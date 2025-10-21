تردید رهبران اروپایی و زلنسکی بر نیت پوتین برای پایان جنگ اوکراین

قوۀ قضائیۀ ایران یک نفر را به اتهام آنچه «جاسوسی برای اسرائیل» خوانده شده، اعدام کرده است.

کاظم موسوی، لوی سارنوال ولایت قم، روز یک‌شنبه ۲۷ میزان، بدون فاش‌ساختن هویت متهم گفت که این فرد به‌خاطر «جاسوسی برای موساد»، سازمان استخباراتی اسرائیل، روز شنبه اعدام شد.

به گفتۀ موسوی، متهم در ماه دلو سال گذشته به اتهام ارسال اطلاعات محرمانه برای موساد بازداشت شده بود.

قوۀ قضائیۀ ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، تاکنون چند تن را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرده است.

گفته می‌شود تمام این افراد پیش از آغاز جنگ در ماه‌های جوزا و سرطان امسال بازداشت و محاکمه شده بودند.

نهادهای حقوق بشری می‌گویند که ایران در سال جاری اجرای احکام اعدام را افزایش داده است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز اخیراً گزارش داده که مقام‌های جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، کاربرد مجازات اعدام را به بهانۀ «امنیت ملی» شدت بخشیده‌اند.