اتحادیۀ اروپا تائید کرد که در بارۀ اخراج مهاجران "گفتگو های تخنیکی" با طالبان داشته است

مارکوس لامر سخنگوی اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۸ میزان در بروکسل گفت که این اقدام برای اخراج آن عده از پناهجویانی صورت گرفته است که درخواست پناهندگی شان درتمام کشورهای اروپایی رد شده است.

او افزوده که این گفتگوها در اوایل سال جاری آغاز شده است.

این در حالیست که پیش از این بیست کشور عضو اتحادیه اروپا در یک نامه مشترک از کمیسیون اروپایی خواسته بودند که برای برگشت دادن آنعده از افغان های گام های عملی بردارد که اسناد قانونی اقامت ندارند.

انلین فان بوسوویت وزیر مهاجرین بلجیم روز شنبه، ۱۸اکتوبر، دراین مورد گفت: «تمام کشورهای عضو در شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانع دشوار روبرو هستند، ما نمی توانیم افغان های را که غیر قانونی و یا مجرم هستند، حتی پس از محکومیت دوباره برگردانیم ، این وضعیت اعتماد مردم را نسبت به پالیسی پناهندگی کاهش می‌دهد و برای امنیت ما خطر ایجاد می‌کند، حالا وقت اقدام مشترک است.»

به اساس معلومات او علاوه بر بلجیم ، این نامه را بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوگزامبورگ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواکیا، جمهوری چک و سویدن امضا کرده اند.

مشخص نیست که درحال حاضر چه تعداد افغان ها در اروپا با تهدید اخراج روبرو هستند، اما جرمنی پس از حاکمیت دوباره طالبان دوبار ده ها افغان را به کابل بازگردانید، که به گفته مقام های جرمنی پرونده های جرمی داشتند.

به تازگی شماری از رسانه‌ های اتریش گزارش داده اند که برای نخستین بار پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان، این کشور روز سه شنبه، ۲۱ اکتوبر، یک شهروند افغان که به تجاوز جنسی مجرم شناخته شده را از طریق ترکیه به کابل اخراج کرده است.

در مورد این تبعه اخراج شده افغان جزییات بیشتر داده نشده است، اما رسانه ‌ها گفته اند که این مرد ۳۱ سال عمر دارد و چهار سال را در زندان اتریش سپری کرده است.

آنها همچنان نوشتند که وزیر داخله اتریش گفته است که یک سلسله اخراج اتباع مجرم دیگر افغان نیز جریان دارد و در قبال کسانی که به دلیل ارتکاب جرایم، حق پناهندگی خود را از دست داده اند، هیچ نوع نرمی نشان داده نخواهد شد.

قابل یادآوری است که در اوایل سال جاری یک هیئت اتریش برای گفت‌وگو به افغانستان سفر کرده بود.

در ماه سپتمبر، نمایندگان طالبان برای هماهنگی روند اخراج به ویانا آمدند.

تاکنون ۳۰ شهروند افغانستان واجد شرایط اخراج از این کشور پنداشته شده اند.

این اقدام اتحادیه اروپا بسیاری از افغان‌ های مقیم کشور های اروپایی را که درخواست پناهندگی‌ شان رد شده است، به شدت نگران ساخته است.

در اینجا نیز وضعیت روز به روز سخت تر می شود

یک پناهجوی افغان مقیم اتریش که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود و به رادیو آزادی گفت: «ما از مسیرهای بسیار دشوار تا اینجا رسیده ایم، اما درخواست پناهندگی ما در اینجا نیز رد شد، من در اتریش زندگی می کنم، بنابراین اکنون بسیار نگران هستیم، اگر ما به وطن خود اخراج شویم، وضعیت در آنجا به همان اندازه پیچیده است و در اینجا نیز وضعیت روز به روز سخت تر می شود.»

در همین حال، شماری از رسانه‌ های جرمنی گزارش داده‌ اند که حکومت جرمنی قصد دارد برنامه ‌های ویژه داخلی برای پناهجویان افغان را به طور کامل لغو کند.

شبکه خبری جرمنی روز دوشنبه ۲۰ اکتوبر در گزارشی گفته است که این تصمیم به دلیل "طولانی بودن روند مهاجرت و پیچیده‌گی اداری" اتخاذ شده است.

در این گزارش به طور ویژه به پناهجویانی افغان اشاره شده است که پس از فروپاشی حکومت جمهوریت در افغانستان به امید حمایت جرمنی به پاکستان آمده اند.

بر اساس این گزارش، سال هاست که سرنوشت آنان نامعلوم بوده و در حال حاضر با تهدید اخراج از پاکستان نیز مواجه هستند.

شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان که چندین سال به این طرف زندگی دشواری را به امید منتقل شدن به جرمنی سپری می‌کنند، می گویند که در این اواخر خطر اخراج از این کشور افزایش یافته است.

آنان می گویند که گزارش های اخیر در رسانه های جرمنی آنها را بیشتر نگران آینده و سرنوشت شان ساخته است.

آیا زندگی همین است که ما داریم ما با آن روبرو هستیم؟

یکی از افغان های مقیم اسلام آباد پاکستان دارنده پرونده مهاجرت جرمنی که نخواست نامش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت : "بی‌سرنوشتی ما را رنج می‌دهد. فرزندان ما از درس محروم شده اند. نداشتن ویزه و آزار و اذیت پولیس (پاکستان) و اکنون گزارش های اخیر از لغو برنامه های پناهندگی از سوی حکومت جرمنی، چنان شکنجه ذهنی است که پرسان نکنید. گاهی حتی احساس میکنم که قصد خودکشی کنم. آیا زندگی همین است که ما داریم ما با آن روبرو هستیم؟"

این پناهجویان افغان می گویند که اگر به زور از پاکستان اخراج شوند، در افغانستان با تهدید مرگ مواجه خواهند شد.

"MRD" شبکه خبری جرمنی نیز در گزارش خود نسبت به این افراد ابراز نگرانی کرده گفته است که اگر این افراد دوباره به افغانستان فرستاده شوند، با تهدید بازداشت و حتی اعدام روبرو خواهند شد.

در این گزارش آمده است که این تصمیم جرمنی به این معنی است که آنها به طور رسمی به مسئولیت اخلاقی خود در قبال همکاران افغان خود پایان می دهند.

براساس این گزارش، در حال حاضر حدود دو هزار افغان بدون ویزه اقامت پاکستان در آن کشور به سر می‌ برند که از سوی جرمنی برای شان وعده انتقال به آن کشور داده شده است.

بیشتر این افراد فعالان حقوق زن، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و همکاران سابق افغان، نیروهای جرمنی هستند.

این نگرانی‌ ها در حالی مطرح می‌ شود که اخیراً پاکستان بار دیگر روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان را از این کشور سرعت بخشیده است و در چند روز گذشته، ده‌ها افغان را بازداشت و به کمپ ها جهت اخراج انتقال داده است.