو طالبان در کنار یک خانه‌ی آسیب‌دیده در در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ ایستاده است؛ یک روز پس از درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان.
ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار - یک عضو طالبان در کنار یک خانه‌ی آسیب‌دیده در در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ ایستاده است؛ یک روز پس از درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان.

پاکستان و افغانستان بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند.

این توافق شنبه در جریان گفت‌وگوها با میانجی‌گری قطر و ترکیه در دوحه، حاصل شد.

وزارت خارجه قطر در اعلامیه‌ای در ۱۹ اکتبر این خبر را در شبکه ایکس منتشر کرد.

در اعلامیه این وزارت خارجه آمده است: «در جریان مذاکرات، دو جانب بر سر برقراری آتش‌بس فوری و ایجاد میکانیزم‌ها برای تحکیم صلح و ثبات پایدار میان دو کشور توافق کردند.»

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، دو طرف همچنان توافق کردند که در روزهای آینده نشست‌های پیگیری برگزار کنند تا از پابرجا ماندن آتش‌بس اطمینان حاصل کنند و «اجرای آن را به‌گونه قابل اعتماد و پایدار ارزیابی کنند.»

گفت‌وگوهای صلح میان طالبان افغان و مقامات پاکستان در ۱۸ اکتبر در پایتخت قطر، آغاز شد.

این در حالی است که پس از درگیری‌ها و حملات مرزی نگرانی‌ها از احتمال آغاز جنگ تمام‌عیار میان دو کشور بوجود آمده بود.

ادامه خبر ...

وزارت خارجهٔ پاکستان: گفت‌وگو با طالبان بر پایان تروریزم فرامرزی و برقراری ثبات در مرز متمرکز خواهد بود

نشست مقامات طالبان و پاکستان (عکس آرشیف)
نشست مقامات طالبان و پاکستان (عکس آرشیف)

وزارت خارجۀ پاکستان گفته است که بحث‌ها میان هیئت‌های حکومت پاکستان و طالبان افغان روی تدابیر فوری برای پایان دادن به تروریزم فرامرزی علیه پاکستان و احیای صلح و ثبات در امتداد مرز افغانستان و پاکستان متمرکز خواهد بود.

این وزارت امروز با پخش بیانیه‌ای مدعی شد که تروریزم فرامرزی از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد.

پیش از این حکومت طالبان بارها این ادعای پاکستان را رد کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

در بیانیه آمده است که پاکستان دنبال افزایش تنش نیست، اما از مقامات طالبان افغان می‌خواهد که به تعهدات شان به جامعۀ جهانی پایبند بمانند.

در ادامه آمده است که طالبان افغان با اقدام «قابل اثبات» علیه گروه‌های هراس افگن بشمول تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادی‌بخش بلوچستان به نگرانی‌های امنیتی پاکستان رسیدگی کنند.

در بیانیه از آنچه تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری میان دو طرف خوانده شده، نیز ستایش شده است.

دوحه، پایتخت قطر امروز میزبان گفت‌وگوهای صلح میان افغانستان و پاکستان است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته هیئت طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان برای اشتراک در این گفت‌وگوها راهی دوحه شده.

خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، و جنرال عاصم ملک، رئیس ادارۀ استخبارات این کشور، نیز به دوحه رفته اند

پاکستان و افغانستان اواخر جمعه توافق کردند که آتش‌بس ۴۸ ساعته را تا پایان مذاکرات دوحه تمدید کنند.

اما پس از آن که به روز جمعه ۱۰ تن بشمول ۳ کریکت‌باز در حملات هوایی تازۀ پاکستان در پکتیکا کشته شدند، مقام‌های طالبان، پاکستان را به نقض توافق آتش‌بس متهم کردند.

یک مقام ارشد طالبان که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «پاکستان آتش‌بس را نقض و سه محل را در ولایت پکتیکا بمباران کرده.»

ادامه خبر ...

انتقاد تند کریکت‌بازان افغان از پاکستان بخاطر کشته شدن ۳ کریکت‌باز جوان در پکتیکا

راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان
راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان

وارد شدن تلفات به غیرنظامیان بشمول کریکت‌بازان جوان در ولایت پکتیکا با واکنش تند کریکت بازان افغان همراه شده است.

راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان در بخش بیست‌اور‌ه، از حمله هوایی تازۀ پاکستان بر افغانستان به شدت انتقاد کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، در این حمله که شب جمعه در ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا دست‌کم ۱۰ تن بشمول ۳ بازیکن جوان کریکت جان باختند.

راشد خان همچنان از تصمیم بورد کریکت افغانستان برای لغو اشتراک تیم ملی کریکت افغانستان در رقابت‌های سه‌جانبه بیست‌اور‌ه بین‌المللی میان افغانستان، پاکستان و سریلانکا استقبال کرد.

این رقابت‌ها در ماه نومبر در پاکستان برنامه‌ریزی شده است.

محمد نبی، کاپیتان پیشین تیم ملی کریکت افغانستان نیز گفته است که این رویداد «نه تنها برای پکتیکا، بلکه برای تمام خانواده کریکت افغانستان و ملت، یک فاجعه بزرگ است.»

فضل‌الحق فاروقی، توپ‌انداز تند و سریع تیم ملی، نیز به این حمله پاکستان واکنش تندی نشان داد و آن را «یک جنایت ظالمانه و نابخشودنی» خواند.

بر اساس اعلام بورد کریکت افغانستان، کبیر، صبغت‌الله و هارون برای شرکت در یک بازی دوستانه به مرکز ولایت پکتیکا، شرنه، رفته بودند و پس از پایان مسابقه، در یک گردهمایی در ولسوالی ارگون هدف حمله قرار گرفتند.

ادامه خبر ...

